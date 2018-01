Buongiorno Italia: Niko nikad kao Maks Alegri! Šik plaća cenu Rominih neuspeha

Prelistavanje sportske štampe na Apeninima

Veličina slova A A A

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Gazeta ovog jutra kruniše Maksa Alegrija kao jednog od najboljih trenera u istoriji Juvea, ako ne i najboljeg. Korijere piše da je Šik “žrtveni jarac” Rome za loše rezultate u poslednjih nekoliko nedelja i da je Neven Subotić jedan od kandidata da zameni De Fraja. Tutosport objašnjava zašto je transfer Emrea Džana u Juve unosan posao za Staru damu.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Najtiražniji sportski dnevnik u Italiji otvara današnje izdanje sa pričom o Masimilijanu Alegriju. Po pisanju Gazete Mask Alegri više doprinosi pobedama Juvea od asova u redovima Bjankonera i gledajući statističke podatke nijedan šef stručnog štaba Bjankonera nije imao takav procenat pobeda kao stručnjak iz Livorna.

“Juve nikada nije bio toliko Maks”, naslov je priče u kojoj se navodi da je Alegri već stigao do cifre od 200 pobeda u Seriji A od kojih je 100 zabeleženo na klupi Stare dame i to na samo 134 utakmice. U tekstu se dodaje da Alegri uspeva gotovo uvek da iznenadi svoje kolege taktičkim inovacijama ili rešenjima, njegova je zasluga i što igrači Juve izgledaju uvek “nezasiti” pobeda i trofeja a pokazao je i zavidnu sposobnost da upravlja i rešava vrlo trnovita pitanja prevazilaženja kriza najboljih i najskupljih igrača, od Iguaina do Dibale.

„Kjelini pronašao Bonučija: prijatelji na Malidivima“, piše iznad fotografije dvojice bivših klupskih drugova koji zajedno provode zimski godišnji odmor na ostrvu u Indijskom okeanu.

„Inter: Rafinja je na dohvat ruke. I Širle…“, piše Gazeta da je Barselona otvorila vrata za eventualno slanje Brazilca sa španskim pasošem na pozajmicu u Inter. Izveštava se i o kontaktima između emisara Intera i nemačkog napadača Šurlea. Piše se i da Simone Verdi i dalje razmišlja da li da prihvati ponudu Napolija ili ne. Gazeta tvrdi da je klučni razlog oklevanja Verdija što se boji da bi veći deo ostatka sezone proveo na klupi imajući u vidu rigidnost Sarija i njegovu orjentisanost da ne menja napadački trozubac Kaljehon - Mertens – Insinje.

U redakcijskom komentaru o prelaznom roku pod naslovom „Mundijalska godina stimuliše prelazni rok” se ističe da je januarski prelazni rok mnogo zanimljiviji u godini svetskog prvestva jer veliki broj igrača je spreman da prihvati i nepovoljnije uslove kako bi pronašao tim u kojem može da obezbedi sebi kartu za odlazak na najvažnije fudbalsko takmičenje.

„Murinjo-Konte: Nova zvezdana svađa: Antonio, znašli šta je Epo?“, prenosi Gazeta sadržaj teksta portparola menadžera Mančester Junajteda u kojem se podseća na doping skandal vezan za Juventus iz perioda kada je Konte nosio dres i bio kapiten Bjankonera. “Neću zaboraviti”, odgovorio je sa velom pretnje Antonio Konte.

Na prvoj strani iznad zaglavlja Gazeta piše o dinastiji Konti: „Tri generacije u dresu Azura”. Posle Buna i Danijelea Kontija dres italijanske reprezentacije obukao je i Bruno junior Konti, Danijeleov sin i Brunov unuk. Brunteto, kako tepaju najmlađem Kontiju dobio je poziv u nacionaln u selekciju do 16 godina, baš kao svojevremeno njegov otac i deda.

CORRIERE DELLO SPORT

“Plaća Šik”, izveštava rimski sportski dnevnik da su se zbog loših rezultata Rome u poslednjih par nedelja kola slomila na Patriku Šiku. “Di Frančesko je odlučio: Češki biser u njegovoj Romi neće više igrati kao krilni napadač i, za sada, će biti rezerva Edinu Džeku”, tvrdi Korijere. Na unutrašnjim stranama Korijere piše da će Monči sutra tražiti od predsednika Džejms Palote zeleno svetlo da angažuje jednog desnog beka. Prva dva imena na listi sportskog direktora Rome su Darmjan i Huanfran.

Ispod zaglavlja Korijere svedoči da je Lacio već krenuo u potragu za adekvatnom zamenom za Stefana De Fraja kojem u junu ističe ugovor sa Nebeskoplavima.

„Tri kandidata za odbranu Lacija”, naslov je teksta u kojem se kaže da su naš Neven Subotić, Hrvat Jozo Šimunović i Brazilac Rodrigo Kajo moguća rešenja za odbranu Nebeskoplavih. Subotić je profil igrača kakav često angažuju Tare i Lotito. Fudbaler sa velikim iskustvom, odličnog kvaliteta koji je imao jednu ili dve sezone ispod svojih mogućnosti iz raznoraznih razloga i zato mu je cena niska ili je na isteku ugovora, što je Subotićev slučaj. Ne bi trebalo da bude iznenađenje ako se Tare i Lotito “opklade” i na Subotića posle pozitivnih iskustava sa Kloseom i Imobileom, pre svih. Na unutrašnjim stranama se dodaje da se navijači Lacija ne mire sa činjenicom da će izgubiti De Fraja, ali da su šanse da Holanđanin ostane minimalne.

Korijere piše i da Lacio ima nameru da predloži Luisu Albertu isti tip ugovora koji je potpisao Sergej Milinković Savić. To znači da će Špancu biti ponuđen ugovor do 2022. godine uz platu od 1.500.000 evra plus bonusi koji mu omogućavaju da zaradi i više od 2.000.000 evra.

“Sari slavi rođendan, stižu pokloni”, podseća Korijere da trener Napolija danas puni 59 godina i da za poklon očekuje u januaru Simonea Verdija i Dolberga a „skudeto“ na kraju sezone.

TUTTOSPORT

„Juve – Džan dupla dobit“, dočekuje ovog jutra naslov čitaoce torinskog lista sa fotografijom veznjaka Liverpula. U podnaslovu se objašnjava da se Nemac sve već dogovorio sa Juventusom za jun i da je za to odbio ponude Sitija i Bajerna.

„Iz jedne analize statističkih podataka Premijer lige izronio podatak da je Čan lider najuspešniji igrač veznog reda kada su u pitanju osvojene lopte i dobijeni dueli“, stoji u podnaslovu. U tekstu na drugoj i trećoj strani se konstatuje da će Maks Alegri sa Emre Džanom, imajući u vidu njegove karatkeritike i statističke podatke, moči ponovo da igra sa formacijom 4-2-3-1.

„Beloti je dodatna vrednost za Kaira i…Macarija“, najavljuje Tutosport povratak kapitena Torina na teren posle povrede, U tekstu se podvlači da je doprinos Belotija presudan da bi se održavali u životu snovi o povratku Granata u Evropu.

„Izbori za predsednika FS Italije: Kostakurta može da ujedini sve“, najavljuje torinski dnevnik da bi bivši igrač Milana Bili Kostakurta mogao da postane prvi čovek italijanskog fudbala na izborima za predsednika FS Italije krajem meseca. List tvrdi da bi među zavađenim strujama i savezima i ligama koji čine FS Italije ime Kostakute moglo da “pomiri” sve aktere i da bude dobitna karta za sve.

Tutosport prenosi i dve vesti sa fudbalske pijace na relaciji Liverpul - Lombardija, Prva se odnosi na Bergamo: „Oprez Atalanto, Liverpul mami Gomeza“. A druga na Milano: „Staridž se nudi Interu, Spaleti razmišlja“. Po pisanju italijanskog lista Nerazuri bi ozbiljno razmotrili mogućnost da angažuju Staridža, koji je izašao iz vidokruga Jirgena Klopa, ako bi ga Reds dali na pozajmicu.

Piše: Željko Pantelić