Bukti rat menadžera! Konte zakazao „lice u lice“ sa „malim čovekom“ i „lažnjakom“ Murinjom

Italijan odgovorio na nove prozivke Portugalca

Zgusnut raspored Premijer lige, bespoštedna borba za status prvog pratioca Mančester Sitija, pritisak nemilosrdnih medija i velika očekivanja navijača i klupskih gazdi, zategnuli su živce trenerskih zvezda na Ostrvu do kraja. Prethodnih dana smo bili svedoci prozivki, čak i uvreda na račun Murinja, Vengera, Klopa, Kontea...

Sve je naravno, započeo Žoze Murinjo. Suočen sa kritikama zbog slabe igre i forme Mančester Junajteda, pribegao je svom starom receptu da pažnju javnosti skrene britkim jezikom i zapaljivim izjavama na računa kolega. Murinjova poruka da ga „to što se ponaša kao klovn kraj aut inije, ne čini trenerom sa manje entuzijazma“ je bile otrovna strela na adresu Antonija Kontea i Jirgena Klopa i njihovih tempetrametnih gestikualcija pored klupe. Murinjo je postigao efekat...

Konte se upecao uz reči da Murinjo „verovatno pati od staračke demencije ako se ne seća kako se ranije ponašao i šta ja radio kraj aut činije“. Pri tome je potkačio i Vengera koji se žalio na suđenje posle remija u derbiju, uz reči da on „star trener koji pokušava da utiče na odluke sudija“.

Nastavilo se sinoć Murinjovom novom prozivkom na račun Kontea „ja makar nisam odgovarao za nameštanje utakmica“, aludirajući na Konteovu prošlost u Italiji kada je otpužen da je kao trener Sijene učestvovao u nameštanju utakmica. Zbog toga je bio suspendovan, ali je kasnije oslobođen optužbi...

Večeras je stigao novi odgovor. Konte nije ostao dužan Portugalcu...

„Kada komentaršiete sa željom da uvredite čoveka, a uopšte ne znate istinu, onda niste ništa drugo nego mali čovek. Znam ja njega vrlo dobro odranije. Po mojim kriterijumima, u prošlosti je bio mali čovek, sada je mali čovek, a sigurno će i ostati mali čovek. On nije moj problem, s obzirom da ga odranije samtram čovekom niskog profila. Sežam se kako je vređao Ranijerija, a onda ga ja kao podržavao noseći majicu sa njegovim inicijalima. To sve pokazuje da je lažnjak. Situacija vrlo jasno i nema šta da se pravdam. Imaće priliku kada se sretnemo na Old Trafordu. Bićemo lice u lice. Spreman sam. Ali ne znam da li je on spreman“, poručio je Konte.

Čekamo odgovor Murinja...

(FOTO: Action images)