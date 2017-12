Buongiorno Italia: Milanova provalija i rajska Roma

U italijanskoj štampi najviše se piše o mogućnost da Milan bude izbačen iz evropskih takmičenja

Kao bomba je odjeknula jutros vest da je Milan pred izabacivanjem iz evropskih takmičenja zbog finansijskih problema i nepoverenja UEFA prema novim vlasnicima Milana. Piše se naravno i o ispadanju Napolija iz Lige šampiona, analiziraju motivi kako je Roma napravila podvig plasiravši se u osminu finala LŠ a Tutosport prenosi Alegrijev apel navijačima Juvea u kojem ih podseća da su oni imali priliku da gledaju svoj tim u finalima Lige šampiona za razliku od ostalih. Podsetimo, Alegrijeva reakcija stiže posle serije aluzija na „gubitnički mentalitet“ Juvea u Evropi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

(OD SPECIJALNOG DOPISNIKA MOZZART SPORTA IZ RIMA)

„UEFA odbila plan Milana“, alarmantan je naslov na prvoj strani Gazete kojim se upozorava da bi Rosoneri mogli da budu izbačeni iz evro-takmkičenja. „Još jedan težeak udarac za klub koji osim dolaska na loš glas rizikuje da bude kažnjen tek na proleće u zavisnosti da li će zaraditi ulaznicu za Evropu“, piše Gazeta. Na unutrašnjim stranama se objašnjava da plan za pokrivanje dugova koje je predstavio u Nionu generalni direktor Milana Marko Fasone nije uverio u svoju kredibilnost nadležne organe UEFA. Milanom kruže sve ozbiljnije glasine da Kinezi pokušavaju da prodaju klub ali da ne mogu da nađu kupca jer niko neće da plati ni približno koliko su oni dali novca Silviju Berluskoniju. Takođe se navodi da UEFA ne vidi kako Milan može da vrati svoje dugove i da imaju ozbiljne sumnje u solidnost novog vlasnika Rosonera Jongong Lija.

„Napoli adio Ligo šampiona. Italija ide napred sa 2 plus 4“ aludira Gazeta da će Serija A imati dva predstavnika u LŠ i četiri u Ligi Evrope pošto je Napoli „sišao“ u manje konkurentno takmičenje.

„Alegri ide do daske. Po osmi put je odveo svoj tim u osminu finala LŠ: on je gospodin Evropa“, veze pohvale lista na račun trenera Juventusa. U podnaslovu se dodaje da Alegrija ozbiljno prate brojni evropski klubovi i da se nalazi na vrhu liste želja PSŽ-a za sledeću sezonu, ali i da je Juventus čvrsto rešen da ga zadrži do kraja ugovora.

„Spaleti igra sa dve kule na sredini terena. Inter sa Vesinom i Galjardinijem“, najavljuje se povratak na teren dvojice vezista Nerazura koji su preskočili poslednji meč u prvenstvu protiv Kjeva (Vesino zbog povrede, Galjardini zbog suspenzije). Njih dvojica bi trebalo da budu džokeri Spaletija u dvoboju sa Juventusom u subotu veče.

„Roma: od nemogućeg žreba do podviga“, analizira Gazeta kako je stručnjak Rome Di Frančesko napravio malo čudo plasiravši se u osminu finala LŠ ispred Čelsija i eliminišući Atletiko Madrid.

CORRIERE DELLO SPORT

„Stadion i za nas“, prenosi rimski dnevnik poruku trenera Lacija Simonea Inzagija posle odluke nadležnih organa da daju definitivno odobrenje za izgradnju Rominog novog doma. U nadnaslovu se dodaje da će Inzagi dati priliku mladim fudbalerima Lacija na večerašnjem meču protiv Varegema koji nema nikakvu takmičarsku važnost. Najveća pažnja biće usmerena na Felipea Andersona koji bi, posle četiri meseca pauze zbog povrede, trebalo da istrči na teren u poslednjih pola sata utakmice.

„Nova rajska Roma“, još jedna je analiza koja glorifikuje rad Euzebija di Frančeska. Korijere na unutrašnjim stranama navodi osam poteza Di Frančeska koji su regenerisali Đalorose. U njih spadaju intenzivniji treninzi, otvoreniji odnos prema igračima i medijima, formacijska postava 4-3-3, manje karantina i više odgovornosti i autodiscipline igrača, preporod nekoliko igrača koji su bili gotovo izgubljeni za Romu.

„Žal Napolija. Adio Ligo šampiona“, naslov je povodom poraza Sarijevog tima u Roterdamu i ispadanja iz najprestižnijeg evropskog takmičenja. „Napoli rezultat žrtvovan zarad igre“, naslov je komentara jednog od urednika Korijerea Ivana Zazaronija u kojem se kaže da je problem Napolija što ne uspeva da ostvari dobar rezultat ako ne igra dobro i sto na sat.

U dnu strane Korijere objavljuje intrigantnu glasinu da bi Alesandro Nesta mogao da debituje u Seriji A, kao trener, na klupi Krotonea: “Nikola otišao, u trci za njegovog naslednika i Nesta“. U pdonaslovu se dodaje da uz legendarnog defanzivca Lacija i Milana u konkurenciju su Valter Zenga i De Bjazi.

TUTTOSPORT

„Juventini više Alegrija“ ili „Juventini više veselja“, može da se čita na dva načina današnji glavni naslov Tutosporta na prvoj strani. Uz fotografiju stratega Bjankonera se kaže da je posle plasmana u osminu finala LŠ trener Stare dame lansirao apel navijačima Juvea: “Dosta sa negativnim pristupom prema našoj evropskoj avanturi. Izgubili smo previše finala? Da, ali smo barem igrali ta finala“.

U redakcijskom komentaru se daje podrška stavu Alegrija koji brani svoj učinak na evropskoj sceni i pored dva izgubljena finala u LŠ u poslednje tri godine. Oreol gubitnika u Evropi prilično peče navijače Bjankonera jer su izgubili sedam od devet finala koje su igrali u Kupu ili Ligi šampiona. Štaviše, u poslednjih 20 godina izgubili su čak pet. Na neslavnoj listi „gubitnika“ su pretekli čak i Bajern i Benfiku.

„Vidiš Nijanga i misliš da si u tvom dvorištu imao jednog Imobilea“, lamentira Tutosport pred Torinov meč sa Lacijem u sledeći ponedeljak zbog pogrešnog izbora rukovodstva Granata. U podnaslovu se dodaje da mnogi žale što nisu verovali do kraja u Imobilea čiji je otkup koštao manje nego kupovina Nijanga.

„Brozović je moguće iznenađenje Spaletija za Juve. Jankto, susret“, piše list da bi hrvatski reprezentativac mogao da bude dobitna karta Intera na meču sa Juventusom u subotu veče i da se sportski direktor Intera Pjero Auzilio već kreće u smeru dvoođenja Janktoa iz Udina u Apijano Đentile.

„Milan, prostor za mlade ali Gatuzo protiv Rijeke lansira i Paletu“, otkriva torinski dnevnik da ćemo posle dužeg vremena videti i iskusnog defanzivca Rosonera.

Piše: Željko Pantelić