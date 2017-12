BRAZIL - Opet moćan! Tite je Tito, ponovo imaju Kafua i Karlosa, „nemci“ u vezi i probijanje zvučnog zida u napadu

Startna postava se zna, neki poput Davida Luiza ili Hulka su precrtani, graju u formaciji 4-3-3 i prvi su favorit Mundijala

Veličina slova A A A

Niti je moglo atraktivnije, niti je moglo teže! makar iz prvog šešira... Jer BRAZIL!

Dovoljna je ta magična reč da odmah pomislite na fudbalsku magiju, iako ni Selesao odavno nije ekipa koja „igra za raju i zanemaruje taktiku“... Mada, u poslednje vreme se vraćaju svom stilu igre i plene ubedljivim pobedama u kojima igraju „lepo za oko“.

Petostruki prvak sveta je ujedno prva reprezentacija koja se kvalifikovala za Mundijal u Rusiji. I po kvotama je prvi favorit za osvajanje. Dakle, nije moglo teže...

Ali opet je slatko. Brazil i Srbiju deli mnogo simoblike. Pobedili smo ih na prvom Mundijalu, ukupno na svetskim prvenstvima odigrali četiri međusobna okršaja, sledi i peti što će biti rekord Mundijala po broju duela između istih reprezentacija.

Nekada davno, u vreme Jugolsavije nas je fudbalska planeta cenila kao „evropske Brazilce“ jer smo po stilu igre bili najsličniji fudbalskoj sambi. Uostalom, Kralj fudbala Pele je izričito zahtevao da se od dresa Brazila na prepunoj Marakani oprosti baš protiv Jugoslavije i Dragana Džajića. U ta vremena, teško da ste mogli dobiti veću čast u svetu fudbala...

Vremena su se promenila, danas je Brazil podjednako jak, naša reprezentacija spada u grupu autsajdera...

Brazilci željno iščekuju Mundijal u Rusiji kao iskupljenje za „masakr“ za prethodni kada su kao domaćini sanjali osvetu za „Marakanaso“ iz 1950, a desilo im se još gore. Nemci su ih masakrirali u Belo Orizonteu i naneli kolektivnu traumu celoj naciji. Zato sada žele da celom svetu pokažu moć Brazila. Jedina su južnoamerička selekcija koja je osvojila svetsku krunu na evropskom tlu. Bilo je to u Švedskoj 1958. godine kada su osvojili prvu od pet titula i kada je fudbalski rođen Pele. Bila je to uteha za katastrofu osam godina ranije...

Sličan plan Brazilci imaju i za Rusiju, a rezultati, igra i kvalitet im daju za pravo.

Pregazili su sve u kvalifikacijama. Počeli su kvalifikacioni ciklus sa Dungom na klupi i odigrali dva puta po 2:2 protiv Urugvaja i Paragvaja. A onda je Dunga smenjem posle Kopa Amerika i na njegovo mesto je došao Tite.

Čovek koji je sa Korintijansom pokorio planetu je od Brazila ipet napravio supersilu! Od njegovog dolaska, Brazil je počeo da igra brazilski i samleo sve rivale u nastavku kvalifikacija. serijom od devet pobeda uz gol-razliku 26:2, Titeov Brazil je protutnjao Južnom Amerikom i prvi na svetu overio vizu za Rusiju. Njegova popularnost je ogromna, navijači ga božavaju, pevaju mu, vide ga kao spasioca, pa su ankete u jednom trenutku pokazale da bi bio ozbiljan kandidat da se kandiduje za predsedničke izbore u državi.

Tite je iz ekipe sklonio startere Davida Luiza i Luiza Gustava, a od rezervista je eliminisao Hulka, Oskara, Žonasa i neke igrače iz domaćeg prvenstva. Iz prve postave je izbacio Vilijana i Daglasa Kostu i formaciju sa 4-1-4-1 promenio u 4-3-3 što više priliči brazilskom fudbalu.

Kao i ranije, i kod Titea se sve okreće oko Nejmara, ali sa znatno bitnijim ulogama ostalih fudbalera i alternativama u igri kada ne ide Nejmaru. Tote je lansirao Gabrijela Žezusa kao „devetku“, dok po krilima deluju Nejmar i Kutinjo. Ovaj triling se sjajno uklopio i bio glavna snaga Brazilaca u kvalifikacijama.

Na golu je standardan Alison iz Rome koji ima prednost u odnosu na drugog najskupljeg golmana svih vremena - Edersona iz Mančester Sitija.

Jedan od prvih ključnih poteza Titea je bio da promoviše Markinjosa kao startnog štopera uz Mirandu umesto Luiza, ali i Tijaga Silve koji je rezerva. Pored Tijaga Silve, za mesto četvrtom štopera konkurišu Džemerson iz Monaka, žil iz Kine i Rodrigo Kajo iz Sao Paula.

Bekovske pozicije su rezervisane za dvojicu najboljih ofanzivaca među defanzivcima u svetu fudbala. Levo je Marselo iz Reala, a desno Dani Alves. Njih dvojica po pozicijama jesu defanzivci, ali na terenu deluju kao napadači. Praktično dva krila sa znanjem dostojnim neke ozbiljne „desetke“. Kao nekada Kafu i Roberto Karlos. Marselove alternative su Aleks Sandro (Juventus), Filipe Luis (Atletiko Madrid) i mladi Žorž (Monako). Alvesova rezerva je Danilo iz Mančester Sitija. U slučaju potrebe, i veteran Rafinja iz Bajerna.

Sredina terena više deluje „nemački“ nego „brazilski“. Kazemiro je destruktivac koji „jede kilometre“ i patrolira ispred odbrane. Nešto ofanzivniji od njega su Paulinjo i Renato Augusto koji su takođe sjajni u defanzivi, ali imaju i plejmejkerske kvalitete. Pogotovo Renato Augusto kojeg se sećate iz Leverkuzena. I sposobnost da budu opasni iz drugog plana kao kada je Paulinjo postigao het-trik protiv Urugvaja. Interesantno, obojica su većinu kvalifikacija izneli igrajući u kineskim klubovima.

U Brazilu se vodila polemika da li igrači iz lige poput kineske mogu da igraju na vrhunskom nivou za reprezentaciju, ali su Paulinjo i Renato Augusto sve skeptike razuverili sjajnim igrama! Tite ih je obojicu trenirao u Korintijansu i zna ih u dušu. Paulinja je "izmislio" i zajedno su osvojili sve od 2010. do 2013, a Renata Augusta je vratio iz Evrope i ovaj mu je vratio kao najbolji igrač Serije A u pohodu do titule. Kazemiro i Paulinjo su pluća Brazila, a Renato Augusto srce. Paulinjo je upravo kroz reprezentaciju oživeo karijeru pošto ga je Tite vratio u nacionalni tim posle debakla na prethodnom Mundijalu i loše epizode u Totenhemu. Na kraju je čak došao do transfera iz snova u Braselonu!

Prva alternativa ovoj trojci u veznom redu je Fernandinjo iz Mančester Sitija. U poslednje vreme se nameće i nekadašnji kapiten mlade reprezentacije Đulijano, koji sada igra u Feneru. Možda šansu dobije i Fabinjo iz Monaka koji baš i nije Titeov ljubimac. Augusta bi mogao da menja i veteran Dijego koji trenutno igra u Flamengu i bio je pozvan za neke skorije reprezentativne akcije.

I na kraju dolazimo do ofanzivnog trilinga. Nejmar i Kutinjo su fudbalska „braća blizanci“, sjajni prijatelji i igraju zajedno od malih nogu za Brazil. Sjajno se razumeju na terenu i jako teško ih je zaustaviti. A Gabrijel Žezus sa njuhom predatora ih lukavo prati i spreman je za svaki njihov lucidan pas ili odbijeni šut pretvori u gol.

Šansu da zamene Nejmara i Kutinja će sa klupe čekati Daglas Kosta i Vilijan. Mada, nijedan od njih nije u najboljoj formi ove sezone i moraće mnogo bolje u Čelsiju i Juventusu ako žele da zadrže mesto na spisku reprezentacije. Ostale alternative su Tajson iz Šahtjora, Lukas Lima iz Sao Paula, još neki mladi igrači iz domaćeg prvenstva poput Artura, a možda se nametne i mladi Račarlison iz Votforda. Žezus je startni centarfor, a njegova prirodna i najbliža zamena je Firmino iz Liverpula, iako se nijedan od njih ne uklapa u profil klasičnih, teških „devetki“, ali stilom igre odgovaraju Nejmaru i Kutinju.

Mesta u reprezentaciji Brazila nema za igrače poput Lukasa Moure, Felipea Andersona, Hulka, Oskara, Ramiresa, Davida Luiza, Aleksa Tešeire, Alana, Gabrijela Pauliste, Taliske... Brazilci komotno mogu da sastave da tima koji bi igrali ozbilje uloge na Mundijalima.

Startna postava bi terbalo da izgleda ovako: Alison - Alves, Miranda, Markinjos, Marselo - Kazemiro, Paulinjo, Renato Augusto - Kutinjo, Gabrijel Žezus, Nejmar.

B tim u ovom trenutku bi mogao da izgleda ovako: Ederson - Danilo, Tijago Silva, Džemerson, Aleks Sandro - Fabinjo, Fernandinjo, Đulijano - Vilijan, Daglas Kosta, Firmino.

Deluje moćno... A tako je i izgledalo u kvalifikacijama. Brazil ima dovoljno municije da vrati ponos posle onog horora pre četiri godine u Belo Orizonteu.

(FOTO: Action images)