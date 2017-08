Čak i ako iz Sautemptona odeš u bilo koju drugi klub, na kraju završiš u Liverpulu

Šaljivo su to primetili brojni komentatori po društvenim mrežama: Aleks Okslejd Čemberlen je dokaz da fudbaler Sautemptona - čak i ako ode u bilo koji drugi klub - na kraju mora da završi kao u Liverpulu! Pa je posle Adama Lalane, Dejana Lovrene, Natanijela Klajna, Rikija Lambertsa i Sadija Manea još jedan igrač bivši igrač Svetaca stigao na Enfild.

Doduše, popularni Oks je stigao preko Arsenala, koji mu je nudio nedeljnu platu od 180.000 funti kako bi ostao u Londonu, ali je on izabrao za trećinu nižu zarad u Liverpulu samo da bi zaigrao kod Jirgena Klopa. Odbio je i Čelsi, pa su brojni mediji požurili da u tekstovima istaknu kako je Okslejd Čemberlen od detinjstva navijača Redsa.

On sam je dao povoda za tako nešto izjavom da je kao klinac uvek maštao o tome da bude Stiven Džerard, ali je još ranije sam i priznao da nije bio baš okoreli fudbalski fanatik, već da je uglavnom podržavao timove za koje igraju njegovi omiljeni igrači. Pored Džerarda bili su tu Čelsijev Đanfranko Zola i Arsenalov Tijeri Anri.

Ali nekakve simpatije tu postoje čim je zbog Liverpula odbio unosniju ponudu od Arsenala, pa i poziv šampiona sa Stamford Bridža. A možda je to i samo osećaj da će u Liverpulu igrati više nego u Londonu. Ili čak i procena da se sistem Arsena Vengera na Emirejtsu polako, ali sigurno raspada.

Para će opet biti. Na ime obeštećenje Tobdžije će dobiti 35.000.000 funti, još 5.000.000 moglo bi da legne u zavisnosti od Oksovih igara na Enfildu. Ponavljamo, samom igraču nedeljna plata od 120.000 funti.

Prve slike već su procurele. Transfer bi trebalo da zvanično bude objavljen tek sutra.

