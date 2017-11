Brazil je to! Japanci videli kako je protiv najboljih (VIDEO)

Dva penala, evrogol Marsela i još jedna ubedljiva pobeda za Selesao

Veličina slova A A A

Sa pola gasa, bez mnogo zapinjanja i u nekim trenucima lepo za oko, Brazil je nastavio niz dobrih igara i rezultata pod komandnom palicom selektora Titea. Nova žrtva raspoloženih Brazilaca je bio Japan. Na polupraznom stadionu u Lilu, Brazilci su sve rešili za jedno poluvreme i na kraju slavili sa rutinskih 3:1.

Tite je rešio da ne izvede najjači sastav, pa su poštedu dobili Dani Alves, Miranda, Markinjos, Renato Augusto, Paulinjo i Filipe Koutinjo koje je selektor očigledno želeo da odmori za atraktivniji duel na Vembliju protiv Engleske u utorak.

Ali Brazilci i bez pomenutih startera imaju dovoljno kvaliteta u svojim redovima da se ne muče sa autsajderima iz Japana. Šansu du dobili Džemerson, Đulijano, Danilo, Vilijan... Naravno, sve se vrtelo oko Nejmara koji je u devetom minutu iz penala doveo Selesao u vođstvo. Ali deset minuta kasnije, Nejmar nije ponovio uspeh sa bele tačke. Golman Kavašima ga je pročitao i ispravio nepravdu s obzirom na sumnjivo dosuđen drugi jedanaesterac.

Ipak, Brazil je diktirao tempo i bilo je samo pitanje momenta kada će opet zatresti mrežu rivala. Pokušavali su Japanci visokim presingom, ali je to bilo i plodno tlo za brazilske kontranpade preko Nejmara i Gabrijela Žezusa. Petostruki prvak sveta je vođstvo duplirao posle prekida kada je Marselo na 20 metara natrčao na odbijenu loptu i slabijom, desnom nogom poslao projektil u mrežu Japanaca koji su pre toga imali prečku iz slobodnjaka.

Do kraja fuiroznog poluvremena, Gabrijel Žezus je krunisao golom asistenciju odličnog Đulijana koji se ozbiljno nametnuo selektoru. I to je bilo to...

U nastavku je Nejmar dizao publiku na noge sa nekoliko atraktivnih poteza, ali i zaradio fine batine od isprovociranih Japanaca koji su do počasnog gola došli posle kornera.

U utorak Brazilce očekuje mnogo obziljniji rival, dok su Japanci dobili vrednu lekciju od možda i prvog favorita na predstojećem Mundijalu.

(FOTO: Action images)