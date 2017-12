Čast kakva nikada nikome nije učinjena - zbog Kobija povučena dva broja

U Lejkersima se više neće nositi ni 8 ni 24...

Veličina slova A A A

Na poluvremenu utakmice između Los Anđeles Lejkersa i Golde Stejta, u Stejples centru priređen je ceremonijalni deo u čast Kobija Brajanta, jednog od najboljih košarkaša u istoriji.

Zbog svega što je uradio za slavni klub, odlučeno je da se oba njegova broja koje je nosio u Lejkersima povuku iz upotrebe - 8 i 24. Takav slučaj nije zabeležen u istoriji košarke - da isti klub zbog jedno igrača povuče dva broja. Tako nešto nisu čak uradili ni Bulsi sa Džordanom, koji je posle broja 23 nosio 45...

"Osmica ima nešto što 24 nikada neće imati - a to je moć rasta kose", našalio se Kobi na početku svog govora, aludirajući kako mu je kao mlađem frizura bila znatno bujnija. "Teško je izabrati. Broj 24 je mnogo više vezan za izazove. U tom periodu suočio sam se sa velikim fizičkim naporima. Česte povrede, serija sa Seltiksima... Ako biste me baš primorali da izaberem, to bi ipak bio broj 24", kazao je Brajant.

(foto: Action Images)