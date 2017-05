Briljantni King Kejn za kraj! Svi se rugaju Murinju, a hoće li se on poslednji smejati? (VIDEO)

Vajt Hart Lejn poslednji put bio je domaćin jedne premijerligaške utakmice. Strašni Hari Kejn učinio je da se istorijski meč pamti zauvek

Vajt Hart Lejn danas je poslednji put otvorio svoje kapije za sve fudbalske zaljubljenike i pružio šansu dugogodišnjim navijačima Totenhema da se na poseban način oproste od svog drugog doma. A briljantni King Hari Kejn učinio je da se poslednji meč u istoriji fudbalskog zdanja starog 119 leta u Severnom Londonu pamti zauvek. Možda Mančester junajted nije na nivou iz slavnih dana ser Aleksa Fergusona, ali je ime koje bi svako poželeo na jednoj oproštajnoj utakmici. Totenhem - Mančester junajted 2:1.

Doduše, ovo je pirov trijumf. Jer, nedostajale su određene poveznice u Totenhemovom DNK kako bi se ova sezona pretvorila u šampionsku. Ove godine jednostavno se nije moglo protiv neverovatnog Čelsija. Ali, imaće Pevci šansu da u novom, prelaznom domu, velelepnom Vembliju urade ono što klub nikada nije. Da se okite šampionskim lovorikama po prvi put u istoriji Premijer lige.

Nije se dalo strašnom Hariju Kejnu da bude poslednji strelac u istoriji Vajt Hart Lejna, ali je svojom bravurom učinio da poništi čak i kasniji gol Vejna Runija i ipak ostane upamćen kao jedan od najboljih golgetera Totenhema koji su ikada gazili travom igrališta sagrađenog pre više od 119 godina!

I ako je. Njegove brojke su tako neumoljive, a lakoća kojom postiže golove tera i najveće (ne)poštovaoce Totenhema da mu se duboko poklone. Jer, kada propustite gotovo tri meseca sezone i opet uspete da postignete 22 premijerligaška gola (27 u svim takmičenjima prim. aut), onda i ne zaslužujete ništa manje. Za svoj (trenutno) poslednji gol u ovoj sezoni spremio je poslasticu kakvu su svi navijači Totenhema priželjkivali. Nije možda spektakularno kao što to ume da uradi Zlatan Ibrahimović, ali je u datoj situaciji King Kejn uspeo da se snađe baš u „zlatanovskom“ maniru posle centaršuta Kristijana Eriksena i matira Davida De Heu hicem tako što je loptu poslao tik pokrajn španskog golmana. Neverovatno.

Ali, to nije kraj njegovih zadivljujućih brojki. On je uspeo da postigne svoj prvi gol u karijeri protiv Mančester junajteda iz šestog pokušaja, postane poslednji Totenhemov strelac na Vajt Hart Lejnu i tako upiše gol protiv 24 od ukupno 25 premijerligaških rivala sa kojim se dosad susreo. A jedino je Kardif Siti uspeo da se izvuče.

Svi se posle ovog poraza podsmevaju Mančester junajtedu, pošto je doživeo još jedan poraz od rivala iz vrha tabele. Ali, vrlo lako moglo bi da se dogodi da Žoze Murinjo bude poslednja osoba koja će da se smeje, onako, najslađe. Jer, ako Mančester junajted pobedi Ajaks u finalu Lige Evrope, Đavoli će overi direktan plasman u Ligu šampiona i tako zatvori ovu priču sa čak tri pehara ove sezone! Ako ništa drugo, čak i ako se dogodi da ne uzme direktan plasman u Ligu Evrope kroz plasman u Premijer ligi, ostaje to što će sigurno igrati Ligu Evrope osvajanjem Liga kupa.

Podsetimo, Junajted je već u svoje vitrine stavio trofej Komjuniti šilda, a onda nedavno i pehar Liga kupa. Nije baš tripla kruna, ali su tri vredna, ostrvska pehara.

Što se same utakmice tiče, sve je upućivalo na to da bi Totenhem mogao svoju poslednju utakmicu na Vajt Hart Lejnu da završi pobedom. I prvi Totenhemov gol stigao je posle visokog centaršuta i to već u 6. minutu. Samo što je ulogu asistenta uzeo Ben Dejvis, a silovit udarac glavom poslao Viktor Vanjama.

Nastavak utakmice takođe je pripao Totenhemu. Od Heung Min Sona preko posle fantastičnog prodora, preko Harija Kejna posle Eriksonovog centaršuta, do pokušaja samog Eriksena posle šuta u mesto gde se spajaju prečka i stativa i sličnog udarca Delea Alija u suprotni ugao. David De Hea bio je na ozbiljnim mukama. Ceo Junajtedov tim mogao je da zahvali Špancu što rezultat na semaforu bio ubedljiviji.

Ali, morao je i De Hea da popusti, kad-tad. I tada se dogodio Hari Kejn i njegov udarac koji će se dugo pamtiti.

Na kraju, ipak je Runi dopisao svoje ime na mesto poslednjeg strelca u domu Pevaca. Osim što je u meč uneo više živosti i malo neizvesnosti, Junajted nije previše zapretio. Doduše, da je Markus Rašford bio malo prisebniji u finišu, možda bi se utakmica završila remijem.

Ovako je, možda, bilo pravednije. Bar zbog slavljeničke fešte koju su navijači Totenhema pripremili na travnjaku Vajt Hart Lejna po završetku meča.

Premijer liga, 37. kolo:

Petak:

Everton - Votford 1:0 (0:0)

/Barkli 56/

VBA - Čelsi 0:1 (0:0)

/Batšuaji 82/

Subota:

Mančester Siti - Lester 2:1 (2:1)

/Silva 29, Žezus 36. penal - Okazaki 42/

Bornmut - Barnli 2:1 (1:0)

/Stanislas 25, King 85 - Voks 83/

Midlzbro - Sautempton 1:2 (0:1)

/Bamford 72 - Rodrigez 42, Redmond 57/

Sanderlend - Svonsi 0:2 (0:2)

/Ljorente 9, Njuton 45+2/

Stouk - Arsenal 1:4 (0:1)

/Krauč 67 - Žiru 42, 80, Ozil 55, Sančez 76/

Nedelja:

Kristal Palas - Hal 4:0 (2:0)

/Zaha 3, Benteke 34, Milivojević 85pen, Van Anholt 90/

Vest Hem - Liverpul 0:4 (0:1)

/Staridž 35, Kutinjo 57, 61, Origi 76/

Totenhem - Mančester junajted 2:1 (1:0)

/Vanjama 6, Kejn 48 - Runi 71/

(FOTO: Action Images)