Brejk u Krasnodaru, Sale Obradović će morati da se čupa u Španiji

Unikaha napravila ogroman korak ka Evroligi

Unikaha će imati meč loptu u Malagi narednog petka za plasman u finale Evrokupa u kojem će juriti trofej i direktnu vizu za Evroligu naredne sezone. Posle iznenađenja u četvrtfinalu protiv Bajerna, Andalužani su danas iznenadili i Lokomotivu Kubanj u Krasnodaru pobedom od 73:57.

Vode 1:0 u polufinalnoj seriji i ako u drugoj utakmici na svom terenu opet zabeleže pobedu, imaju overen plasman u finale. Lokomotivi ostaje da se nada da će na brejk uzvratiti ribrejkom i u eventualnoj trećoj utakmici iskoristiti prednost domaćeg parketa.

Lokomotiva je bila priličan favorit u današnjem duelu. Posle lekcije koju je očitala Zenitu u četvrtfinalu, ekipa Saše Obradovića je imala i status prvog favorita za osvajanje takmičenja.

Sve je lepo krenulo po domaćina u Krasnodaru, Ročesti i Džons su odlično otvorili utakmicu i ruski tim je imao plus devet u finišu prve četvrtine. Ali Bruks i Vačinski su uspeli da vrate Unikahu u život i da joj obezbede preokret vredan vođstva od 33:31 na poluvremenu.

Uspela je Lokomotiva u trećem kvartalu opet da dođe do prednosti od četiri poena, ali je potom došlo do problema u napadu koje su Španci ubitačno kažnjavali. Smit, Fog i Dijez su zaređali sa trojkama i opet vinuli Unikahu do vođstva.

Lokomotivini problemi iz treće četvrtine su se nastavili u poslednjem kvartalu. Domaći tim je u drugom poluvremenu ubacio samo 26 poena, a na drugoj strani su Bruks i Fog pogađali kada je bilo najpotrebnije i doneli Špancima ogroman kapital pred revanš.

Srpski internacionalci Dejan Musli i Nemanja Nedović nisu blistali, ali su dali doprinos u pobedi gostiju. Musli je meč završio sa šest poena (3/4 za dva poena) i jednim skokom. Nedović je ubacio sedam poena uz 2/8 iz igre i 3/6 sa linije penala uz dva skoka.

Najefikasniji u pobedničkom timu je bio Bruks sa 18 poena, dok je Fog dodao 15. U Lokomotivi se istakao nekadašnji Partizanov centar Kevin Džons sa 17 poena, dok je Ročesti ubacio 14.