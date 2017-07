Buongiorno Italia: Torino u Panici zbog Dibale

Rim u euforiji zbog Najngolana

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Pobeda Milana u kvalifikacijama za Ligu Evrope, budućnost Paula Dibale i potpis Radže Najngolana na novi ugovor sa Romom glavne su teme u italijanskoj sportskoj štampi. Piše se i o trijumfu Intera nad Bajernom i dolasku Kaisede u Lacio. Tutosport piše i da Juve ne odustaje od ideje da dovede Sergeja Milinkovića Savića i da je predsednij Lacija Klaudio Lotito rekao da je ponuda za Kejtu Baldea (15.000.000 po Korijere delo sportu) preniska. On bi barem duplo više.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“EvroMilan je tu”, naslov je preko cele prve strane Gazete povodom uspešnog povratka Rosonera na evropsku scenu posle četiri godine pauze. U podnaslovu se priznaje da Milan nije briljirao protiv Krajove, ali da su gol Rikarda Rodrigeza i superparada Điđa Donarume bili dovoljni da obezbede pobedu u gostima Montelinim izabranicima od 1-0.

U analizi meča Gazeta navodi da su Milanu nedostajali ključni igrači, poput Leonarda Bonučija i Lukasa Bilje, te da posle pobede u Rumuniji tim Vinčenca Montele može samo da napreduje, kako u igri tako i u kompatibilnosti fudbalera na raspolaganju.

“Veselje Inter. Eder, igra i Žoao Mario. Spaleti zaledio Ančelotija: Ovako nam se vraća osmeh”, naslov je povodom pobede Intera na prijateljskoj utakmici sa Bajernom 2:0 zahvaljujući golovima reprezentativca Italije. Na unutrašnjim stranama se prenose izjave Lučana Spaletija da bi po njemu Ivan Perišić trebalo da ostane u Interu, a da je Žoao Mario potencijalno bolji igrač od Najngolana. Takođe se piše da je bek Nice Dalber na korak od Nerazura, kao i Matijasa Vesino iz Fjorentine.

“Juveova zvona. Iguain i Dibala se kapiraju vezanih očiju, a Markizio je pružio spektakularnu partiju”, veze hvalospeve list posle pobede Juvea nad PSŽ 3:2. Ali na unutrašnjim stranama Gazeta tumači reči Dibale na pitanje o njegovoj budućnosti kao alarm da bi Joja mogao da pređe u Barselonu ako stigne “nepristojna ponuda”. Naravno, piše Gazeta, sve zavisi da li će Nejmar ostati u Barseloni ili otići što bi izazvalo domino efekat na evropskom tržištu. List zapaža da bi sa dolaskom Kejte, Alegri imao čak devet napadača na raspolaganju (Iguain, Dibala, Mandžukić, Kvadrado, Pjaca, Duglas Kosta, Bernardeski, Keita, Kean) i da će neko sigurno morati da napusti Juve.

Gazeta objavljuje i intervju sa Stefanom Piolijem, novim trenerom Fjorentine koji će na svom debiju na klupi Ljubičastih igrati protiv dojučerašnjeg kluba, Intera. “Zapalićemo iznova entizijazam Ljubičastih”, obećao je italijanskih stručnjak i najavio da tim iz Toskane otvara novi ciklus. On je praktično potvrdio da će Vesino preći u Inter zapazivši da je Inter napravio odličan posao jer, po njemu, Urugvajac je bolji igrač od Bleza Matuidija kojeg želi da uzme Juve.

CORRIERE DELLO SPORT

“Zastava Radža” dominira naslov na prvoj strani Korijera, uz fotografiju nasmejanog Najngolana dok potpisuje novi ugovor sa Romom. U podnaslovu se kaže da se ovim ugovorom Najngolan vezao doživotno za Romu. “Srećom, na kraju smo pronašli dogovor u Večnom gradu sam srećan i želeo sam da ostanem”, reči su Belgijanca koje citira rimski dnevnik. Radža će primati platu od 4.500.000 godišnje plus bonusi koji će mu omogućiti da inkasira 5.000.000 evra po sezoni. Korijere još piše da je sinoć održan sastanak predsednika kluba Džejmsa Palote i sportskog direktora Mončija i da je dogovoreno da se ide do kraja u pregovorima sa Lesterom oko transfera Rijada Mareza. Đalorosi su spremni da stave na sto 35.000.000 evra plus bonus.

“Lacio, Kaisedo se iskrcao u Rimu. On je pojačanje za Inzagija. Za Kejtu 15.000.000 je malo”, naslov je ispod zaglavlja koji objedinjuje dve priča. Prva je dolazak centarfora Espanjola za 4.000.000 evra, plus bonusi, koji će potpisati trogodišnji ugovor na 2.000.000 po sezoni (Kaisedo je prihvatio smanjenje plate, u glavnom gradu Katalonije zarađivao je 2.500.000) a druga je vezana za Kejtu i stav predsednika Lotita da je ponuda Juvea (15.000.000 evra po Korijereu) nedovoljna. Lotito za Kejtu traži barem duplo, 30.000.000 evra.

TUTTOSPORT

“Dibala: dobro mi je u Juveu”, naslov je s kojim Tutosport pokušava da odagna strah koji se uvukao u ambijent Bjankonera zbog mogućnosti da ostanu bez Argentinca. List citira i izjavu Bepea Marote da se Paulo ne prodaje ni za kakvu cenu kao i Dibalino pojašnjenje da ako stigne ponuda, Juve je taj koji mora da odluči. Brojne kolege u Italijij i Španiji su tu izjavu protumačili kao otvaranje vrata za eventualnu prodaju igrača Barseloni ako Katolonci zakucaju na vrata sa 100.000.000 evra za Dibalu.

Tutosport piše i o preporodu Klaudija Markizija kao i o činjenici da je Matuidi već kaparisan i da se peglaju detalji sa PSŽ-om oko njeogovog transfera. List nastavlja da piše da Juve ne odustaje od ideje da angažuje Sergeja MIlinkovića Savića i da je Stara dama ušla u trku za Leona Gorecku, igrača Šalkea 04 za koga je zainteresovan i Bajern (navodno je sve već dogovoreno).

Siniša Mihajlović je poručio vlasniku Torina Urbanu Kairu da su potrebna nova pojačanja kako bi tim bio kompletiran za pohod ka Evropi u Seriji A: “Miha: Toro, trebaju nam još tri pojačanja”. Prema rečima Mihajlovića, potrebna su mu pojačanja u sva tri dela tima: defanzivac, veznjak i napadač. Srpski trener je izrazio posebno zadovoljstvo što je Andrea Beloti ostao u dresu Granata: “Svi ga volimo u Torinu. U sledećoj sezoni postići će 27 golova”, optimistički je rekao Miha.

PIŠE: Željko Pantelić.