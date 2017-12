Cedevitina rutina u praznom Domu sportova

MZT bio u ogromnom zaostatku već od prve četvrtine, pa nije mogao u potpunosti da se oporavi do kraja meča – 77:65

Veličina slova A A A

Cedevita je stigla do sedme pobede u ovogodišnjoj ABA ligi i to na prilično rutinski način protiv MZT-a pred svega 500 navijača u zagrebačkom Domu sportova – 77:65 (24:8, 20:25, 18:22, 15:10).

Domaćin je mnogo toga nagovestio već u prvoj četvrtini, koju je dobio rezultataom 24:8, mada su gosti u drugoj deonici stigli do minusa od svega četiri poena, ali je on do kraja prvog poluvremena ponovo postao dvocifren i više se nije drastično smanjivao.

MZT je i u finišu treće četvrtine imao još jedan kratak nalet, ali je domaćin ponovo dodao gas i rešio pitanje pobednika.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Dženan Musa, koji je postigao 18 poena, a isti broj poena kod gostiju dao je Nikola Pavličević.

JADRANSKA LIGA - 10. KOLO

Subota:

Cedevita - MZT Skoplje 77:65

/Musa 18 - Pavličević 18/

19.00: (1,35) Budućnost (16,0) Partizan (3,50)

Nedelja:

17.00: (1,70) Olimpija (14,5) FMP Železnik (2,30)

19.00: (1,60) Mornar (14,5) Cibona (2,55)

Ponedeljak:

18.00: (1,35) Mega Bemaks (16,0) Zadar (3,50)

21.00: (1,15) Crvena zvezda (20,0) Igokea (6,00)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama.

(FOTO: ABA liga, Cedevita/MarinSusic)