Čalhanoglu se odrekao plata i premija

Očekivana odluka...

Veličina slova A A A

Otkako je Sud za sportsku arbitražu u Lozani (CAS) potvrdio suspenziju u trajanju od četiri meseca koju mu je Svetska fudbalska federacija (FIFA) izrekla, Hakan Čalhanoglu na svaki način pokušava da se "izvini" svom klubu i saigračima.

Turski reprezentativac doneo je donekle očekivanu i reklo bi se razumnu odluku, s obzirom da je zbog njegove greške Bajer žestoko oštećen do kraja sezone. Čalhanoglu je naime odlučio da se odrekne svih primanja do kraja sezone. On će nastaviti da trenira sa ekipom svakodnevno, ali neće dobijati ni platu ni premije za ostvarene rezultate tima, što mu po ugovoru pripada.

"Leverkuzen nema nikakve veze sa dešavanjima od pre šest-sedam godina, mnogo će trpeti zbog svega što se desilo i naravno da ne želim da dodatno ugrožavam klub. Normalno je da se odreknem svojih sledovanja dok traje suspenzija", izjavio je Čalhanoglu.

O tome kako je rođeni otac uvukao sina u probleme čitajte OVDE.

(foto: Action Images)