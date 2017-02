Čanak: Moram javno da odam priznanje Urošu Lukoviću

„Došao je direktno sa sahrane i odigrao fenomenalno“, rekao je pomoćni trener Partizana

Veličina slova A A A

Partizan je uspeo da savlada Zadar s 87:86 i tako dođe do trećeg mesta na tabeli ABA lige. Trener Partizana Nenad Čanak posle utakmice javno je pohvalio Uroša Lukovića (21p, 7sk) koji je na utakmicu došao sa sahrane svog dede.

I bio najbolji u timu crno-belih u završnici meča.

"Još jedna veoma stresna utakmica za nas. Ovaj put završena našim trijumfom. Meč bio važan, ostaju samo brojke i rezultati. Nije nam išlo u prilog da izgubimo tri meča zaredom. Igrači pokazali neverovatan karakter i želju. Nije trenerski manir da se hvale igrači van svlačionice, ja još ne smatram sebe trenerom, još učim zanat. Ali moram da odam priznanje Urošu Lukoviću koji je došao direktno sa sahrane i odigrao fenomenalno", rekao je Čanak.

Pohvalio je igru gostiju.

"Zadar je otvorio fenomenlano utakmicu, došao da dobije ovde. Dobro su šutirali u prvom pouvremenu. Imali smo 12 razlike na pet minuta do kraja, pa pet na minut do kraja. Primili smo dve trojke iz čistih šuteva. Uspeli smo da damo taj poslednji koš iz neke pik en rol igre. Zaslužili smo da pobedimo".

Stanje pred naredni meč je sve samo ne dobro.

"Protiv Mege ista ova ekipa. Vanja, Hečer, Koprivica zbog virusa, Novicu razvaljuje koleno, igrao je samo četiri minuta. Mada mi je rekao: Ako treba, znaš šta ti je činiti. Gordona muči i dalje zadnja loža. Eventualno će nam se priključiti Ratkovica, ali videćemo našta će ličiti u ponedeljak. Trener je dobro, mislim da će nam on pomoći protiv Mege".

Najbolji strelac Partizana na večerašnjoj utakmici Stefan Birčević, ujedno i MVP 23. kola.

"Hvala navijačima koji su prepoznali da smo u problemima sa povredima i bolesti koja nas je snašla u NIšu. Uspeli smo da im vratimo za to. Nismo želeli da tražimo izgovor da nas je malo u timu. Dali smo sve od sebe. Mogli smo i ranije da rešimo utakmicu, Imali 12 razlike na pet minuta do kraja. Došlo je do pada koncentracije", rekao je krilni centar crno-belih.

Crno-beli su imali problema u pripremi meča.

"Čanak i Kecman nisu mogli ni da obave normalan trening, bilo nas šest do sedam. Ne možemo ni da postavimo igru. Ne smemo da kukamo. Na sreću odložen je meč sa Megom za ponedeljak. Sada smo treći, ali ne odustajemo od drugog mesta. Već treći put zaredom padam i udaram isto mesto na kuku. Malo je bolno, ali dobro", rekao je Birčević.

(FOTO: Star Sport)