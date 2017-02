Braća? Možda, ali ne na terenu! Partizanov solunski front

Koliko god to neobično zvučalo, određena svečarska atmosfera koju bi, zbog bratskih odnosa, mogli da naprave navijači dva kluba predstavlja svojevrstan mač sa dve oštrice

(OD SPECIJALNOG IZVEŠTAČA MOZZART SPORTA IZ SOLUNA)

Sad je počelo i nemanja stajanja. Košarkaši Partizana imali su sedam dana odmora, pa derbi sa Crvenom zvezdom koji su dobili posle velike borbe, a tri dana kasnije, odnosno večeras, čeka ih novi veliki ispit zrelosti. Iako FIBA Liga šampiona, u ovoj premijernoj, eksperimentalnoj sezoni često deluje kao ne previše ozbiljno takmičenje, sada, kada su došli do plej-ofa, crno-beli moraju da zapnu maksimalno i pokušaju da ostvare što bolji rezultat.

A na tom putu u doigravanju prva prepreka biće im solunski PAOK, klub sa čijim navijačima najvatrenije pristalice crno-belih gaje bratske odnose. Ipak, za očekivati je da na terenu ne bude ni malo prijateljski, već da pršti na sve strane.

Uspavani Dvoglavi orao sa severa

Partizanu će trijumf u derbiju svakako biti jako pogonsko gorivo za to što ga čeka u Solunu. Ne samo da su crno-beli ovim trijumfom ostali na kursu ka osvajanju drugog mesta na Jadranu već su dokazali sebi da mogu da igraju sa najjačim ekipama u regionu.

Ono što takođe može da raduje trenera Aleksandra Džikića je činjenica da polako, ali sigurno se iz povreda vraća većina igrača i da će imati dobro popunjenu rotaciju. A to je nešto sa čime je ovaj stručnjak imao problem manje, više od početka sezone. Partizan je u žrebu za prvo kolo plej-ofa bio povlašćen kao drugoplasirani tim, a PAOK je u svojoj grupi zauzeo treće mesto i zato se prvi meč igra u Solunu. Do ovog trenutka beogradski crno-beli su u FIBA Ligi šampiona zabeleželi skor od osam pobeda i šest poraza, uključujući već i jedan na gostovanju u Grčkoj kod atinskog AEK-a.

Ipak, Džikićeva ekipa je u dosadašnjem toku sezone u nekoliko navrata pokazala da ume da igra na strani, a pogotovo da zna da pobeđuje u utakmicama sa neizvesnom završnicom. U Ligi šampiona su beogradski crno-beli na strani slavili protiv nemačkog Ludvigzburga, mađarskog Solnoka, poljske Zjelone Gore i belgijskog Šarlroa.

Glavne uzdnice Partizana, pored kapitena Novice Veličkovića, čiji se doprinos ne meri samo kroz statističke kategorije, trebalo bi da budu Vil Hečer i Stefan Birčević. Njih trojica su, svako na svoj način, „slomili“ Crvenu zvezdu u nedavnom derbiju, a za Partizan će svakako veoma važan biti i učinak Vanje Marinkovića koji se u duelu sa najvećim rivalom vratio na teren posle mesec dana odsustva zbog povrede. I on je protiv crveno-belih pružio odličnu partiju, pogodio četiri trojke, sve su bile u važnim momentima i nagovestio da bi u Solunu takođe mogao da bude jedno od najjačih oružja Partizana. Inače, zanimljivo, Hečer je letos upravo posle sezone provedene u PAOK-u došao u Beograd.

Za srpsku ekipu veoma je bitno i da pod košem Đorđe Majstorović pronađe formu, kao i da Uroš Luković, pomogne koliko god može, s obzirom da je imao problema sa povredom bicepsa. Možda bi protiv PAOK-a jedan od iks faktora mogao da bude novi Amerikanac Džamont Gordon, mada se u prva dva meča u Jadranskoj ligi videlo da će mu biti potrebno još dosta vremena da se pronađe na parketu.

“I dalje smo ekipa koja zna da zakaže mnogo i zna da pruži dosta. Sada igramo protiv PAOK-a, ukoliko ne odigramo kako treba, što se kaže, džabe smo krečili. Potom sledi Cedevita... Voleo bih da se iz utakmice u utakmicu pomeramo po milimetar, a ne da idemo dole. Jer svima smo pokidali živce. Pucam, ne mogu više da izdržim da odemo na 'plus deset', i za minut i po gubimo pet razlike", rekao je kapiten Partizana Novica Veličković.

Koliko god to neobično zvučalo, određena svečarska atmosfera koju bi, zbog bratskih odnosa, mogli da naprave navijači dva kluba predstavlja svojevrstan mač sa dve oštrice. Jer, ovo je ipak takmičarski duel u kojem je važno pobediti, a često se u sličnim situacijama „spusti gard“, pa stvari umeju da krenu loše. Mada, umeo je i PAOK ove sezone da kiksne na domaćem terenu, tako da i sa te strane Solun ne bi trebalo da predstavlja nikakav bauk.

(FOTO: Star Sport, MN Press)