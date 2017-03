Buongiorno Italia: Juve = zid šampiona! Iguain već otplaćen, možda i Pjanić… Ibra u Napoliju?

Berluskoni čeka novih 100.000.000 evra od Kineza, Inter blizu Šika, Roma napada Lion, a Lacio opet na holandskom tržištu

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Prve stranice italijanske sportske štampe su posvećene Juventusu, njegovim šansama da osvoji Ligu šampiona i večerašnjem revanš meču Rome protiv Liona u osminifinala Lige Evrope na Olimpiku. Ipak, najveću bombu je ispalio Korijere delo Sport koji je napravio konstrukciju po kojoj je Ibrahimović na dobrom putu da obuče dres Napolija sledećeg leta. Gazeta piše da je Inter na putu da kupi Šika iz Sampdorije. Korijere citira ime Ramzelara iz PSV-a za Lacio, a Tutosport tvrdi da će golman Torina Hart imati u vidu, osim novca, i veliku naklonost koju mu pokazuju navijači Granata, pre nego što odluči gde će nastaviti karijeru.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Zid šampiona”, naslov je preko cele prve strane Gazete sa fotografijom murala koji je “naslikao” Maks Alegri i na kojem se prepoznaju likovi Kjelinija, Barzaljija, Bufona, Aleks Sandra, Lihtštajnera, Danija Alvesa i Bonućija. U podnaslovu se objašnjava da Juve ima najbolju odbranu u Ligi šampiona budući da je primio samo dva gola na osam utakmica. Iza Juventusa je Atletiko Madrid koji je četiri puta kapitulirao o ovoseznoskoj ediciji LŠ.

Na prvoj strani Gazeta procenjuje i ko su favoriti za podizanje pehara sa velikim ušima. U prvom redu su Bajern, Real Madrid, Barselona, pola koraka iza njih Juve. Zatim sledi Atletiko Madrid, Borusija Dortmund, Monako i poslednji je Lester.

Na naslovnici milanski dnevnik donosi priču koja kaže da se Bjankonerima već isplatio Iguain. “Iguain, zarađen 101.000.000 evra, Pipita već otplaćen”, piše Gazeta da je toliko zaradio Juve od Lige šampiona do sada. Na unutrašnim stranama se dodaje da bi, ako stigne do Kardifa, ta cifra mogla da poraste do 130.000.000 evra. To bi značilo da je Juve samo od Lige šampiona u ovoj sezoni otplatio investiciju ne samo Iguaina već i Pjanića.

U redakcijskom komenatru se objašnjava zašto Juve može da stigne do finala i osvoji Ligu šampiona. U tekstu se navodi da je samo Bajern, u ovom momentu, jači od Juvea i da bi zato bilo bolje izbeći ga do Kardifa.

Jedina nepovoljna vest za Juve je sve ozbiljinija pozicija predsednika kluba Andree Anjelija u istrazi koja se vodi oko veza Juventusa i kalabrijske mafijaške organizacije Ndrangete koja je pustila pipke među najvatrenijim navijačima Stare dame. “Slučaj ulaznice, Bind i(predsednica Komisije Antimafija italijanskog parlamenta) obznanila: Anjeli će biti saslušan od Antimafije”.

U dnu strane Gazeta piše da je Inter sve bliži da kupi talentovanog napadača Sampdorije Šika. “Suning je spreman da plati raskidnu klauzulu za Šika”, izveštava Gazeta i podseća da ona iznosi 25.000.000 evra. Namera Suninga je da kupi odmah igrača i da ga ostavi još godinu dana da se “kali” u Sampdoriji.

“Berluskoni čeka da stigne 100 miliona evra danas, tako može da se zatvori kupoprodaja 7. aprila”, navodi list povodom uveravanja koja su stigla iz Fininvesta da će treća tranša kapare stići u toku današnjeg dana i da će zatim biti fiksiran novi datum do kojeg bi kineski tajkuni morali da plate još 320 miliona evra. Prema saznanjima Gazete kineski lanac biznismena ima na raspolaganju još 140 miliona, nedostaje 180 da bi zatvorili posao.

“Spaletijev plan za Romu: Rastrgnuću Lion (lava) a onda čekam Palotu”, naslov je posvećen večerašnjem meču Lige Evrope Roma – Lion na kojem Đalorosi moraju da preokrenu negativan rezultat iz prve utakmice 4:2. Gazeta podvlači i polemičku izjavu Spaletija koji je rekao da nema ništa da kaže predsedniku Džejmsu Paloti ali da će rado da sasluša šta on ima da mu kaže. Podsetimo, Spaleti nije potpisao novi ugovor sa Romom, aktuelni mu ističe u junu i Rimom kruže već nedeljama priče da ima dogovor sa drugim klubom, neki pominju čak i Juventus.

CORRIERE DELLO SPORT

“Spaleti: prolazi Roma”, izabrao je Korijere optimističku izjavu trenera Đalorosih pred revanš meč Lige Evrope sa Lionom. U podnaslovu se dodaje da je Spaleti dao i procenat šansi da njegov tim stigne do četvrtfinala Lige Evrope: “Imamo 60 odsto šansi da se kvalifikujemo”. Na naslovnici rimski dnevnik ističe i obećanje Edina Džeka da će pobediti Lion u golgeterskom nadmetanju. Na unutrašnjim stranama Korijere podseća da su Roma i Lion dva najefikasnija tima koji se takmiče u Ligi Evrope budući da su, do sada, postigli 90 odnosno 88 golova.

“Lacio, blic u Holandiji!”, najavljuje list ispod zaglavlja da bi još jedan Holanđanin mogao da stigne u Rim. Reč je o 20-ogodišnjem Ramzelaru, krilnom napadaču PSV-a. Korijere objavljuje i obećanje Felipea Andersona navijačima Lacija: ”Idemo u Ligu šampiona”. Mladi Brazilac je još rekao da je ovo njegova najbolja sezona od kako nosi Nebeskoplavi dres.

“Napoli sprema grotlo za Juve”, piše Korijere da će San Paolo biti krcat za oba dvoboja sa Juventusom, u polufinalnom meču Kupa Italije i prvenstvenom odmeravanju snaga. Na unutrašnjim stranama Korijere ispaljuje i veliku bombu tvrdeći da nije isključeno da Zlatan Ibrahimović sledećeg leta obuče dres Napolija. List podseća na intervju Ibre dat Fabiju Kapelu u kojem nije odbacio mogućnost da stigne u Napulj a da su prethodno ostavili otvorena vrata za transfer i predsednik Napolija De Laurentis i menadžer Šveđanina jugoslovenskog porekla Mino Rajola.

TUTTOSPORT

“Faktor D. D kao Dibal i D kao difesa (odbrana)”, naslov je uklješten između dve vrišteće face Dibale i Bonućija, komandanta odbrane Juvea. Po Tutosportu to su dve karte koje daju za pravo Juventusu da veruje u osvajanje Lige šampiona. U podnaslovu se kaže da je Hoja igrač snova a da Bonući predvodi najjaču odbranu u Ligi šampiona.

List objavljuje i izjavu igrača Liona Tolisoa koji večeras igra protiv Rome u Ligi Evrope i nalazi se već duže vreme na listi želja Bjankonera: ”Roma? Bolje je Juve”.

Tutosport prenosi i izjavu sina Silvija Berluskonija, Pjersilvija koji je uverio navijače Milana da nema razloga za brigu, ako Kinezi ne budu kupili Milan njegov tata će se pobrinuti za sve: ”Berluskoni junior: Ako Kinezi ne kupe Milan to je uvek moj otac”. Berluskonijev sin iz prvog braka je pojasnio da je plaćena kapara toliko velika (200.000.000 već inkasirani i još 100 miliona dolazi danas) da sve upućuje da će se posao uspešno završiti. “Ako se dogodi nešto nepredviđeno, klub ostaje u našem vlasništvu”.

Tutosport danas svedoči i o velikoj privrženosti koju su pokazali navijači Torina prema engleskom golmanu Džou Hartu koji je tek par meseci čuvar mreže Granata. “Koliko ljubavi za Harta: Slediću moje srce”, prenosi list izjavu golmana koji je još uvek u vlasništvu Mančester Sitija. Hart je objasnio da će osim novca u donošenju njegove odluke gde će igrati sledeće sezone veoma važnu ulogu igrati i ljubav koju su mu demonstrirali navijači Torina.

Piše: Željko Pantelić