Branko Jovičić za MOZZART Sport: Pobedio sam i tremu - strah ne postoji

Voleo bih da kažem kako sam spreman za 90 minuta, ali nisam čovek koji olako daje obećanja, poručuje za naš portal zadnji vezni igrač Zvezde

Veličina slova A A A

Da je bilo malo više sreće za Crvenu zvezdu običan duel protiv Radnika imao bi trodimenzionalnu vrednost. Tražila bi se (i dobila bi se) očekivana pobeda, Marakana bi aplaudirala talentu Dejana Joveljića, projektovanom da debituje protiv Surduličana, i povratniku Branku Jovičiću.

Kec na Zvezdu protiv Kelna je 2,10!

Nedostajala je komponenta Joveljić zvog viših sila, ali svetla pozornice bila su usmerena ka iskusnom zadnjem veznom, čoveku koji u očima navijača Crvene zvezde ima karakteristike lava. Kada je zakoračio na travu Marakane, posle pauze od tri meseca i 20 dana, izazvane lomom metatarzalne kosti, nekadašnji član Borca i Amkara mogao je da zaključi da nije uzalud pikao fudbal od kratkih pantalonica.

Zvezdin pit-bul ponovo na terenu

One ovacije sa severne tribine (a i ostalih) katapultirale su ga u sazvežđe odabranih. Mada će on reći da je to pre svega obaveza da nastavi tamo gde je stao pre duela sa Čukaričkim i sudara s Nikolom Drinčićem.

„Očekivao sam da će me navijači pozdraviti, ali baš da će ovako reagovati... To nisam! Ne znam, odigrao sam svega osam ili devet takmičarskih utakmica za klub, očigledno je da su osetili da uvek dajem sve od sebe, da sam uvek na granici maksimuma. Stvarno je bilo mnogo emocija. Kao i u periodu kada sam se povredio. Video sam da imam veliku podršku sa svih strana, javljali su se navijači i na društvenim mrežama. O saigračima da ne govorim. Sve je to uticalo da ne oborim glavu“, počinje emotivnu priču za MOZZART Sport Branko Jovičić.

Zvezdina rutina, Pešićev rafal i Jovičićeve ovacije

Kada ga je Vladan Milojević pozvao da uđe u igru, prvi je odreagovao Zapad. Ta Zvezdina publika voli da vidi dalje od datog momenta, tako se i nada da će Jovičić biti spreman za ludu završnicu jeseni.

„Obično posle ovakvih povreda postoji strah! Ja ga stvarno nemam. Mnogo sam radio tokom ove pauze, išao sam i na privatne treninge. Nisam gubio vreme ni kada sam nosio čizmu. Želeo sam jednostavno da bude deo ove Zvezde o kojoj svi pričaju, koja je po nekim ocenama najbolja u proteklih deset godina. Lepo sam se osećao na terenu.“

„PEŠIĆ POKAZAO KAKAV JE ČOVEK, ZBOG TOGA SMO OVDE“

Sve što je lepo kratko traje, ali u slučaju Branka Jovičića moglo bi da bude još lepše. Do juče s ortopedskim pomagalom, a već sutra sastavni deo tima koji juriša na evropsko proleće.

„Bilo bi suludo da kažem kako sam spreman za 90 minuta. Lepo mi je bilo na terenu, ali videćemo kako će sve to izgledati za nekoliko dana. Dosad sam sve odradio u dogovoru sa klupskim lekarom i šefom Milojevićem. Oni su rekli da je sad pravo vreme, ja sam se osetio spremnim. Čeka nas meč protiv Bačke i onda četiri dana za pripremu duela s Kelnom. Voleo bih da mogu da kažem navijačima kako ću sigurno biti od pomoći, ali nisam od onih koji daju olaka obećanja... Nadam se da će sve biti OK.“

Povratnički debi Branko Jovičić je ukrasio golom, dovoljno da ode do severne tribine i pokloni se u znak zahvalonsti za ogromnu podršku. Jeste Jovičić glavni protagonsita lepe priče, ali u tom trenutku je do izražaja došla timska hemija ekipe Vladana Milojevića.

„Kada je dosuđen penal Mičel Donald me je odmah pozvao, ja sam bio daleko. Video sam kako Aleksandar Pešić ide ka meni u daje mi loptu. Pokazao je kakav je čovek, on je zadužen za penale, rođeni je napadač, uvek gladan golova. Išlo ga je juče, ali je želeo da ja pucam penal. Nije mario za statistiku. Zbog takvih stvari smo došli do ovakvih rezultata.“

Tokom rehabilitacije Branko Jovičić je mogao da uživa u izdanjima i rezultatima klupskih drugova.

„Sve je bilo sjajno, ali sada nas čeka ludi finiš. Na dobrom smo putu da napravimo nešto veliko. Bilo bi šteta da sad posustanemo. Rekao sam već, odavno se nije desilo da Srbija ovako priča o rezultatima i igrama Crvene zvezde. Ja bar ne pamtim. Samo treba da istrajemo.“

Uskoro, već u januaru, Zvezda i Jovičić mogli bi da dobiju, bar iz Brankove prizme, dobro poznato pojačanje. Naime, njegov kum Milan Jevtović je posle dobre sezone u Rozenborgu prvi pik crveno-belih za zimskim prelazni tok. Pregovori, kako se može saznati, idu u dobrom smeru.

„Milan i ja smo kumovi, dugo se znamo, igrali zmo zajedno u Borcu, imamo iste menadžere (Milan i Ivan Dudić, prim.aut.), red je valjda i da zajedno zaigramo u Zvezdi, za koju navijamo od malih nogu, a-ha-ha... Znam samo da bi on to mnogo voleo“, izrazio je svoje i kumove želje Jovičić u razgovoru za MOZZART Sport.

(Foto: STAR SPORT)