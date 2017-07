Bronza za zlatnu generaciju

Srpski vaterpolisti savladali Grčku rezultatom 11:8 u borbi za treće mesto na Svetskom prvenstvu u Mađarskoj

Nakon tri godine apsolutne dominacije u svetu vaterpola, nakon devet vezanih zlatnih medalja na svim takmičenjima, nakon tri uzastopna zlata na svetskim prvenstvima bronza deluje kao utešna. A nije, nego je veliki uspeh jer se Delfini ponovo vraćaju sa medaljama oko vrata!

Naši vaterpolisti su se ponovo vratili sa odličjem sa planetarne smotre, istina ne najsjanijim. Bronzu su očekivano osvojili u "utešnom finalu" protiv nezgodne Grčke, najprijatnijeg iznenađenja celog šampionata rezultatom 11:8 (5:3, 2:1, 3:3, 1:1).

U prvoj četvrtini viđena je prava poplava golova. Krenula je Srbija i za dva minut bilo je već 3:0 pogodcima Ranđelovića, Pjetlovića i Mandića. Naši oponenti su bili primorabni da uzmu tajm-aut dok kola nisu posve krenula nizbrdo. I uspelo im je, pošto su ubrzo smanjili na 3:2. Do kraja prvog dela meča bilo je čak 5:3 pošto su se u listu strelaca upisali naši sidraši, Pjetlović i Ubović. Osam golova za isto toliko minuta!

A kada je početak meča tako jak, agresivan, nastavak je uglavnom potpuno drugačiji. Jednostavno, igrači moraju da se sačuvaju da se ne bi premorili. Taj deo bitke za bronzu je završen rezultatom 2:1 u korist Srbije, a golove su postigli Aleksić i Ćuk. Naš tim je najviše problema očekivano imao sa centrima Grka, pre svih kapitenom Furtulisom.

U drugom poluvremenu Grci su uspostavili egal, što nije mnogo smetalo ni našem timu koji je sve vreme držao prednost od dva do tri gola. Mirna igra, iako smo ostali u trećoj četvrtini bez isključenog Jakšića, garantovala je opušteniji dolazak do cilja, a to je ovaj put ipak bila bronza. A i naši protivnici su shvatili da ne mogu da preokrenu, iako su se trudili. Snage, jednostavno nisu imali protiv najbolje vatreplo reprezentacije sveta, koji će to dokazati već na sledećem velikom takmičenju. Budite sigurni u to!

Strelci za Srbiju: Ranđelović (2), Pjetlović (2), Ubović, Aleksić, Ćuk, Rašović, Mandić, Filipović, Prlainović.

Finale, u kojem igraju Mađarska i Hrvatska počinje od 20.30 časova.

