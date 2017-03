Cedevita je druga - pukla stotka! Bilan i Boutrajt poništili fantastičnog Boldena (VIDEO)

Zvezda bira protivnika u polufinalu, Zagrepčani ubedljivo dobili tim iz Železnika

Ako je na trenutak postojala dilema ko će zauzeti drugu poziciju nakon ligaškog dela Jadranske lige, sada više ne postoji - na njoj se nalazi Cedevita. Hrvatski šampion je ubedljivo savladao FMP i tako definitivno overio mesto odmah iza Crvene zvezde pred početak doigravanja - 104:92 (20:24, 29:21, 31:29, 24:18).

Crvena zvezda bira - Partizan ili Budućnost?

Dakle, sada je situacija jasna - Crvena zvezda sama bira protivnika u polufinalu regionalnog takmičenja. Ukoliko pobedi Budućnost ide upravo na crnogorskog prvaka, a ako izgubi od Podgoričana - ide na Partizan. I ima prednost domaćeg terena u svakom slučaju.

Dugo su Panteri iz Železnika mučili Cedevitu, uprkos izostanku kapitena Filipa Čovića. I to zato što je Džona Bolden još jednom svima stavio do znanja da je igrač spreman za još veće izazove. Fantastično veče iza sebe ima australijski krilni košarkaš. Meč je završio sa 23 poena, ali i neverovatnih 7/7 van linije 6,75 metara!

Ali, onog trenutka kada je Bolden sredinom poslednjeg kvartala napustio parket zbog pet ličnih greški, Cedevita je pregazila FMP. Tada su i otplovile i poslednje lađe gostiju sa nadom da mogu do senzacije. Jer, već tada Cedevita je imala dvocifrenu prednost.

Odgovornost je preuzeo Toni Katić, ubeležio pet od svojih deset poena u samom finišu i tako overio trijumf, dok su u prvom planu bili Miro Bilan i Rajan Boutrajt. Cedevitin tandem dominirao je parketom i poništio Boldenov učinak sa zbirno 43 poena. Prvi je imao 23, drugi 20 poena.

FMP se jednako držao sve do samog finiša trećeg kvartala, kada je Bolden ubacio svoju pretposlednju trojku na meču i doneo jedno od brojnih izjednačenja (74:74). Ali, u vrlo kratkom vremenskom periodu usledile su dve vezane Boutrajtove trojke, za 80:74 pred završnih deset minuta. Serija se nastavila preko Amerikanca na startu poslednjeg kvartala, a odlično ga je ispratio Filip Krušlin s novom trojkom za prvu dvocifrenu razliku. Od tog trenutka postojao je samo jedan tim - Cedevita.

Panterima nije pomoglo ni to što je Marko Ljubičić povukao s 21 poenom i sedam asistencija, te pet izgubljenih lopti. Nije mnogo pomoglo ni to što je Dejan Davidovac imao 16 poena i šest završnih dodavanja. Jednostavno, izostanak Filipa Čovića bio je više nego evidentan. Zato se i nije moglo do senzacije.

FMP sezonu završava u donjem delu tabele, između devete i jedanaeste pozicije. Zavisno od ostalih rezultata.

ABA LIGA, 26. kolo

Petak:

Mega Leks - Karpoš Sokoli 82:69

/Spasojević 20 - Trajkovski 17/

Subota:

Igokea - Partizan 70:64

Cedevita - FMP 104:92

/Bilan 23 - Bolden 23/

Nedelja:

19.00 Krka - Cibona

19.00 Zadar - Olimpija

Ponedeljak:

18.00 MZT - Mornar

21.00 Crvena zvezda - Budućnost

(FOTO: Via ABA liga / Cedevita, Marin Sušić)