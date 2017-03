Buongiorno Italia: Inter pumpa mišiće - Konte, De Fraj i tu nije kraj

Mediji na Apeninima i dalje se bave budućnošću Antonija Kontea u Čelsiju, a jedna od glavnih tema je i duel Italije sa Albanijom u kvalifikacijama za Mundijal

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Utakmica Italije protiv Albanije u kvalifikacijama za SP u Rusiji sledeće godine je udarna priča u italijanskoj štampi. Tutosport lansira sve glasniju priču da je Antonio Konte sve bliže odluci da se vrati u Seriju A i preuzme Inter, dok Gazeta piše da su kineski vlasnici bacili oko na De Fraja i Manolasa. Navodi se i da je Juve sve bliži produžetku ugovora sa Dibalom i pored sve ozbiljnijeg presinga Barselone da dovede talentovanog Argentinca. Predstavlja se i kao važna vest dolazak Lijanka iz San Paola u Torino, a daje se prostor i opasci sina Berluskonija, Pjersilvija da je Milan inkasirao više novca od kapare nego Inter od prodaje kluba.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Trči Italijo trči! Rasrksnica za Mundijal sa Albanijom“, najavljuje s tim naslovom Gazeta večerašnji meč Azura sa Albanijom u kvalifikacijama za SP u Rusiji sledeće godine. U podnaslovu se kaže da se selektor Đampjero Ventura odlučio za formaciju 4-2-4, sa Belotijem i Imobilom, od kojih traže da tresu što više mrežu kako bi se približili Španiji sa gol razlikom na tabeli.

U današnjem izdanju list prenosi i žaoku Pjersilvija Berluskonija upućenu Interu koju su neki protumačili i kao želju sina Silvija Berluskonija da skrene pažnju sa problema koji su iskrsli u operaciji prodaje kluba grupi kineskih biznismena: “Pjersilvio bocka Inter“. On je izjavio da je Milan inkasirao “više od kapara do sada, 220.000.000 evra, nego što je plaćen ceo Inter“.

"Lov na De Fraja, 007 di Suning se razmileli po Evropi“, piše Gazeta da će emisari Intera pratiti igrača Lacija na njegovim nastupima za holandsku reprezentaciju i da će istovremeno biti prisutni na brojnim stadionima gde će budno posmatrati talente koji bi mogli da budu interesantni za Nerazure.

“Dibala i Juve, korak napred ka produžetku ugovora“, piše Gazeta za razliku od katalonskih listova da između Argentinca i Bjankonera kockice počinju da se savršeno slažu. Prema ingormacijama lista, objavljivanje produžetka ugovora bi trebalo da stigne početkom aprila. Po istim izvorima, postignut je kompromis oko prava na iskorišćavanje u komercijalne svrhe lika Dibala, odnosno novac će biti deljen na ravne časti između kluba i igrača.

“Torino dobio derbi: Evo Lijanka za 9.000.000 evra“, tvrdi Gazeta da je Toro uspeo da pretekne Juve i obezbedi dolazak Brazilca srpskog porekla za 6.000.000 evra plus 3.000.000 evra kroz bonuse. Gazeta navodi da je Toro uspeo da uzme igrača jer Juve nije imao slobodno mesto za još jednog "ekstrakomunitarca", a da Lijanko nije želeo da čeka.

CORRIERE DELLO SPORT

“Budite Italija“, poruka je rimskog dnevnika Azurima pred večerašnji kvalifikacioni meč za Mundijal sa Albanijom.

U podnaslovu se dodaje da nije dovoljno da Italija pobedi Albaniju već i da to učini sa što većom gol razlikom kako bi nadoknadila jaz u gol razlici sa Španijom. Selektor Ventura je obećao da će Azuri biti agresivni od prvog do poslednjeg sudijskog zvižduka. U Palermu vlada veliki entuzijazam za utakmicu i stadion će biti popunjen do poslednjeg mesta.

Korijere analizira i albansku reprezentaciju koju predvode italijanski stručnjaci, sa selektorom Đanijem De Bjazijem na čelu: “Oprez sa Albancima, sada imaju talenta“. U izjavi za Korijere bivši zamenik De Bjazija na klupi Albanije, Tramezani kaže da njegov kolega i prijatelj insistira mnogo na ponosu i radu albanskih fudbalera.

“Španija napada Izrael, Lopetegi podbada Azure“, aludira Korijere na izjavu selektora Crvenih furija da je Izrael igrao dobro protiv Italije i da je zaslužio bolji ishod na terenu od konačnog rezultata, 1-3.

“Vraća se južna tribina, derbi će biti rasprodat“, optimistički predviđa Korijere posle najave odluke da će biti uklonjene barijere sa južne i severne tribine zbog čijeg su postavljanja navijči Lacija, a pre svega, Rome bojkotovali utakmice na Olimpiku više od godinu dana.

“Lacio, Inzagi vrši presiju na Kejtu da kaže DA“, svedoči Korijere da su Nebeskoplavi zaigralli na poslednju kartu kako bi ubedili Senegalca sa španskim pasošem da produži ugovor koji mu ističe za malo više od godinu dana.

TUTTOSPORT

Već nedeljama se šuška u Italiji da je Antonio Konte sve bliže povratku u Seriju A i danas je na prvoj strani Tutosporta osvanuo naslov: “Konte rekao ne Nejmaru, i ima veliku želju da preuzme Inter“. U podnaslovu se tumači odluka Kontea da blokira transfer Nejmara iz Barse u Čelsi kao još jedan dokaz nerazumevanja između njega i vlasnika kluba Romana Abramoviča.

Odnosno, italijanski stručnjak traži jedne igrače, a Abramovič mu nameći stalno druge. Zato što odnos sa ruskim tajkunom nije najbolji, Konte razmišlja da prihvati ponudu Intera da sedne na klupu Nerazura koja nije ništa manje izdašna od Čelsijeve, štaviše. Osim toga, Konte bi imao odrešene ruke da izabere igrače s kojima želi da pojača sastav Intera.

"Juve - Barsa, udarci i na fudbalskoj pijaci“, aludira list da dva kluba ne ukrštaju samo koplja u četvrtfinalu Lige šampiona već će se nadmeću i oko igrača: Blaugrana hoće da dovedu Dibalu, a Juve radi na dovođenju Andrea Gomeša. Dva kluba takođe vode borbu i da uvere Veratija i Iska da izberu Torino odnosno Bareselonu za njihovu sledeću fudbalsku destinaciju.

"Italija koju ćemo voleti. Svi sa Belotijem“, siguran je Tutosport da će se ofanzivni sastav i igra, koju će prikazati večeras Azuri protiv Albanije, dopasti Italijanima.

"Toro, za Lijanka je već postignut dogovor“, tvrdi i Tutosport, kao Gazeta, da je predsednik Urbano Kairo obavio posao za dovođenje defanzivca Sao Paola i da će najverovatnije stići veoma brzo u Torino gde će potpisati petogodišnji ugovor.

Piše: Željko Pantelić