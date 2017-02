Brašanac poručio navijačima Betisa: I u Partizanu mi je trebalo malo vremena...

"Igrao sam 11 godina u Partizanu i sada je sve različito. Srećan sam posle prvih pet meseci ovde, igrao sam protiv jakih timova kao što su Real Madrid, Sevilja, Valensija i Atletiko Madrid", rekao je srpski vezista

Povreda ramena odaljila je Darka Brašanca mesec dana od terena, pa će sada morati još jače da radi kako bi se što pre vratio u startnu postavu Betisa.

Navijači popularnih Betikosa su izuzetno vezani za klub, pa tako od svakog novog igrača očekuju da odmah napravi razliku na terenu. Tako je i sa Darkom Brašancem, koji u samom gradu na najbolji način oseća emociju koju pristalice zeleno-belih osećaju prema svom klubu.

Univerzalni vezista poručuje da se oseća dobro, trenira već četiri-pet dana i može da igra utakmice. Dislokacija ramena nije bila nimalo naivna, ali bolova više nema, pa se vratio normalnim klupskim obavezama i potpunom uživanju u novoj sredini, na koju se ekspresno privikao.

"Veoma sam srećan, Sevilja je prelep grad. Veoma je toplo, ali ja se osećam lepo ovde. Betis je sjajan klub, sa velikom istorijom i sjajnim navijačima. Moja porodica je takođe veoma srećna, ovde su sa mnom i svi se osećamo ugodno. Pre nekoliko dana sam postao otac, kada završim trening odlazim kući kod supruge i deteta. On je rođen ovde u Sevilji, tako da je dete Betisa. Ne mogu mnogo da spavam, jer ruča na svaka tri sata, ali moja supruga je stalno sa njim. Tu su i moji roditelji, koji nam pomažu mnogo, tako da nema problema. Sada mi je u gradu mnogo bolje, bolje poznajem restorane i znam šta i gde ručam, tako da sve ide u pravom smeru", poručuje Brašanac u velikom intervjuu za sajt Betisa.

Šta je predstavljalo najveće iznenađenje po dolasku u novu sredinu?

"Navijači. Gde god da odem, u kupovinu, restoran, šoping centar, oni su uvek tu. Betis je veliki klub i uvek možete da pronađete njegove navijače. Oni me prepoznaju i pitaju me za fotografiju i autogram, uvek se oseća ljubav prema klubu. U Beogradu se to takođe dešava, ali ne toliko kao ovde. Beograd je veći, a tamo takođe postoje dva velika rivala, sa velikim derbijem, ali ovde ljudi uvek traže fotografiju, autogram ili dres".

Naravno, Špance interesuje poređenje večitog sa Seviljano derbijem.

"Uvek kažem kako sam veoma srećan jer sam imao priliku da igram derbi između Crvene zvezde i Partizana, a sada Betis - Sevilja, ta dva derbija su među 10 najvećih na svetu. Srpski derbi je mnogo agresivniji, ovde možete da vidite navijače Sevilje i Betisa zajedno na ulici, u Srbiji je to mnogo teže. U Beogradu imate 10 navijača Zvezde sa jedne i 10 navijača Partizana sa druge strane, a razdvaja ih policija. Sjajan derbi, baš kao ovaj u Sevilji. Znam šta ta utakmica znači za Betis, navijače i nas same".

Poseban kvalitet 24-godišnjeg veziste je to što može da igra na više pozicija u veznom redu.

"Igram u oba smera, ali mi ne odgovara uloga "desetke" , u Srbiji sam igrao više na pozicijama "šest" i "osam", volim da igram ono što sam igrao protiv Valensije. Ali, ovo je moja prva godina u klubu i drugoj državi. Igrao sam 11 godina u Partizanu i sada je sve različito. Srećan sam posle prvih pet meseci ovde, igrao sam protiv jakih timova kao što su Real Madrid, Sevilja, Valensija i Atletiko Madrid. Moramo da radimo još više i mislim da u budućnosti Betis može da igra još bolje".

Kada navijači Betisa mogu da očekuju najbolje partije Darka Brašanca.

"Kada sam počinjao u Partizanu, takođe mi je bilo malo vremena, kao i svim novim igračima. Vreme je potrebno, ali svaki dan radim najbolje što mogu. Stigao sam u avgustu, kada je tim već odigrao dva prvenstvena meča, ali zadovoljan sam svojim prvim mesecima ovde".

Prelazak u Španiju je stigao u poslednjem trenutku, jer je već krenuo na preglede u Gimarais.

"Ne umem sve to da objasnim na Španskom (a-ha-ha). Kada sam napustio Srbiju, otišao sam za Portugaliju, a tamo su mi uveče rekli da me želi Betis i rekao sam da želim u Španiju. Tada je sve bilo završeno. Zadovoljan sam ovde, kao i ljudima koji su u klubu. U periodu dok sa 12-13 dana bio u bolnici, ljudi iz kluba su želeli da pomognu mojoj ženi i mojoj porodici. Za svakog igrača je važno da može da razmišlja samo o fudbalu".

Za kraj je bilo jedno veoma zanimljivo pitanje - šta Brašancu nedostaje da bi bio igrač kao u Partizanu.

"Više utakmica i da nadoknadim vreme koje sam propustio. Igrao sam protiv Valensije, Granade i Sevilje, a onda sam bio mesec dana van terena. Potom je usledio meč sa Sosijedadom, a onda ponovo mesec dana pauze. Moram da nastavim da radim, srećan sam na treninzima i to je najvažnije. Uvek želim da igram, to je želja svakog igrača. Ipak, ovde sam pet meseci, a već sam igrao 10 ili 12 utakmica za klub i to je dobro za početak. Najvažnije je da sam srećan na utakmicama i treninzima. To je važno jer kada igrate protiv Atletika i Hihona potrebno je da budete smireni. Moja porodica je ovde i ja sam srećan", rekao je Brašanac.

