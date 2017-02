Buongiorno Italia: Proleteri iz Napulja protiv madridskog plemstva

Sve je u znaku obračuna u osmini finala Lige šampiona

Veličina slova A A A

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Sve je u znaku večerašnjeg meča Real – Napoli u italijanskim medijima. Pobeda PSŽ nad Barselonom rasplamsala je već dobro planulo ubeđenje da Sarijevi igrači mogu da svrgnu sa prestola Blankose. U Rimu se piše da više nema sumnji da će se stadion Rome graditi, ali i da se Florenci ponovo povredio. U Torinu se već naslađuju sa idejom da bi Aleksis Sančez mogao da pojača Juventus sledećeg leta, a Gazeta ističe još jedan rekord Maksa Alegrija: Niko nije tako brzo stigao do 100 pobeda na klupi jednog tima u istoriji italijanskog fudbala.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

"Sudar na visokom nivou" naslov je preko cele prve strane Gazete kojim se najavljuje večerašnji duel Real Madrid – Napoli. U podnaslovu se precizira da Sari i ceo Napulj staju na crtu najjačem klubu na planeti. Kao ilustraciju za pomenutu konstataciju milanski dnevnik je prilagodio čuveno remek delo Pelice od Volpeda “Il quarto stato” koje prikazuje proletersku klasu u pohodu na vlast. Aluzija je jasna na pokušaj Napolija da svrgne sa trona Real Madrid koji je aktuelni evropski i svetski prvak. Na fotomontaži pored fudablera Napolija su u prvom planu predsednik Aurelio de Laurentis i trener Mauricio Sari, kao i Maradona i oskarovac režiser Paolo Sorentino.

U analizi Gazete pod naslovom “ Preuzimamo komandu” se kaže da Napoli ima kapacitet i “drskost” da na Santjagu Benabeu igra svoju igru i diktira ritam u dvorištu Real Madrida.

"Barselona više ne postoji. PSŽ održao lekciju: 4-0", komentariše tako jučerašnji trijumf francuskog kluba nad Kataloncima.

"Emerijevo taktičko remek-delo. Verati u profesorskoj ulozi. Di Marija i Kavani napravili šou. Nismo videli nikada Mesija tako uvelog. Ciklus Barselone na završnoj stanici", stoji u podnaslovu.

Na unutrašnjim stranama Gazeta posvećuje čitavu stranu Maksu Alegriju koji je postavio novi rekord u italijanskom fudbalu: nikada nijedan trener nije tako brzo stigao do 100 pobeda na klupi jednog tima. Toskanskom stručnjaku je bilo neophodno samo 142 utakmice da zabeleži trocifreni broj trijumfa sa Juventusom. On je oborio 80 i kusur godina star rekord Karkana koji je predvodio Staru damu koja je tridesetih godina prošlog veka osvojila pet uzastopnih skudeta. Antoniju Konteu je bilo potrebno 149 utakmica, Mančiniju sa Interom 161, Lipiju sa Juveom 164 itd.

CORRIERE DELLO SPORT

"Preokret Roma: stadion se gradi!",tvrdi Korijere na prvoj strani da više nema nikakvih sumnji da će biti dobijene sve dozvole za početak radova na izgradji novog doma Đalorosih.

"Grad Rim je spreman da kaže da. Palota: veoma važan korak. Berdini dao ostavku", sažima Korijere tri značajne vesti vezane za stadion Rome. Naime posle ostavke gradskog sekretara za urbanistiku Berdinija, glavnog oponenta projektu izgradnje stadiona, otvorena su vrata za dobijanje potrebnih licenci za izgradnju fudbalskog objekta i pratećih objekata, uključujući i tri nebodera.

Uz to pozitivnu vest stiže jedna vrlo negativna za navijače Rome, Florenci je ponovo povredio koleno, i to ono isto koje je operisao pre par meseci:

"Florenci povredio operisano koleno". U tekstu na unutrašnjim stranama se kaže da će igrač Rome biti podvrgnut specijalističkim pregledima u petek i da će se tada znati o koliko teškoj povredi je reč.

Na unutrašnjim stranama se donosi vest da je Roma odlučila da ponudi novi ugovor De Rosiju sa mogoćnošću da on bude produžen do kraja igračke karijere rerpezentativca Italije. Na taj način bi De Rosi, kao i Toti, proveo čitavu svoju karijeru u jednom dresu. Sledeće nedelje će se sresti predstavnici kluba i menadžer De Rosija i prema informacijama koje su isplivale, igrač je spreman da prihvati manju platu od one koje mu garantuje aktuelni ugovor koji ističe u junu (reč je o cifri od 6.500.000 evra).

"Lacio u lovu na izgubljeni gol", aktuelizuje Korijere vrlo bolno pitanje u Formelu, pošto napadači Nebeskoplavih više ne tresu mreže. Napadački trozubac, Felipe Anderson, Imobile, Kejta, je postigao samo 20 golova, dok se Čiro samo tri puta upisao u listu strelaca na poslednjih 13 utakmica u sezoni, na prvih 11 je čak 9 puta otkucao svoj golgeterski karton. Lacio nema probleme samo sa napadom, pogotovo na Olimpiku (protiv Kjeva i Milana su šutirali čak 56 puta ka protivničkom golu upisavši samo jedan gol i to sa bele tačke) već i sa golmanim pošto se Marketi ponovo povredio:

"Marketi mora da pauzira, cilja derbi za povratak". U tekstu na unutrašnjim stranama se navodi da će čuvar mreže Nebeskoplavih preskočiti meč sa Empolijem i najverovatnije sa Udinezeom u prvenstvu a da će biti na raspolaganju za polufinalni dvoboj u Kupu Italije sa Romom.

"Napoli, kraljevski izazov. Barsa, kakav kolaps", naslov je posvećen Ligi šampiona ispod zaglavlja. Korijere posmatra meč Napoli – Real Madrid kroz obračun dva potpuno oprečna trenera: Sarija koji je bio bankarski službenik pre nego što je postao fudbalski stručnjak a Zidan je bio najbolji fudbaler sveta.

TUTTOSPORT

"Juve meravilja", obznanjuje naslovom preko čitave prve strane Tutosport da je Aleksis Sančez prvi cilj Juventusa za sledeći prelazni rok. U podnaslovu se objašnjava da je nova formacijska postavka 4-2-3-1 orjentisala rukovodstvo Bjankonera da rade na dovođenju jednog snažnog fudbalera na sredini terena( misli se na Tolisoa iz Liona) i napadača koji može da igra u više uloga.

"Čileanac u potpunosti odgovara profilu napadača koji se traži", piše list. U prilog verodostojnosti priče torinski dnenvik navodi da Sančezu ističe ugovor 2018. godine sa Arsenalom i da je već, u nekoliko prilika, izjavio da bi voleo da se vrati u Italiju. Podsetimo, Sančez je tri godine nosio dres Udinezea, od 2008. do 2011. godine.

"Napoli, kraljevska noć: bićemo otkačeni"; prenosi ispod zaglavlja Tutosport poruku Napoletanaca pred meč sa Real Madridom. U podnaslovu se citira izjava Sarija da će njegov tim igrati superfanzivno i da neće imati respekta prema Blankosima. Trener Napolija je pozvao i Maradonu da održi motivacioni govor igračima pred utakmicu protiv Ronalda i drugova.

"Kairo, moraš da voli više ovaj Torino", naslov je otvorenog pisma navijača Granata predsedniku kluba Urbanu Kairu u kojem su kritikovali njegove poteze, ili bolje reći, pasivnost u poslednjem prelaznom roku.

"Interov projekat: Šik je novi Ikardi", tvrdi Tutosport da Nerazuri veruju da će sa mladim češkim napadačem u dresu Sampdorije ponoviti odličan posao koji su napravili sa dovođenjem Maurita iz Sampa pre par godina.

Piše: Željko Pantelić