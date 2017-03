Buongiorno Italia: Sergej Milinković Savić - Beli Pogba!

Spaleti posle dva vezana poraza menja tiktiku, u Torinu smatraju da je 100.000.000 evra malo za Belotija, Inter ponovo pred Ligom šampiona, a torinski dnevnik brani Juventus od optužbi da se protiv njega sklanjaju mali timovi

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Sergej Milinković Savić krči put ka elitnom društvu vrhunskih fudbalera i iz kola u kolo Serije A pokazuje raskošni i bogati talenat. Došli smo do toga da se vezista Lacija sve više oslovljava kao „beli Pogba“, Francuz koji je prešao za 100.000.000 evra iz Juventusa u Mančester junajted.

Piše se i o prvom remiju Juventusa u ovom šampionatu, kao i novom het-triku Andree Belotija koji je učvrstio svoje prvo mesto na listi strelaca kao i o „oružanom primirju“ između predsednika Napolija Aurelija De Laurentisa i trenera Mauricija Sarija.

Pod reflektorima italijanske štampe ovog ponedeljak je i ubedljiva pobeda Intera protiv Kaljarija kojom su Nerazuri poručili da se ne predaju u trci za mesto koje vodi u Ligi šampiona.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

„Inter Evro 5“, aludira Gazeta u naslovu na „petardu“ koju su Nerazuri ispalili u Kaljariju, na automobile nove generacije i Galjardinija koji je postigao prvenac za milanski klub.

List piše da se Inter vraća u trku za Ligu šampiona i da su sa Sardinije stigli različiti, veoma pozitivni, signali. Perišić je briljirao, Banega podsetio na najbolje dane u Sevilji, a Ikardi konačno zatresao mrežu na gostovanju. Polsednjih put se radovao svom golu daleko od San Sira još u prvom delu prvenstva protiv Empolija.

„Juve za +8“, naslov je ispod zaglavlja Gazete budući da je bod Stare dame protiv Udinezea značajan, ne samo zato što je to bio prvi nerešeni rezultat u Seriji A u ovoj sezoni, već što je zahvaljujući porazu Rome od Napoija omogućio Bjankonerima da povećaju prednost u odnosu na drugoplasiranu ekipu.

„Beloti kaže 22“, ističe milanski dnevnik het-trik italijanskog centarfora koji je sa tri gola Palermu pobegao na listi strelaca Iguainu i Džeku.

Gazeta prenosi reči Urbana Kaira, predsednika Torina, malo u zbilji malo u šali da je pogrešio oko raskidne klauzulu za Belotija, fiksirajući je na 100.000.000 evra.

„Sada bih povećao klauzulu na 150.000.000 evra“.

Gazeta hvali i učinak našeg Adema Ljajića koji je promenio tok utakmice pošto je ušao s klupe u drugom poluvremenu i poklonio Belotiju dve vrhunske asistencije. Šteta što je promašio prilično lak za realizaciju.

U intervju koji list objavljuje sa Lukom Tonijem, poslednjim Italijanom koji je postigao 30 ili više golova u Seriji A u jednoj sezoni ističe se:

„Može da stigne do 30 golova, golgeterska reč“.

U dnu strane Gazeta tvrdi da je došlo do primirja između predsednika Napolija Aurelija De Laurentisa i njegovog trenera Mauricija Sarija:

„Koliko može da potraje primirje De Laurentis- Sari?“, pita se milanski dnevnik imajući u vidu naped odnos između dvojice, samo donekle relaksiran zavhvaljujući pobedi nad Romom.

Na unutrašnjim stranama Gazeta je koristila još jednom laskave reči za opis igre i učinka Sergeja Milinkovića Savića na utakmici Lacija protiv Bolonje (2:0).

„Raskošni Milinković“.

List je posebno istakao asistenciju sprskog fudbalera za drugi gol Imobilea koji je pokazao da Milinkovićeva igra nije bazirana samo na snazi i obimu već i na tehnici i kvalitetu. Inače u Rimu se sve češće Milinković oslovljava kao „Beli Pogba“.

CORRIERE DELLO SPORT

„Lacio od koje se vrti u glavi“ ili „Lacio koja se vrti oko Čira“ na ta dva načina bi mogao da se interpretira naslov Korijerea posvećen još jednoj pobedi Nebeskoplavih.

List ističe da je Imobile sa dva gola vratio Lacio na četvrto mesto na tabeli i da sada može da ponovo sanja Ligu šampiona.

„Mnogo smo jaki“, prenosi list reči italijanskog centarfora.

Ispod Korijere konstatuje da Imobileov „blizanac“ u dresu nacionalne selekcije Beloti takođe nastavlja da rešeta mreže i da je stigao do 22 gola. U redakcijskom komentaru sa naslovom „Selektor Ventura i vanserijsko bogatstvo“ se ističe da je trozubac s kojim raspolažu Azuri dostojan velikih dela. Naravno, misli se na Belotija, Imobilea i Insinjea.

Na unutrašnjim stranama, kao i Gazeta, i Korijere veliča asistenciju Milinković Savića za Imobilea koja je, bukvalno, ostavila bez reči, sve ljubitelje fudbala.

„Misija Lion“ pokušava rimski dnevnik da podigne moral u Rominom ambijentu koji je prilično uzdrman posle dva veoma neugodna poraza u Kupu Italije i prvenstvu.

„Roma je spremna da ustane posle dva poraza. U Francuskoj će Spaleti ponovo poslati na teren odbranu sa trojicom defanzivaca“, stoji u podnaslovu.

List piše i da je u toku mobilitacija navijača za revanš utakmice u Ligi Evrope i Kupu Italije koje će u dobroj meri uticati na konačan sud o ovoj sezoni Rome.

TUTTOSPORT

I torinski dnevnik se opredelio za igru reči na naslovnici.

„Poklon“ ili „Kralj Petao“ mogao bi da se prevede naslov posvećen Belotiju koji je postigao het-trik protiv bivšeg tima sa Sicilije. U Podnaslovu se ističe da je ispred italijanskog centarfora u trci za Zlatnu kopačku samo Lionel Mesi.

Tutosport prenosi i izjavju Siniše Mihajlovića koji je dao još jedan kompliment svom bombarderu:

„Raskidna klauzula od 100.000.000 evra na kraju će biti i niska“, aludirao je Miha da su mnogi izjvljivali kako je vlasnik Granata Kairo preterao kada je fiksirao na devet cifara raskidnu klauzulu za Belotija.

Predsednik Kairo je dao obećanje da će ako Beloti odluči da ostane u Torinu on investirati kako bi mu dao tim za ambiciozne ciljeve.

„Bonuči, jedan dokaz ljubavi“ ili „ Bonuči, zaljubljeni udarac glavom“, sa tim dvosmislenim naslovom se ističe privrženost Leonarda Bonučija Bjankonerima koja je imala još jednu potvrdu posle meča sa Udinezeom.

Bonuči je izjavio da hoće da ostane do kraja karijere u Juventusu i da je hteo da ode, on bi to učinio prošle godine.

U redakcijskom komentaru pdo naslovom „Dragi zaverenici, niko se nije sklonio“ odgovara se na insinuacije da se mali i srednje snažni klubovi Serije A predaju unapred protiv Juventusa i da je meč protiv Udinezea najbolji demanti za takve zlonamerne sumnje.

Piše: Željko Pantelić