Brada je zakon za Obrvu, a Lebron je ipak kralj

Neverovatno veče u NBA u kojem je viđeno pregršt čudesnih partija. Čak se i Bobi Marjanović konačno razmrdao i u skoro savršenom izdanju postigao 15 poena

Kakvo veče u NBA! Ne samo da je naš Nikola Jokić ponovo ostavio sve zaljubljenike u košarku bez daha i ne samo da je Devin Buker postigao čak 70 poena u porazu njegovih Finiks Sansa od Boston Seltiksa, već je bilo tu još mnogo toga...

Krenimo od neverovatnog Džejmsa Hardena koji je nastavio ludu trku u tripl-dablovima sa Raselom Vestbrukom. Istina, u pobedi Hjustona nad Nju Orleansom od 117:107 nije uspeo ponovo da upiše dvocifren učinak u tri statističke kolone, ali je popularni Brada ovaj put zabeležio 38 poena i čak 17 dodavanja koja su rezultirala postizanjem koša. Pored toga imao je i sedam skokova. Sa druge strane terena našao se Entoni Dejvis, a popularna Obrva nije ostala dužna svom saigraču iz Drim tima, te je veče u Tojota centru završila sa 33 poena i 16 uhvaćenih lopti.

Šampionski Klivlend nastavlja beg od zahuktalog Bostona koji žarko želi to prvo mesto pred plej-of u Istočnoj konferenciji. Da Kavalirsi ostanu gde im je i mesto pobrinuo se kralj Džejms kojem je u pobedi od 112:105 nad Šarlotom nedostajao jedan skok za tripl-dabl pošto je upsao 32 poena, 11 dodavanja i devet uhvaćenih lopti. Kod domaćih Hornetsa najbolji je ponovo bio Kemba Voker koji je postigao 28 poena.

Bobi Marjanović polako dobija sve više šanse u redovima Pistonsa kako se regularni deo sezone bliži kraju. Sinoć je naš povremeni reprezentativac na parketu u Orlandu proveo 12 minuta, ali je za to vreme eksplodirao postigavši 15 poena uz četiri skokova. Div iz Boljevca odigrao je skoro savršeno pošto je za dva šutirao 5-7, dok slobodna bacanja nija promašio 5-5. Čovek sa verovatno najneobičnijom frizurom u NBA, Efrid Pejton povukao je tripl-dablom (14 p, 11 sk, 10 as) Orlando do trijumfa nad gostima iz Detroita, a veoma zapažen je bio i Crnogorac Nikola Vučević sa 16 poena, osam skokova i šest uspešnih odavanja.

Ekipa iz prestonice nastavlja predvođena Džonom Volom da pruža izuzetne partije. Vizardsi su slavili očekivano nad Bruklinom 129:108, a njihov plejmejker je upisao 22 poena i devet uspešnih dodavanja.

Sinoć je u NBA "najgušće" bilo u Los Anđelesu gde su Lejkersi tek nakon produžetka uspeli da slome otpor gostiju iz Minesote. Najbolji u redovima domaćina bio je Džordan Klarkson sa 35 poena, dok je sa druge strane terena Endrju Vigins upisao jedan više. Pored njega kod Timbervulfsa istakli su se Riki Rubio sa 19 poena i 15 asistencija i Karl Entoni Tauns sa 25 poena i 13 skokova.

U Milvokiju, gde su domaći Baksi uz mnogo muke savladali goste iz Atlante sa 100:97 najbolji u redovima tima iz Milvokija bio je Grk Janis Adetokunbo sa 34 poena, 13 skokova i pet asistencija. Momak rodom iz Nigerije nastavlja kao naš Jokić da oduzima dah širom NBA. Mirza Teletović je imao slabo veče u Milvokiju postigavši samo četiri poena. U redovim Hoksa najzapaženiji su bili Denis Šreder sa 28 poena i po sedam skokova i asitnecija, "probuđeni" Dvajt Hauard koji je upisao 20 poena i 12 uhvaćenih lopti, kao i sve bolji Tim Hardavej mlađi sa 25 poena.

Hrvatski as Mario Šarić je sa 32 poena i 10 skokova, što mu je rekord NBA karijere predvodio Sikerse u pobedi na gostovanju u Čikagu od 117:107. U redovima poražene ekipe istakao se Džimi Batler sa 36 poena, 11 asistencija i sedam uhvaćenih lopti, a solidan je bio i Nikola Mirotić sa 15 poena.

Vicepšampioni su u svom San Francisku pokorili Sakramento rezultatom 114:100. Stefon Kari je nastavio sa odličnim partijama u poslednje vreme, a ovaj put je bio najbolji strelac utakmice sa 27 poena, čak 12 asistencija i sedam uhvaćenih lopti.

REZULTATI

Šarlot - Klivlend 105:112

/Voker 28 - Džejms 32 p, 11 as, 9 sk/

Indijana - Denver 117:125

/Džordž 27, 9 sk - Jokić 30, 17 sk, 5 as/

Orlando - Detroit 115:87

/Pejton 14 p, 11 sk, 10 as, Vučević 16 p, 8 sk, 6 as - Leuer 16, Marjanović 15 p, 4 sk/

Vašington - Bruklin 129:108

/Vol 22 p, 9 as - Hamilton 20/

Boston - Finiks 130:120

/Tomas 34 p, 7 as - Buker 70 p, 8 sk, 6 as/

Čikago - Filadelfija 107:117

/Batler 36 p, 11 as, 7 sk - Šarić 32 p, 10 sk/

Hjuston - Nju Orleans 117:107

/Harden 38 p, 17 as, 7 sk - Dejvis 33 p, 16 sk/

Milvoki - Atlanta 100:97

/Adetokunbo 34, 13 sk - Šreder 28/

Golden Stejt - Sakramento 114:100

/Kari 27, 12 as, 7 sk - Hild 22/

LA Lejkers - Minesota 130:119 - posle produžetka

/Klarkson 35 - Vigins 36/

