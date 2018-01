Buongiorno Italia: „Slučaj Radža“ trese Rim!

Intervju Poketina, Maksimovića opet nema u 11 Napolija, kakve ideje imaju Milan i Inter za prelazni rok...

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

U centru pažnje italijanske sportske štampe su intervjui Đanluiđija Bufona i Maurisija Poketina, skandalozno ponašanje Radže Najngolana i tek započeti prelazni rok.

Golman Juventusa je poručio mladom kolegi iz Milanma da neće pogrešiti ako dođe u Torino, a Poketino je otkrio da su njegovi preci poreklom iz Pjemontea i da Kejn doživljava Totenhem kao Frančesko Toti Romu.

Ne smiruju se polemike oko nedoličnog ponašanja Najngolana tokom novogodišnje noći, a novine su već krcate imenima igrača koji bi mogli da promene dres u sledeće četiri sedmice.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

„Điđi zove Điđa”, naslov je intervjua koji je Đanuluiđi Bufon dao Gazeti za prvi broj u 2018. godini i u kojem je najavio da nije rečeno da mu je ovo poslednja sezona između stativa.

„Savet Donarumi: Nisam u njegovoj koži, ali jedna je činjenica sigurna: ako dođe u Juve, neće pogrešiti”, poručio je Bufon nasledniku u dresu reprezentacije Italije.

Golman Juventusa je ostavio otvorena vrata da produži karijeru bar za šest meseci:

„Još nisam definitivno odlučio, razgovaraću sa Anjelijem, ali ako osvojimo Ligu šampiona nastavljam karijeru, barem do klupskog Svetskog prvenstva”. Bufon je još dodao da nije lako nositi dres Juventusa, odnosno da je veoma iscrpljujuće, ali i da se sa njim postaje pobednik i da Alegriju zavidi na njegovim smelim idejama i hrabrosti.

Milanski dnevnik objavljuje i intervju sa trenerom Totenhema Maurisijom Poketinom koji će ukrstiti koplja sa Juveom u osmini finala Lige šampiona.

„Vodim poreklo iz Pjemontea ali Juventusu neću dati popust”, rekao je argentinski stručnjak čiji su preci, kao i pape Frančeska, iz Pjemontea. Kuriozittet je da Poketino još uvek nije posetio zavičaj svojih predaka iako je bio u Italiji nekoliko puta. Izrazio je uverenje da će Hari Kejn ostati u Totenhemu uprkos mnogobrojnim ponudama:

„Kejnova veza sa Totenhemom mi liči na onu između Totija i Rome zato verujem da će ostati još dugo sa nama”.

„Emre Čan, Deulofeu, Vrsaljko i ostali. Pojačaće se ko može”, piše o zimskom prelaznom roku Gazeta ističući da dobar deo timova u Seriji A, uključujući i one najveće poput Intera i Rome, prvo moraju da prodaju svoje igrače da bi mogli da kupe nove. Zato se očekuje da najvažnija imena u Seriju A stignu preko formule „pozajmica sa pravom ili obavezom otkupa”.

„Napoli: Sari želi da odblokira Mertensa. Gasperini: Atalanto, sve je moguće”, najavljuje Gazeta meč četvrtfinala Kupa Italije, Napoli – Atalanta.

Na unutrašnjim stranama se najavljuju velike promene u startnoj postavi Napolija pošto će na teren od prvog minuta istrčati šest igrača koji uglavnom sede na klupi. Ni ovog puta neće biti mesta za našeg Nikolu Maksimovića, barem ne od starta meča. U redovima Atalante bi mogli da dobiju poštedu od startera samo Spinacola i Petanja.

„Slučaj Najngolan. Belgijanac bez kočnica u novogodišnjoj noći na društvenim mrežama. Izvinjenje stiglo sa zakašnjenjem”, piše Gazeta o događaju o kojem već 24 časa priča cela Italija pošto Najngolan nije samo sam sebe snimao kako pije i puši, već i psuje Boga.

CORRIERE DELLO SPORT

„Roma u velikom lovu”, najavljuje rimski dnevnik da će Đalorosi pokušati da u januaru pronađu adekvatno rešenje za desni bok. Na listi Rominih želja na prvom mestu je bek Mančester Junajteda Darmjan, alternative su Vidal iz Barse i Vrsaljko iz Atletiko Madrida. Vidala poznaje odlično sportski direktor Monči iz vremena kada su zajedno bili u Sevilji, a Di Frančesko je lansirao na veliku fudbalsku pozornicu Hrvata kada su obojica bili u Sasuolu. Poput Gazete, Korijere posvećuje veliki prostor skandaloznom ponašanju Najngolana.

„Kaseres je spreman, Inzagi ga čeka raširenih ruku”, naslov je ispod zaglavlja u kojem se ističe da će defanzivac Verone odmah posle meča protiv Napolija krenuti put Formela i staviti se na raspolaganje Inzagiju. Korijere piše i da su navijači Lacija podneli krivičnu prijavu sa optužbama da su pravili greške u lošoj veri na štetu Nebeskoplavih.

„Milan: Dembele kod Gatuza, poslednja ideja Rosonera”, piše rimski dnevnik da bi vezista Totenhema mogao da pojača redove Milana pošto ne pronalazi dovoljno prostora kod Poketina.

„Inter: Deulofeu i Ramires, dve petarde za Spaletija”, najavljuje Korijere da bi pojačanja za Inter mogla da stignu iz Barselone i Kine.

„Sari napada sa Mertensom. Polufinale po svaku cenu”, piše se povodom četvrtfinalnog meča Kupa Italije Napoli - Atalanta. I pored velikim promena u startnoj postavi Napolija, ambicije Sarijevog tima nisu umanjene. Naprotiv. Očekuje se da na startu Nove godine, posle Hamšika i Insinjea, stazu do golova pronađu i Mertens i Kaljehon.

TUTTOSPORT

„Juve, yes you Can”, pozajmio je Tutosport izborni slogan Baraka Obama iz trke za Belu kuću u 2008. godini, da obznani da je Emre Džan sve bliže Juventusu.

„Juve spremio pismo s kojim će ozvaničiti početak pregovora o tranferu nemačkog internacionalca koji će biti slobodan igrač u junu. Bjankoneri već sutra mogu da potpišu predugovor sa igračem imajući u vidu sledeću sezonu. Međutim, cilj Juvea je da dovede odmah Džana u Vinovo i postoje naznake da bi to moglo da se dogodi u januaru”, tvrdi Tutosport.

„Toro, derbi u Kupu Italije će reći istinu”, piše ispod zaglavlja torinski dnevnik najavljujući sutrašnje odmeravanje snaga Juvea i Torina u četvrtfinalu Kupa Italije. Na unutrašnjim stranama se najavljuje povratak na gol Vanje Milinkovića Savića i želja Torina da se iskupi za očajnu predstavu u prvenstvu protiv Juvea.

„Deulofeu za podstrek Perišiću”, piše Tutosport da bi igrač Barselone mogao da bude među prvim velikim pojačanjima Intera u zimskom prelaznom roku koji počinje sutra.

