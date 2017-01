Buongiorno Italia: Rim u ekstazi vidi titulu

Dobre igre Vučice i bomba Tutosporta o razmeni Sančez-Pjanić centralne su teme današnje italijanske štampe

Veličina slova A A A

(OD DOPISNIKA MOZZART SPORTA IZ RIMA)

Pobeda Intera u Kupu Italije nad Bolonjom, optimistička izjava Roberta Falkaa da je Roma spremna za osvajanje "skudeta" i “bomba” Tutosporta da je Arsenal ponudio Juveu razmenu Sančez za Pjanića su glavne priče u današnjoj štampi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Inter napred s makazicama”, ističe u prvi plan Gazeta akrobatski gol Murilja s kojim je Inter došao u vođstvo protiv Bolonje u osmini finala Kupa Italije. U podnaslovu se uz konstataciju da se Bolonja vratila u meč iako je gubila sa 2-0, utakmica odlučena golom Kandreve u produžecima. “Galjardini ponovo bio starter, Gabigol postao idol navijača”, dodaje se u podnaslovu budući da je mladi Italijan ponikao u Atalanti, još jednom, posle debitantskog nastupa protiv Kjeva, pokazao da se radi o igraču velikog potencijala. To se ne može još uvek reći za Gabigola, ali, kako Gazeta podvlači, Brazilac je uspeo da osvoji srca navijača Nerazura. Inter će u četvrtfinalu igrati sa pobednikom meča Lacio - Đenova.

U vrhu strane milanski dnevnik se bavi sve češćim ispadima između trenera i sudija. “Treneri i otrovi. Gasperiniju dve utakmice zabrane, Alegri se provukao”, naslov je povodom odluke nadležnih organa da suspenduju trenera Atalante dok je njegov kolega na klupi Juventusa prošao nekažnjeno jer četvrti sudija nije stavio u zapisnik uvrede koje mu je izrekao Alegri. Prema važećim pravilima televizijski snimci mogu da se koriste samo za teške uvrede kao dokazno sredstvo dok, uslovno rečeno, kolokvijalne vulgarne uvrede nisu predviđene. Tako je Alegri prošao nekažnjeno i pored toga što je cela Italija mogla da čuje i vidi šta je rekao. U redakcijskom komentaru “Težina i merenje uvreda” se upravo dovodi u pitanje ispravnost takvog pristupa u kojima se uvrede razvrstavaju na A i B kategorije.

Gazeta donosi i reportažu sa otvaranja “Kuće slave” u Firenci na kojoj su bili nekadašnji veliki asovi Serije A, od Dijega Maradone do Roberta Falkaa, od Paola Rosija do Paola Maldinija. “Maradona: Napoli, evo me! Pričamo posle Reala”, poručio je Pibe de Oro da je spreman da se vrati u Napoli, ovoga puta u rukovodeću strutkuru napuljskog tima. “Romo, moraš da veruješ, vrediš 'skudeto'”, vrlo je optimistično izjavio Falkao, jedan od junaka drugog "skudeta" u istoriji Rome. U autorskom tekstu pod naslovom “Ja, među fudbalskim velikanima, ponosan i sa jezom”, Bepe Bergomi je podelio sa čitaocima svoje otiske iz Kuće slavnih čiji je postao član.

U dnu strane Gazeta piše da je Deulofeu na korak od Milana i da nedostaje samo završno da Evertona dok je kineski klub Tijenđin blizu Kalinić pošto su ponudili Fjorentini 38.000.000 evra za igrača, a Hrvatu 10.000.000 po sezoni u sledeće četiri godine.

CORRIERE DELLO SPORT

“Romo, možeš ti to” poručuje Roberto Falkako sa prve strane Korijerea. “Roma ima dobar i kompaktan tim, Juve je blizu. Posebno mi se dopala Roma koju sam gledao na poslednja dva gostovanja: video sam grupu igača sa velikim personalitetom”, stoji u podnaslovu. Na unutrašnjim stanama se kaže da je Roma ponovo uperila svoje farove na Hesea iz PSŽ-a i da bi Španac do nedelje mogao da se preseli u Večni grad.

“Utrčava Inzagi, kralj kup takmičenja”, najavljuje s tim naslovom list večerašnji duel u osmini finala Kupa Italije Lacio - Đenova. U podnaslovu se pecizira da će ako pobedi Lacio u četvrtfinalu igrati sa Interom. Takođe se iznosi da će Bilaj i De Fraj igrati od prvog minuta, iako Nebeskoplave čeka u nedelju meč sa Juventusom u Seriji A, a da će Đorđević igrati umesto Imobilea koji će moći da predahne, budući da je među igračima koji su odigrali najviše minuta u ovoj sezoni.

TUTTOSPORT

“Sančez za Pjanića”, otvara sa tim bombastičnim naslovom današnje izdanje Tutosport. Prema inforamcijama torinskog dnevnika, navodna ponuda za razmenu je stigla od Arsenala. U podnaslovu se kaže da Čileanac nije obnovio ugovor.

Tobdžijama koji mu ističe 2018. godine i da želi da promeni sredinu što je raspalilo snove u Vinovu o eventualnom stvaranju super trozubca Dibala-Iguain-Sančez. Međutim, list navodi da generalni direktor Bepe Marota izuzento ceni Pjanića i da nema nameru da ga prodaje. Verovatniji scenario je da Arsenal smanji cenu za Sančeza, traži 60.000.000 evra, budući da je igraču ugovor blizu isticanja.

U podnaslovu se dodaje da i dalje kruže glasine oko razvoda izemđu Alegrija i Juventusa ali da one nisu verodostojne jer će konačna odluka biti doneta na proleće kada će rukovodstvo kluba i trener naći oči u oči i odlučiti šta dalje.

“Za Kolašinca poslata ponuda Šalkeu”, izveštava Tutosport da je Stara dama predložila sumu nemačkom klubu za koju bi reprezentativac BiH mogao odmah da pređe u Italiju budući da mu ugovor sa timom iz Gelzenkirhena ističe u junu.

U vrhu naslovne, Tutosport se bavi Torinom:” Toro - Kastro, dogovor ili razlaz”. Ispod naslova piše da smo ušli u odlučujuću fazu u pregovorima za igrača Kjeva i da će se u sledećim satima znati da li će ili neče biti transfera.

Piše: Željko Pantelić