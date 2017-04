Ćao, mi smo na stadionu! Ja navijam za Belotija i Torino, a tata Leonardo gleda sledećeg rivala (VIDEO)

Veliki je čovek Leonardo Bonući

Jedna je stvar to što dolaziš na stadion da gledaš najljućeg, gradskog rivala. Ali, kada to radiš zbog svog sina, onda je to nešto sasvim drugo.

Leonardo Bonući nije samo veliki igrač, već je veliki čovek. Nije tajna da njegov stariji sin Lorenco obožava Torino, a posebno Andreu Belotija, koga vidi kao idola. Upravo zato Bonući je odlučio da slobodno veče provede sa jednim od dvojice naslednika i odvede ga na stadion Torina, gde su Granate odigrale utakmicu protiv Sampdorije. Dok je Lorenco uživao u utakmici, njegov tata je verovatno prostudirao narednog ligaškog protivnika, sa kojim Juventus ukršta koplja narednog vikenda.

Nema potrebe da pišemo o tome da Leonardo nikada nije forsirao svog sina da navija za Juventus. Pustio ga je da sam izabere. Zato je, između ostalog, otac za primer. Zato srce njegovog mlađeg sina, Matea, pripada Staroj dami.

Podsetimo, Bonući je pre nekoliko godina čak razmišljao da ostavi fudbal onog trenutka kada je njegovom mlađem sinu dijagnostikova teška bolest. Ipak, pošto je operacija prošla bez problema, ostao je u igri.

(FOTO: Via Twitter)