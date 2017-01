Burkina Faso je hit Afrike, Gabon je očajan! Obamejan mašio sa dva metra, pucala stativa u nadoknadi, ali Kamerun ide dalje! (VIDEO)

Kanga se vraća za Beograd posle manje od 20 minuta odigranih na Afričkom kupu nacija

Veličina slova A A A

Nepisano je to pravilo. Domaćin velikih takmičenja, posebno ako nije fudbalska velesila, maltene po navici beleži najbolje rezultate u istoriji zemlje kad je i organizator turnira. Ali Gabonu ni to nije vredelo. Ni to, ni šansa Pjer-Emerika Obamejana da sa dva metra loptu sprovede u mrežu, ni stativa, pa ni još dve stoprocentne prilika u četvrtom minutu sudijske nadoknade, nisu bile dovoljne da odvedu Gabon u četvrtfinale. Kamerun je odoleo u Librevilu (0:0), a Burkina Faso je u Fransvilu savladala Gvineju Bisao sa 2:0, pa će sa prvog mesta u četvrtfinale.

Kamerun će se, eto velikog derbija već na startu nokaut faze takmičenja, za polufinale boriti sa Senegalom, najboljom ekipom Grupe B. Burkina Faso još čeka drugoplasiranog iz te grupe, a sve tri preostale ekipe - Tunis, Alžir i Zimbave - imaju čemu da se nadaju. S tim da je Tunis, uoči sudara sa Zimbabveom, u najboljem položaju sa tri boda. Zimbabve i Alžir imaju po bod.

Ali da se vratimo na Burkinu Faso. Navikli su u toj saharskoj zemlji da iznenađuju Crni kontinent. Uostalom, pre četiri godine su u Južnoj Africi zauzeli drugo mesto. Ovog januara već su nadmašili očekivanja, jer se pred početak turnira smatralo da su Gabon predvođen Obamejanom i Kamerun sigurni među osam.

Avaj...

Neverovatna glupost Rudinilsona Silve ili možda još više nervoznog golmana Gvineje Bisao Žonasa Mendeša - golmani u Africi su inače posebna priča - donela je Burkini Faso inicijalnu prednost da bi pogodak Bertrana Traorea, napadača Čelsija na pozajmici u Ajaksu, otklonio dileme oko ishoda tog meča.

Sve oči tada su okrenute ka Librevilu, a tamo je Gabon krenuo silovito od samog starta. Obamejan je već u četvrtom minutu uspeo da promaši iz situacije u kojoj je lakše bilo pogoditi nego omanuti.

Međutim, na početku nesigurni Kamerun polako je hvatao konce igre i u nastavku verovatno bio i bolji tim. Početkom drugog poluvremena pogodio je i stativu. Ali ne mari. I remi mu je bio dovoljan da preskoči grupnu fazu.

I onda drama u završnici. U četvrtom minutu sudijske nadoknade prvo stativa Denisa Buange, pa na odbitak i šut Didijea Ngoga koji je kamerunski čuvar mreže Žozef Ondoa uspeo da sa zemlje izbaci preko gola. Neverica u Librevilu. I euforija Kamerunaca. Imaju oni vremena da se razmišljaju o Senegalu. Gabonci su ti koji će se teško nositi sa mislima.

Među njima i prvotimac Crvene zvezde Gelor Kanga, koji se za Beograd vraća posle manje od 20 minuta odigranih u susretu prvog kola sa Gvinejom Bisaom. Pogodak koji je Gabon primio u 90. minutu tog susreta (1:1) na kraju je i presudio domaćinima.

(FOTO: Action Images)