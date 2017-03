Brose koristi mozak

Dion Tompson je u Nemačkoj igrao za Albu, ali i Bajern u dva navrata. Tako da dobro poznaje narednog protivnika Crvene zvezde

Veličina slova A A A

Dion Tompson bio je pojačanje Crvene zvezde koje se dugo čekalo, a ispostavilo se da je to imalo smisla jer je Amerikanac uneo čvrstinu u igru Crvene zvezde i rasteretio centarski tandem Ognjen Kuzmić - Milko Bjelica.

Dion je proveo tri godine igrajući u Nemačkoj i neko je ko dobro poznaje narednog protivnika. Evo kakva su očekivanja Zvezdinog centra pred okršaj koji je na programu u četvrtak od 19 časova.

"Veoma važna utakmica za nas u Evroligi. Bamberg je veoma težak protivnik. Njihov dosadašnji skor ne pokazuje koliko su dobri. Izgubili su neke utakmice u poslednjim minutima i napadima. Tako da razumemo da je ovo jako važan meč za nas".

MOZZART KVOTE ZA OVAJ MEČ

Tompson ističe da je tim Andree Trinkijerija specifičan i da igra dobru košarku.

"Igrao sam u Nemačkoj tri godine. Bamberg je njihov najjači klub. Osvajaju prvenstva, igraju uvek u Evroligi, imaju sjajnog trenera. Voli da njegov tim igra disciplinovano u napadu, da se lopta kreće dobro i da menja vlasnika. Igraju pametno, koriste mozak. Veoma dobar tim i klub".

Kako je igrati u utakmici u kojoj svi navijači očekuju da dobijete?

"Najvažnije za nas je da budemo fokusirani na utakmicu. Da se pazimo na svaki pojedinačni posed. Da pazimo na ono na čemu radimo na treningu. Da odigramo najjače što možemo i rezultat svega toga ne bi trebalo da izostane".

Četiri meseca kasnije... Bambergu je ostala samo slamka spasa, a Zvezda je ta koja se za sve pita (VIDEO)

Postoji i ta činjenica da je Brose ostao bez plasmana u Top 8, ali to svakako ne znači da će se nemački sastav povući i prepustiti pobedu crveno-belima.

"Oni se trude da osvoje Bundesligu. Trinkijeri će im sigurno reći da nastave da igraju kao do sada. Da sezona nije gotova. Da osvoje Bundesligu i da nastave da pokazuju dobre igre u Evroligi. Ne očekujem da će se opustiti".

Atmosfera koja čeka obe ekipe kada istrče na parket Pionira?

"To je najbolja atmosfera u kojoj sam igrao u košarci. To osećam otkako sam došao ovde, tu podršku. Na socijalnim mrežama, dok idem ulicom. Posebno ovde na utakmicama. To nam mnogo znači i hvala im na tome".

(FOTO: Action images)