Buongiorno Italia: Sergej zadivio celu Italiju!

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Pobeda Lacija nad Romom u prvoj utakmici polufinala Kupa Italije je udarna priča u italijanskoj sportskoj štampi. Naš Sergej Milinković Savić je proglašen za najboljeg igrača utakmice i nepodeljeno je mišljenje da izrasta u velikog lidera na terenu i vrhunskog igrača. Piše se i o polemici koja ne jenjava između Napolija i Juventusa posle utakmice u polufinalu Kupa Italije odigrane u subotu. U raspravu se uključio čak i gradonačelnik Napulja. Ikardi je u razgovoru za Gazetu poručio da još uvek veruje da će Inter stići do Lige šampiona, ali je stavio do znanja, između redova, da je za velike uspehe potreban novi trener, s pobedničkim mentalitetom. Tutosport tvrdi da je Suning stavio na raspolaganje Antoniju Konteu 150.000.000 evra samo da prihvati ponudu Nerazura.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

"SpektakLacio: Milinković – Imobile i Roma se predala", otvara najtiražnji italijanski dnevnik današnje izdanje sa naslovom o pobedi Nebeskoplavih nad Đalorosima u polufinalu Kupa Italije. U podnaslovu se kaže da je Simone Inzagi pogodio sve poteze, od izbora igrača preko izmena do taktike i neutrallisanja Najngolana na terenu. Prenosi se i izjava trenera Rome Lučana Spaletija koji je preuzeo odgovornost za poraz, ali i dalje veruje da njegov tim može da stigne do finala: ”Možemo da preokrenemo rezultat u revanšu”.

U redakcijskom komenatru pod naslovom “Taktička lekcija Inzagija” list veze pohvale na račun trenera Nebeskoplavih i objašnjava kako je Simone nadmudrio iskusnijeg kolegu Spaletija.

Na unutrašnjim stranama Gazeta jednu čitavu stranicu posvećuje našem Milinkoviću Saviću kojeg je, inače, proglasila za najboljeg igrača meča, ocenviši ga sa 7,5: ”Rođendanski urlik. Za novu feštu bio je neophodan jugoslovenski faktor”. Gazeta podseća da je pre Milinkovića upravo jedan bivši Jugosloven Senad Lulić poklonio poslednju pobedu Laciju protiv Rome pre jučarašnjeg trijumfa, reč je o čuvenom derbiju u finalu Kupa Italije 2013. godine. Milanski dnevnik tvrdi da Milinković koji je pre nekoliko dana napunio 22 godine svakoga dana postaje sve više lider na terenu, odnosno da nema samo igračke već i ljudske kvalitete, neophodne za ulogu vođe.

Gazeta nastavlja da se bavi polemikama posle meča Juve – Napoli u polufinalu Kupa Italije pošto je na scenu ušao i gradonačelnik Napulja Luiđi de Mađistris: ”De Mađistris bez pardona: stalno greše na našu štetu”. Prvi čovek Napulja se nije samo obrušio na sudije već i na televizijske novinare koji, po njegovim rečima, nisu pokazali neophodnu objektivnost tokom prenosa i u emisijama koje su usledile po završetku meča. De Mađistrisu je odgovorio Juveov sportski direktor Fabio Paratići rekavši da se diže bura ni oko čega a u italijanskoj nacionalnoj televiziji su stali iza svojih komentatora: ”Komentar utakmice i izveštaji su bili ne korektni, nego perfektni”.

Centralni deo naslovne strane Gazeta rezerviše za intervju sa Maurom Ikardijem koji još uvek gaji nadu da bi sledeće godine mogao da predvodi Inter u najvažnijem klupskom takmičenju: ”Ikardi: Još uvek verujem da možemo do Lige šampiona”. U razgovoru za Gazetu Interov kapiten je između redova stavio do znanja da Nerazurima treba veliko trenersko ime: ”Pioli nam je dao mnogo, ali u budućnosti nam je potreban pobednički mentalitet”. Ikardi je pozvao one koji ga kritikuju da ne igra za tim da pogledaju statistiku njegovih asistencija.

“Milanove patnje, Berluskoni: Neka plate sve ili Milan ostaje moj” prenosi Gazeta reči vlasnika Rosonera. U podnaslovu se navodi da je situacija oko Milanove prodaje postala priča sa previše nepoznanica i da to šteti interesima Milana jer će biti teško zadržati igrače poput Donarume.

Gazeta odvaja i prostor za vest koja je stigla sinoć iz Barselone: „Luis Enrike i Barselona, priča završena: Odlazim u junu”. Milanski list tvrdi da su Početino, Valverde i Sampaoli glavni kandidati da sednu na klupu Blaugrane.

CORRIERE DELLO SPORT

"Samo Lacio", dominira naslov uz fotografiju našeg Sergeja Milinkovića Savića i Čira Imobilea kako proslavljaju drugi gol Nebeskoplavih sa Kejtom.

“Nebeskoplavi šou, Roma ošamućena. Milinković i Imobile potpisali pobedu u utakmici u kojoj je Lacio dominirao. Inzagi: ”Srećan sam zbog naših navijača”, prenosi Korijere reči Lacijevog trenera.

U delu podnaslova posvećenom Romi se kaže da su Đalorosi bili neprepoznatljivi i da su doveli u pitanje prolaz u finale Kupa Italije.

"Moramo da verujemo, možemo da preokrenemo rezultat", citiraju se reči trenera Lučana Spaletija.

U redakcijskom komentaru glavnog i odgovornog urednika Korijerea Alesandra Vokalelija se pevaju ode treneru Nebeskoplavih: ”Inzagijeva savršena utakmica”.

I Korijere, kao i Gazeta, nastavlja da piše o sukobu koji ne jenjava na liniji Napoli – Juventus.

“Pobuna u Napulju: previše nepravednih odluka na našu štetu. Juve se ne miri sa ulogom povlašćenih: Sada je dosta”, zbirni je naslov za polemiku koja se rasplamsava iz dana u dan.

TUTTOSPORT

“Ma, hajte molim vas”, iskoristio je Tutosport čuvenu opasku jednog od najčuvenijih glumaca u italijanskoj kinematografji, inače Napolitanca, Totoa (on je neka vrsta italijanskog Mije Aleksića) da odgovori na prozivke koje stižu iz grada podno Vezuva na suđenje tokom meča Juve - Napoli u polufinalu Kupa Italije. U podnaslovu se precizira da je ponovo krenula velika kampanja protiv Juventusa i da se kreirala već viđena atmosfera u kojoj je Juventus stavljen na stub srama.

“Milinković i Imobile izbrisali Romu”, naslov je povodom pobede Lacija golovima Sergeja i Čira nad timom Lučana Spaletija. U podnaslovu se kaže da je Lacio odigrao savršenu utakmicu protiv Rome i da je dominirao prvim mečom polufinalnog dvoboja u Kupu Italije.

“Od Suninga 150.000.000 za dovođenje Kontea u Inter”, tvrdi Tutosport na naslovnici da su novi kineski vlasnici Nerazura spremni da potroše ogroman novac kako bi ubedili trenera Čelsija da prihvati njihovu ponudu. Nije reč samo o astronomskoj plati za bivšeg stratega Juvea i Azura već i bogat budžet za dovođenje pojačanja.

U dnu strane Tutosport objavljuje ponudu legende Torina Paolina Puličija Galu Belotiju da mu pokaže kako da popravi svoju realizaciju penala pošto je Andrea promašio tri u ovoj sezoni:

”Beloti, ja ću te naučiti kako da izvodiš penale”.

Piše: Željko Pantelić