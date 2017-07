Budite Spartanci!

Ili kako Crvena zvezda može da eliminiše Spartu

LETO 2016.GODINE: Brojni navijači su „štelovali“ letovanje po kalendaru UEFA, nije im padalo na pamet da propuste pokušaj Crvene zvezde da se domogne Lige šampiona. Do utakmice s Ludogorecom su se brojale sekunde, euforija je mogla da se seče nožem. Svi su mislili da je to – to. Da je to leto radosti za najtrofejniji srpski klub. Na kraju – ćorak.

LETO 2017.GODINE: Nema euforije, nema redova navijača ispred blagajne na Marakani... Mada će poseta, kao i obično kad su evropske utakmice u pitanju, biti odlična. Nema ni velikih očekivanja. Kriterijumi su sniženi. Nada pred Spartu tinja, ali nekako su svi jedinstveni u stavu da Crvena zvezda nema mnogo šansi da eliminiše češkog velikana. Svi pričaju i da je primarni cilj ostvaren i da je važno da se tim Vladana Milojevića nije obrukao protiv Florijane i Irtiša. Nema, dakle, velikih očekivanja fanova emotivno još utučenih zbog gubitka prošlogodišnje titule.

Sve nabrojano je velika mana, ali ujedno i velika prednost ekipe s Marakane uoči večerašnjeg prvog okršaja sa Spartom iz Praga u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope (20.30). Jer kad je morala, Crvena zvezda nije uspela da napravi evropski iskorak. Sad kad ne mora, možda ima argumente da bude jedno od najvećih iznenađenja u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

„Od tebe tražim samo da kao lav se boriš“, glasi jedan od čuvenijih navijačkih stihova.

I definitivno retko koja generacija Crvene zvezde je, poput ove, imala tu privilegiju da na teren u međunarodnom meču izađe bez opterećenja na leđima. Kao što smo rekli, kriterijumi su smanjeni na najmanju moguću meru, a od igrača Crvene zvezde se večeras traži samo jedno – da budu Spartanci.

Borba sama po sebi neće doneti berićet i obezbediti miran put u Prag, ali je svakako preduslov svih preduslova da Zvezda bude konkurentna. Nagledali smo se svega u prethodnim pokušajima crveno-belih da urade nešto značajno u Evropi. Bilo je lepih, ali više suicidnih poteza, pucanja u zdravu nogu... Vešovićev jeftin penal protiv Černomoreca, Pavićevićev crveni karton u sudaru s Kairatom, Ludogorecov „bugarski“ gol u Razgradu, zatim Kangino pomračenje svesti u revanšu kada je mirisalo na konačni uspeh... Zvezda večeras – a nadamo se i za sedam dana u Pragu – prosto NE SME sebi da dozvoli takav luksuz. Mora da odigra meč bez crvenog kartona i penala za protivnika.

To je još jedan bitan preduslov.

Kada bismo izmerili individualnu snagu dva tima, Sparta bi bila ogroman favorit. Posebno bi takav status važio usred sezone, ali uverili smo se prethodnih dana da se u češkom velikanu još traže... Italijani Stramačoni odbacio je decenijske vrednosti kluba iz Praga, oslonio se na dovođenje stranaca i na sebe navukao gnev tamošnje javnosti. Videlo se to i po usiljenoj komunikaciji s češkim novinarima na poslednjoj konferenciji za medije. Nije ni gledao u njihovom pravcu, dok su oni insistirali na pitanjima o igračima poput Kadleca i Rosickog. Dakle, Zvezda mora da iskoristi tranzicioni period u kome se Sparta nalazi. Baš kao što su u utakmicama s crveno-belima to radili Černomorec i Kairat... Prvi meč je zbog toga važan. Čak i ogrebotina izazvana minimalnom Zvezdinom pobedom mogla bi za Spartu da ima značaj smrtonosne rane... Revanš bi se čekao u zapaljivoj atmosferi, mnogi bi Stramačonija čekali na zicer, spremali bi mu giljotinu.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević sigurno to zna, ali sigurno neće pasti na populizam i povike s tribina o tome kako sve treba da baci u napad. Pod njegovom komandnom palicom crveno-beli su dobili obrise takmičarskog tima, koji ne haje za lepotu, atraktivan potez i gol više. Kada za direktnog rivala imate Italijana, onda morate tako da se ponašate – italijanski... Sigurno neće biti sipmatično za gledanje, ali biće potrebno da se Crvena zvezda večeras brani i sa desetoricom igrača iza lopte. Večeras neće biti toliko potrebni dribleri – koliko radnici. Neće biti potrebni majstori, već šljakeri, odlučni da teren Marakane napuste krvavih kolena. A nadasve biće potrebni oni koji savršeno ispunjavaju i najsitniji taktički zahtev...

I to je još jedan preduslov za pobedu...

Postoji taj faktor ambijenta o kojem naglas pričaju u Sparti. Stadion neće biti krcat, ali jedna od najboljih atmosfera u novijoj istoriji viđena je protiv Dinama iz Tbilisija kada je bilo 25.000 ljudi. Međutim, tada su navijači bili posvećeni Zvezdi, a ne dnevno-političkim temama. Možda je došlo vreme da se i na tribinama, bar za ovu utakmicu, vrate nekadašnji dani. Kada se znalo da igrači Crvene zvezde kao besni psi istrčavaju na Marakanu uz povike: „Pune tribine, ludih navijača“. Tako je bilo protiv Lacija, Kijeva, Barselone, Kajzerslauterna, Meca, Selte, Rome... Pomenute mečeve Crvena zvezda nije izgubila...

(Foto Star Sport, MN Press)