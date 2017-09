Brutalni cug od 65 metara i eto ga - Real kuca na vrata (VIDEO)

Španci donose priču o novoj, primarnoj meri Madriđana za leto 2018...

Veličina slova A A A

Izmakao im je Kilijan Mbape, pa su u Realu pod hitno morali da pronađu novu metu! I pronašli su je! Tiražni As na naslovnoj strani danas donosi priču kako je Florentino Perez, odnosno njegova klupska mašinerija počela da radi na dovođenju prvog strelca RB Lajpciga i trenutno najboljeg nemačkog napadača - Tima Vernera.

As tvrdi da da Kraljevski klub želi Vernera od leta 2018. u klubu, kao neku vrstu zamene za Alvara Moratu, a u isto vreme i kao ulaganje u budućnost. Verner ima samo 21 godinu i strahovito je napredovao otkako je pre godinu dana stigao iz Štutgarta. On je za Lajpcig prošle sezone odigrao 32 utakmice i postigao 21 gol, a i novu je započei sjajno: četiri meča - četiri gola.

Sve te sjajne partije Verneru su obezbedile poziv Joakima Leva i sada Nemci ne prezaju da izgovore kako je 21-godišnjak iz Lajpciga možda i prvi izbor za Mundijal u Rusiji.

Za sada se ne pominje koliko bi Real morao da izdvoji za eventualni transfer Tima Vernera, ali jasno je da je Lajpcig izuzetno tvrd pregovarač. To je jako dobro na svojoj kožu osetio Liverpul kupujući prethodnih meseci Nabija Keitu, koji će ih na kraju koštati oko 70.000.000. Prema trenutnim cenama i tendencijama teško da bi Verner kroz godinu dana mogao da vredi manje od pedesetak miliona.

Zar ne?

Jasno je i to da Madriđani ne mogu da računaju na otkupnu klauzulu jer je mladi Nemac nema, a to je danas potvrdio i Ralf Rangnik, sportski direktor Bikova.

"Timo ima ugovor do 2020. i oseća se kao riba u vodi. Nema nikakve klauzule u njegovom ugovoru, zbog toga se ne uznemiravamo kada ga zovu bogati klubovi. Sada igramo i Ligu šampiona, čime mu pružamo da uspešno nastavi svoj razvoj".

Timo Verner posebno blista poslednji dana. U trijumfu Nemačke nad Norveškom (6:0) u kvalifiakcijama za Svetsko prvenstvo postigao je dva gola, isto toliko dao je Frajburgu u drugom kolu Bundeslige, a onda još po jedan protiv Češke i HSV-a. Taj poslednji, postignut u petak u Hamburgu, bio je posebno atraktivan. Solo prodor od 65 metara i rutinska egzekucija.

Uživajte: