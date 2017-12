Bura u Kelnu! Navijači besni zbog otkaza Štegeru, sazivaju skupštinu i smenjuju upravu

Jarčevi stižu u Beograd u haotičnoj atmosferi...

Nisu samo povređeni igrači i loša atmosfera u timu usled silnih poraza ove jeseni jedini problem s kojim se Keln suočava pred dolazak u Beograd! Problemi se gomilaju iz dana u dan, a najnoviji predstavlja zahtev članova kluba (navijača) da se hitno održi vanredna skupština kluba.

Kao razlog tome nemački mediji navode veliko nezadovoljstvo fanova radom predsednika Vernera Špinera koji je sve samo ne omiljen među vernim sledbenicima crveno-belih boja iz Mingersdorfa.

Generalni menadžer Aleksander Verle pokušao je tokom jučerašnjeg dana da smiri navijače...

"Razumem vaš bes, razumem da niste zadovoljni... I ja sam tužan zbog svega što nam se dešava, ali potrebno je da privremenom treneru Štefanu Rutenbeku pružimo punu podršku u finišu polusezone".

Crvena zvezda - Keln

četvrtak, 21.05

Ta podrška o kojoj Verle govori svakako neće izostati. Na meč sa Crvenom zvezdom najavljen je dolazak čak 6.000 navijača Kelna, ali ambijent u klubu i u samoj svlačionici ne popravlja se tako lako. Navijači su posebno besni, verovali ili ne, zbog smene Petera Štegera?! Čovek koji je osvojio dva boda u prvih 13 kola Bundelsige imao je gotovo punu podršku.

U prilog tome govori jedna anketa na sajtu Ekspresa. Uz učešće preko 100.000 ljudi na pitanja da li uprava dobro postupila kada je smenila Austrijanca, neverovatnih 76 odsto odgovorilo je sa ne!

Nezadovoljni navijači (članovi) sada imaju u planu da sazovu skupštinu, što im statut kluba omogućava ukoliko sakupe 1.000 potpisa, a to je oko 5 odsto ukupnog članstva. Na toj sednici oni planiraju da "puč" i pokušaj smene predsednika Špinera.

"Trenutna situacija nije takva da bi se trebalo sazivati vanredna skupština. U ovom trenutku to bi bi više štetilo nego što bi bilo korisno, jer bi dovelo do još većih nemira. Sve klupske strukture dobro funkcionišu, na čvrstim smo nogama i prebrodićemo ovu tešku sportsku sezonu", poručio je u kratkom saopštenju Štefan Miler-Romer, predsedavajući veća za članstvo.

Od sutrašnje utakmice na Marakani zavisiće mnogo toga. Jedno je sigurno, Jarčevi ne dolaze veseli i razdragani u Beograd...