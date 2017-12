Čanak: Pamtiću ovaj dan do kraja života

“Pad u drugom poluvremenu je neprihvatljiv, a danas nije bio opasan zbog velike razlike, ali primiti 54 poena za poluvreme nije nešto čemu mi težimo", istakao je on posle debija i trijumfa nad MZT-om

Novi trener Partizana Nenad Čanak rekao je posle pobede nad skopskim MZT-om (112:94) da će do kraja života pamtiti debi na mestu šefa stručnog štaba, ali je istakao da je potpuno zaboravio na to čim je počela utakmica.

"Ja se u Partizanu osećam domaće - i kao igrač i prošle godine kao član stručnog štaba. Ovo je svakako veliko iskustvo, a ovaj dan ću sigurno pamtiti do kraja života. Ali, kad je počela utakmica bio sam fokusiran samo na teren i na ono što ekipa radi na terenu", rekao je Čanak.

On je naveo da mu je drago što je ekipa reagovala na pravi način i sa dobrom energijom izašla na teren.

"Izuzetno bitna pobeda za nas u svakom smislu. Bila je očigledna reakcija ekipe. Svako zna da ne može da se napravi neka promena u taktičkom smislu za dva dana. Želim da čestitam igračima na dobroj energiji, a radićemo na tome da to bude standard i da im se ne tome ne čestita.”

Čanak je imao šta da zameri svojoj ekipi - igru u odbrani u drugom poluvremenu.

“Pad u drugom poluvremenu je neprihvatljiv, a danas nije bio opasan zbog velike razlike, ali primiti 54 poena za poluvreme nije nešto čemu mi težimo. Shvatam i umor i istrošenost. Igrači nisu bili na prirodnim pozicijama, ali energijom i nesebičnošću u napadu ćemo to anulirati. Nastavićemo da radimo i da ta borba bude standard za ubuduće", dodao je Čanak.

Crno-bele u utorak očekuje još jedan duel u Pioniru i to sa francuskim Limožom u pretposlednjem kolu Evrokupa.

"Obrad Tomić ima problema sa ramenom, pitanje je kakav će biti metod lečenja. Vanja može da se skine da odradi zagrevanje, videćemo da li je pametno da igra u utorak. Čakarević je danas došao na štakama na utakmicu, ima rupturu lista, sigurno će pauzirati dve nedelje. Gavrilović počinje polako da ulazi u trenažni proces, ali neće igrati u utorak. Šalić je danas igrao sa bolom u kolenu, svaka mu čast na tome", kazao je Čanak.

