Čedi Osman: Duda Ivković? Velika sreća za mene, kakvu u celom životu možda više neću imati

"Zvezda je baš nezgodna ekipa", istakao je mladi košarkaš

Veličina slova A A A

Čedi Osman imao je šest poena i četiri skoka u pobedi Anadolu Efesa nad Crvenom zvezdom, a posle utakmice bio je raspoložen da "prozbori koju" sa nama i to na jeziku koji razumeju svi na Balkanu.

Objasnio nam je zbog čega zna naš jezik, ali se i podsetio saradnje sa Dušanom Dudom Ivkovićem u Efesu. I istakao da je protiv Crvene zvezde mnogo teško igrati.

"Baš nezgodna ekipa! Odbrana je bila ključna danas. Samo 72 poena smo primili. Zvezda u svojoj kući daje više od 80 poena. Dobar dan smo imali i u odbrani i u napadu. Za atmosferu nema šta da se kaže. Sjajna publika, sjajna atmosfera. Znali smo da će da bude puno, kao i uvek što je. Znali smo da moramo da se koncentrišemo na našu igru".

Naš jezik mu ide jako dobro.

"Živeo sam devet godina u Sarajevu, igrao sam za Bosnu, zbog toga znam. Takođe, mama mi je iz Novog Pazara", rekao je Osman kroz osmeh.

Sigurno da je srpski jezik negovao i u razgovorima sa Dudom Ivkovićem. I ne samo jezik već i košarkaško znanje. Osman kaže da je to iskustvo bilo nemerljivo, važno i lepo.

"To su bile sjajne dve godine za mene. OK, kao ekipa nismo imali dobru sezonu prošle godine. Ali, za mene, to je bila velika sreća. Ne mogu da objasnim. To je bila velika sreća za mene, kakvu u celom životu možda više neću imati. On je jedan od najboljih trenera u Evropi i stvarno je bilo veliko zadovoljstvo raditi sa njim", emotivno je prokomentarisao Čedi.

Anadolu Efes uspeo je da prekine seriju Crvene zvezde od sedam uzastopnih pobeda. Ipak, mladi košarkaš se već okreće narednim izazovima.

"Naravno, ovde pobediti je velika stvar. Svaka ekipa pred ovakvim navijačima, u ovakvoj atmosferi, pobediti Zvzedu koja nije izgubila sedam mečeva zaredom je dobra szvar za nas. Velika stvar. Nama je bila potrebna ova pobeda. Ako želimo da nam pomogne ova pobeda moramo da dobijemo Olimpiju Milano u Istanbulu. Ako ovako nastavimo, sa ovakvom odbranom, možemo da pobedimo".

(FOTO: Star Sport, MN Press)