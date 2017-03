Brose poručuje Darušafaki: Branimo domaći teren, igramo ozbiljno - i naravno idemo na pobedu!

"Borićemo se za svaku izgubljenu loptu", kaže trener Andrea Trinkijeri

Crvena zvezda će u četvrtak od 20.45 gledati ka Bambergu i meču između Brosea i Darušafake. Crveno-beli se nadaju pobedi domaćina, kako bi onda pobedom nad Uniksom prošli u četvrtfinale.

Problem je u tome što Darušafaki ova utakmica život znači, dok je Brose davno izgubio šanse za prolaz dalje. Ali, dobro je po Zvezdu što Andrea Trinkijeri i Nikolo Meli najavljuju da idu na pobedu.

"Biće to teška utakmica. Treba im pobeda da bi ostali u trci za plej-of. Imaju dobrog trenera i oružje koje može da nas povredi: Vonamejker, Klajburn i Vilbekin su postizali dvocifrene učinke tokom cele sezone. Peti su u skokovima, drugi u ofanzivnim skokovima. Moramo da branimo koš, da blokiramo i bporimo se za svaku izgubljenu loptu", kaže trener Brosea Andrea Trinkijeri.

Nikoli Meli bio je verovatno najbolji košarkaš Brosea u ovoj sezoni. I on najavljuje da će on i saigrači dati sve od sebe da sezonu završe na pozitivan način.

"Naravno, biće to jedna od onih teških utakmica. Oni i dalje imaju šanse za plej-of. Mi želimo da igramo, da budemo ozbiljni. Igramo kod kuće, tako da ćemo naravno probati da pobedimo. Želimo da završimo ovu sezonu na dobar način", rekao je Meli.

(FOTO: MN Press)