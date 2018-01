Brutalno iskreni Tevez uzeo Kinezima 20.000.000 evra pa rekao: Sedam meseci odmora?!

Neće nikome nedostajati u Šangaju

Nedeljna plata od 615.000 funti, odnosno oko 690.000 evra. Puta sedam meseci. Izađe mu negde oko 20.000.000 evra. Toliko je Karlos Tevez uzeo Šangaj Šenhui pre no što im je okrenuo leđa i maltene pobegao nazad u Buenos Ajres.

Svestan je da nije postupio baš ljudski, ali nije ga ni briga. Potpuno razume da je izneverio Kineze i zašto ga na Dalekom istoku toliko kritikuju i nazivaju plaćenikom. Nije on ni otišao u Šangaj - pa ni ranije Mančester - zbog ljubavi, nego zbog para. Ali ni sav taj silni novac nije ga učinio srećnim u Kini.

“Čim sam sleteo shvatio sam da želim nazad u Kini. Zato sam tamo i ubacio u ugovor klauzulu po kojoj mogu da idem nazad u Boku. Instintiktivno sam reagovao, ali sam uvek znao da ću se vratiti. Ovaj kraj, to sam ja. Ovde me vole i zbog toga što radim na terenu. Ovde sam spokojan, ovde se osećam dobro. Kina? Bio je to sedmomesečni odmor“, brutalno iskren je nasmejani Tevez.

Kako i ne bi bio nasmejan kad je za sedam meseci uzeo 20.000.000 evra, iako je retko i mogao da igra zbog loše fizičke spreme, pa je sakupio samo 20 nastupa za Šangaj. O golovima bolje i da ne pričamo.

“Bio sam im idol, dali su mi desetku, kapitensku traku... Ali neke druge stvari, neki drugi faktori su uticali na raspoloženje, na želju...“

Većini bi tolike pare na računu značajno popravile raspoloženje. Fudbal ume da razmazi.

