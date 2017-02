Bratski savet Darka Miličića: Jokiću, pamet u glavu, ne budi kao ja

„Stalno sam ispravljao krive Drine, Nikola koji se igra košarke ne bi smeo da se ugleda na mene“, rekao je za Informer nekadašnji as

„Nikola Jokić može da bude najbolji srpski igrač u NBA svih vremena, samo ako bude pametan“, glasi poruka nekadašnjeg drugog pika na draftu Darka Miličića. Bivši sjajni centar, koji je 2004.godine osvojio titulu sa Detroit Pistonsima, je veliki prijatelj sa Nikolinom braćom Nemanjom i Strahinjom.

Odlično ga poznaje i u razgovoru za Informer tvrdi da za njega ne postoje granice.

„Džonija gledam na televiziji i u novinama kada napravi nešto veliko. Dugo nisam video igrača koji je toliko dobar u svim segmentima igre. Nisam ga dugo video uživo, ali kada ga gledam na televiziji. Asistencije, pregled igre, šut... Sjajno je šta radi. Znajući njegova dva burazera, koji su veoma snažni fizički, uveren sam da Nikola ima tu snagu“, poručio je Miličić za Informer.

Kontroverzni Miličić osetio je obe strane medalje igranja u NBA. Od slave koja ga je pratila kao drugog pika, do foldera zaborava posle neuspešnih epizoda.

„Nikome ne želim da mu se desi ono što se meni desilo. Nikolise sve potrefilo, odlična ekipa, dobar trener, koji mnogo očekuje od njega. Trenutno ne vidim Nikoline granice, može da bude najbolji srpski košarkaš koji je ikad igrao u NBA. Možda, ali kažem možda, malo me brine taj ritam utakmica, pošto je NBA zahtevna, nije zajebancija i moraš da budeš robot Tu ima 82 utakmice, plus plej-of, može da bude i više od 100 utakmica u sezoni“.

Na kraju je očinski posavetovao Jokića.

„Pričam i sinu da ga ponašanje kao moje neće nigde odvesti. Celog života sam ispravljao krive Drine. Obzirom na to da sam bio drugi pik na draftu u karijeri nisam postigao ništa. Bilo je situacija i okruženje gde nisam hteo da igram, ali i onih gde sam hteo i odigrao sam dobro. Nikola je pametan dečko, verujem da neće zajebati i da će tek igrati fenomenalno“, dodao je Miličić.

(Foto MN Press)