Buongiorno Italia: Otimanje - posle Kesija, Milan uzima i Badelja

Rasipnici iz Intera, Juve večeras pravi prvi korak na Tripleti, Roma juri još devet golova

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

U prvom planu italijanske sportske štampe je finale Kupa Italije Juventus - Lacio koje se najčešće predstavlja kao prva etapa u istorijskom hodu Bjankonera ka trostrukoj kruni u ovoj sezoni. Ipak, vest koja je izazvala najveći prasak je otkriće Gazete da je Inter platio 4.000.000 posrednicima za dovođenje Gabigola. Milan sprema plan kako da zadrži Donarumu, osim bogatog ugovora, u planu je i plasman u Ligu Evrope i dovođenje serije jakih pojačanja, od Morate do Kesija i Kejte.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

„Juve ili Lacio, čiji je pehar?”, otvara Gazeta izdanje s retoričkim pitanjem pred finale Kupa Italije. U podnaslovu se kaže da je utakmica prva etapa u misiji za osvajanje trostruke krune aktuelnog prvaka Italije.

Milanski dnevnik se bavi i velikim skandalom oko rasipanja novca i punjenje džepova mešetara.

„Interovo rasipništvo: Flop Gabigol, račun stigao do 63 miliona”, naslov je teksta u kojem se otkriva da je za jedog od najvećih promašaja u istoriji Intera plaćeno 4.000.000 evra posrednicima. Do cifre od 63.000.000 evra se stiglo sabiranjem cene za obeštećenje (29.500.000), provizija (4.000.000) i petogodišnjeg ugovora (30.000.000, u Italiji je neto plata polovina bruto dohotka, a Gabigol ima godišnju platu od 3.000.000 evra) Gabrijela Barbose. List se pita zbog čega je Inter platio 4.000.000 posrednicima (Gabrijele Bertoluči, Kia Jorabčjan i Fond Dojen) da bi doveo nekadašnjeg napadača Santosa. A to se pitaju i svi navijači Intera i ljubitelji fudbala.

Inače, Gazeta piše i da je Antonio Konte i dalje prvi izbor za klupu Intera ali da će morati da sačeka još nekoliko sedmica da dobije konačni odgovor i da se zato u međuvremenu sondira teren sa drugim kandidatima, od kojih su najozbiljniji Spaleti i Žardim.

„Budućnost Milana: Evro-pojačanja za blindiranje Donarume”, piše Gazeta da je plan Rosonera da zadrže talentovanog golmana plasmanom u Ligu Evrope i serijom pojačanja koji bi omogućili klubu da bude konkurentan sledeće sezone. U tekstu na unutrašnjim stranama se kaže da milanski tim želi da dovede Moratu (Real), Kejtu (Lacio), Kesija (Atalanta), Musakja (Viljareal) i Rikarda Rodrigeza (Volfzburg).

„Romo, ma koliko treseš mreže? Nalazi se na kvoti 116: rekord visi u vazduhu”, naslov je na prvoj strani kojim se najavljuje tekst u kojem se konstatuje da su Đalorosi postigli 116 golova i da su nadomak rekorda Velikog Torina od pre 70 godina koji drži primat sa 125 golova u jednoj sezoni.

CORRIERE DELLO SPORT

„Gol Kup”, naslov je sa peharom Kupa Italije i fotografijama Dibale i Imobilea na prvoj strani Korijerea, kao ilustracijom da se očekuje dosta golova, imajući u vidu broj golova koji su postigli u ovoj sezoni napadači dva tima.

„Olimpiko popunjen do poslednjeg mesta za sudar dva tima koji imaju najveći broj igrača koji su se, u ovoj sezoni, upisali u listu strelaca. Juve želi da postavi još jedan rekord, odnosno da postane prvi tim koji je tri puta uzastopno osvojio nacionalni kup”, stoji u podnaslovu.

Rimski dnevnik dodaje i da Lacio želi da osvoji jedan trofej koji mu nedostaje još od 2013. i čuvenog finala protiv Rome u Kupu Italije, koji je odlučio Senad Lulić pogotkom u 71. minutu.

„Alegri: Vreme ja da osvojimo trofej ovde, zatim u Torinu i konačno u Kardifu”, iscrtao je mapu puta za trostruku krunu trener Juventusa pred meč sa Lacijom .

Trener Lacija je odgovorio s optimizmom da njegovi momci mogu da iznenade iako je Juventus favorit:

„Inzagi: Da, ja verujem u čudo ali ćemo morati da ostavimo srce na terenu”. U timu Lacija će biti starteri Dušan Basta i Sergej Milinković Savić dok će Filip Đorđević, čija se dupla stativa još uvek pamti iz finala od pre dve godine, biti na klupi.

„Roma, svi u Veronu”, najavljuje list da će se sledećeg vikenda sliti reka navijča Đalorosih na stadion Bentegodi gde se igra utakmica sa Kjevom u pretposlednjem kolu Serije A. Korijere piše i da su prodate gotovo sve ulaznice za meč sa Đanovom, poslednji meč Frančeska Totija u dresu Rome, i da će, najverovatnije biti inkasirana najveća suma novca za jednu utakmicu u tekućoj sezoni.

TUTTOSPORT

„Prvi korak za istoriju”, naslov je iznad poređanih trofeja koje Juventus želi da osvoji od večeras do 3. juna (Kup Italije, Skudeto i Liga šampiona) .

U podnaslovu se kaže da Alegri ima još uvek dilemu oko Mandžukića i Dibale, nisu baš sto posto spremni, ali se veruje da će istrčati na teren od prvog minuta, baš kao i Parolo na drugoj strani.

„Toro, više novca za zadržavanje Belotija”, izveštava Tutosport da su se Mančester junajted, Atletiko Madrid i Milan raspitivali za centarfora Granata. „Rukovodstvo kluba posle interesovanja velikih klubova pregovara sa golgeterom o povećanju plate kako bi ga ubedila da ostane, barem još jednu sezonu, u Torinu”.

„Milan: Evo Badelja posle Kesija”, tvrdi Tutosport da su Rosoneri pošto su „oteli“ Romi Kesija napravili i značajan pomak u pregovorim za reprezentativca Hrvatske. U podnaslovu se kaže da Montela želi da obnovi vezni red i da je u tom kontekstu važan dolazak režisera igre Fjorentine.

PIŠE: Željko Pantelić