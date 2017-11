Buongiorno Italia: Apokalipsa

Italijanska štampa osula drvlje i kamenje

Veličina slova A A A

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Italijanska štampa je osula drvlje i kamenje na selektora Đampjera Venturu u predsednika FS Italije Karla Tavekija koje smatra najodgovornijim za neuspeh Azura i predstavlja kao vrhunac licemerja što još uvek nisu podneli ostavku. Piše se i o rimskom derbiju na programu u subotu i Korijere posebno ističe duel između dva Beograđanina, Kolarova i Marušića. Citiraju se i reči Marote da je Juve zainteresovan za Čana i Gorecku i da su Bjankoneri opsednuti Ligom šampiona. Takođe je dobila zapažen prostor najava generalnog direktora Milana Marka Fasonea da će Montela ostati na klupi Rosonera ali da neće biti pojačanja u januaru.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Kraj. Italija bez Mundijala posle 60 godina” naslov je na crnoj podlozi sa fotografijom razočaranog Điđija Bufona koji se na najgori mogući način oprostio od reprezentacije posle 20 godina.

“Suze na rastanku kapitena Bufona: Ružan završetak”, piše Gazeta podsećajući da je golman Azura i Juventusa produžio svoju karijeru za još godinu dana upravo s idejom da se oprosti od aktivnog igranja fudbala na SP u Rusiji sledećeg leta.

U redakcijskom komentaru pod naslovom “Sad svi kući: tako se počinje iznova” se kaže da je Italija dotekla dno i da će od prošle noći ostati samo suze Bufona, grobna tišina na San Siru po završetku meča i reakcija De Rosija koji na klupi na poziv da ustane sa klupe i da počne zagrevanje odgovara pomoćniku Venture: ”Da li ste normalni, mi moramo da pobedimo, a ne da remiziramo. Ubaci Insinjea u igru a ne mene”. Ta reakcija De Rosija je samo pokazatelj koliko je Ventura, i pored svojih godina, diletant i da biti star ne znači biti iskusan i sposoban. Ventura nikada nije igrao u velikom klubu, nikada nije trenirao veliki klub, nikada nije igrao velike značajne utakmice i logično je da se pogubio protiv Švedske. Problem je što je Venturu postavio na mesto selektora čovek koji je još manje kvalifikvan za posao koji obavlja predsednik FS Italije Karlo Tavekio.

Na unutrašnjim stranama Gazeta piše da u neoprostive greške Tavekia spada i SMS koji je poslao predsedniku FIFA Infantinu žaleći se na suđenje Čakira u Solni. Ako je već poslao poruku Infantinu, Tavekio je trebao to da zadrži za sebe a ne da dozvoli da vest izađe u javnost.

U vrhu strane Gazeta prenosi izjavu generalnog direktora Milana Marka Fasonea: ”Montela ostaje, ali neće biti pojačanja u januaru”. Prvi operativac Rosonera je izeno na skupštini akcionara Milana da je prvi zadatak pronaći novog partnera kako bi se ispregovarali novi uslovi za produžetak pozajmice od spekulativnog fonda Eliot.

Juče se oglasio i generalni direktor Juvea Bepe Marota: ”Juve je opsendnuta Ligom šampiona i moramo da podignemo što pre pehar sa velikim ušima”. Marota je dodao i da posle izgubljenih finala, dva u poslednje tri godine, želja da se osvoji trofej postaje još veća- On je takođe istakao da bi doživeo kao veliki neuspeh ako Juve ne osvoji i u ovoj sezoni skudeto.

Na unutrašnjim stranama se nalazi i priča da je Mauro Ikardi ozdravio, odnosno da se povukao otok na kolenu i da će biti spreman za meč sa Atalantom na San Siru. Dodaje se u šaljivom tonu ozbiljna Ikardijeva izjava da više neće praviti decu, to jest da mu je petoro dece i tri kučeta više nego dovoljno pored supruge kakva je Vanda Nara.

CORRIERE DELLO SPORT

“Svi napolje!”, nemilosrdan je naslov rimskog dnevnika kojim se podvlači debakl Italije u plejofu za Mundijal u Rusiji. U nadnaslvou Korijere piše da će selektor Venturta podneti ostavku ili će dobiti otkaz ali da ne bi trebalo dopustiti da samo on plati cenu. Na unutrašnjim stranama list stavlja do znanja da bi i predsednik FS Italije Karlo Tavekio morao da podnese ostavku. Ventura ne želi da podnese ostavku jer bi tako izgubio milion i po evra koje mu garantuje ugovor do sledećeg leta a Tavekio kao i svi, slični njemu, koji zasednu na neku važnu fotelju nikad je ne napuštaju dobrovoljno, bez obzira na štetu koju nanose.

U redakcijskom komentaru pod naslovom: “Izvršiti revoluciju: potrebne su nove idejei novi ljudi”, nedvosmsmisleno se stavlja do znanja da najmanje što mogu da učine u ovom momentu Ventura i Tavekio jeste da podnesu ostavke.

“Derbi lidera”, tako najavljuje rimski list sudar gradskih rivala Rome i Lacija sledećeg vikenda. U podnaslovu se kaže da će se u subotu veće biti nekoliko veoma interesantnih duela poput trenera Di Frančeska i Inzagija koji su i veliki navijači klubova koje vode. Zatim simbola Roma i Lacija. Frančeska Totija i Anđela Perucija koji će sa tribina posmatrati meč, kao i kapitena na terenu De Rosija i Lulića. Na unutrašnjim stranama Korijere piše i o srpskom duelu između Kolarova i Marušića, dva momka koji su rođeni u Beogradu u kojem su fudbalski ponikli i zatim išli različitim stazama, uključujući i izbor Marušića da zaigra za reprezentaciju Crne Gore. List dodaje da je Inzagi već odlučio da poveri zadatak Marušiću da zaustavi “izlete” Kolarova na polovinu Lacija. Piše se i da se Najngolan još uvek nije predao i da želi da igra po svaku cenu uprkos povredi koja još nije prošla. Tek sutra će se znati koliko je ozbiljan problem Belgijanca i koliko će vremena biti potrebno da se vrati na teren.

TUTTOSPORT

“ ‘Ajd sad svi kućama”, s tim naslovom otvara današnje izdanje Tutosport i fotografijom italijanskih igrača kako pognute glave napuštaju San Siro. U nadnaslovu list, osim što ističe da se od 1958. godine nije dogodilo da Italija ne ode na Mundijal, podseća da Azuri nisu uspeli da postignu barem jedna gol u dvoboju sa Švedskom. “Ovo ja sramota za koju nije odgovoran samo selekotr Ventura koji svakako više neće biti na kormilu reprezentacije. Ovo je poraz čitavog fudbalskog pokreta u Italjii. Bufon u suzama obznanio svoj oproštaj od nacionalnog dresa”, piše Tutosport.

U redakcijskom komentaru u rezigniranom tonu se kaže “Ovo smo i zaslužili” i nabrajaju se sve greške Venture i FS Italije koji su doveli do debakla.

U dnu strane torinski dnevnik prenosi da je generalni direktora Juvea Bepe Marota otvorio vrata za dolazak novih pojačanja: “Da, Džan i Gorecka nas interesuju”.

Objavljuje se i odgovor vlasnika Torina Urbana Kaira na sugestiju Tutosporta da odreši kesu u januaru ako zaista želi da odvede Toro u Evropu: ”U januaru će biti samo par korekcija, nemam nameru da potrošim mnogo novca”.

PIŠE: Željko Pantelić