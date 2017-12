Čanak: Sramota - malo je reći! Ovo ne priliči Partizanu! Radimo na dovođenju petice

Trener crno-belih preuzeo odgovornost za poraz od Mornara

Veličina slova A A A

Pomeranje granica. Tako se može nazvati učinak Partizanovih košarkaša ove sezone. U negativnom smislu, naravno, jer su malo vrednog ponudili Grobarima. I u rezultatskom, a i u igračkom smislu.

Videlo se to, opet, protiv Mornara, koji je odneo bodove iz Pionira u utakmici „nacrtanoj“ da se na njoj Parni valjak vrati na pobedničku stazu.

„Težak i bolan poraz. Kad za tri četvrtine primiš 91 poen, malo je reći da je to sramotno“, bez uvijanja će Nenad Čanak, trener crno-belih, posle meča 13. kola ABA lige.

Teško je utvrditi gde su razlozi najnovijeg neuspeha. Osmog u poslednjih devet takmičarskih utakmica. Novi šef struke priznaje da je i sam uticao na ispuštanje prednosti.

„Svakako da trener ima najveću odgovornost kada na plus 20, utakmica ode u minus. Dešavaju nam se stvari koje ne priliče igračima Partizana. Potpuno nepotrebna nervoza, želja za košem više, a totalno zanemarivanje odbrambenih zadataka i dogovora“.

Novinare je zanimalo da li je krivica i do igrača, jer je sličnu konstataciju o „preuzimanju odgovornosti“ ne tako davno u etar plasirao i njegov prethodnik, Miroslav Muta Nikolić.

„Ne mogu da ulazim u to kako je bilo pre. Znam šta radimo na treninzima otkako sam došao, šta pokušavamo. To funkcioniše određeni period, posle toga ne. Kad nešto radiš na treningu, a ne radiš na utakmici, svakako je odgovornost trenera“.

A onda konkretno:

„Na meni je najveća odgovornost, nisam uspeo da iskontrolišem utakmicu. Nismo imali rešenja za Uroša Lukovića i opet nam se dešava da protivnik ima izuzetan procenat šuta za tri poena. To nije slučajno, to je posledica loše odbrane. Daćemo sve od sebe da se iskupimo i ispravimo greške, pokažemo karakter. Idemo na nimalo prijatan put u Rusiju, a u subotu nas čeka utakmica protiv FMP-a, koja može da odredi dalji tok sezone”.

Ekipa iz Bara je pogodila čak 13 trojki. Partizan „samo“ osam.

„Problem je što smo mekani na lopti, nemamo pritisak. Otvoreni šutevi su posledica odbrane od pik end rola, gde egzistiramo na jednoj vrsti odbrane, sa iskakanjem. Malo je vremena prošlo da se to aklimatizuje. U svakoj odbrani ima dosta grešaka koje se nadoknađuju energijom i ekstra rotacijom. Nama to nedostaje. Kada je rezultat aktivan u poslednjoj četvrtini, pa kola krenu niz brdo, pokušavamo da se „vadimo“ napadom i brzim šutevima, umesto odbranom. U ovoj utakmici je evidentan problem bio njihov ofanzivan skok“.

Za kraj, pojašnjenje zbog čega centar Đoko Šalić nije bio na parketu u završnici meča, kad se „lomio“ rezultat.

„Šalić je imao poverenje, u jednom trenutku je šutirao iz igre tri od deset, ušla je nesigurnost i morao sam reagujem. Nisam imao drugog izbora. Pecarski ne može fizički da se nosi sa Lukovićem, jednostavno, situacija je takva. Dobro znamo da nam je potrebna još jedna „petica“, radimo na tome”, dopunio je Nenad Čanak, trener Partizana.

(FOTO: Star sport, MN Press)