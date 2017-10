Čeferin najavljuje “danak na luksuz”

Prvi čovek Uefe priprema set mera kako bi se sprečilo dalje povećanje razlika između bogatih i siromašnih u evropskom fudbalu

Veličina slova A A A

Aktuelni predsednik evropske kuće fudbala, Aleksander Čeferin od kako je ušao u kancelariju iz koje je isteran Mišel Platini radi neumorno.

Slovenački advokat je pokrenuo stvari u Nionu na bolje, u to više niko ne sumnja i to uz veliku pomoć našeg čoveka i nekadašnjeg generalnog sekretara FSS, Zorana Lakovića za kojeg jedino kaže da mu je “blizak saradnik”. Nova ekipa, nova i rešenja. Tako će, po svemu sudeći biti i kada se uhvate u koštac sa rastužim jazom izmešu bogatih i siromašnih klubova. Mnogi tvrde da bi problem odmah bio rešen kada bi se uzela formula iz američkih profesionalnih liga, a to je seleri kep, to jest limit u platama. Nažalost, to u EU nije moguće pošto Evropa insistira na otvorenom, slobodnom tržištu. Jedino što sada koliko-toliko čuva ekvilibrijum je finasijski fer-plej.

“Moraćemo da pričamo sa EU oko zabrane ograničavanja zarade. Inače, finansijski fer-plej za sada dobro deluje, ali raskorak između bogatih i siromašnih i dalje raste, tako da ćemo morati da reagujemo. ”, smatra Čeferin, “Planiramo da uvedemo danak na luksuz, to jest da oni koji troše više nego što je dozvoljeno moraju da plate kaznu koja bi išla finasijski slabijim klubovima. To je prva mogućnost, a druga je da uvedemo ograničenje posudbi igrača. Pa, jedan od najvećih klubova na svetu posudio je čak 56 fudbalera! Dalje imamo klub koji je pozajmio 22 fudbalera od čega je 20 straije od 25 godina. Razumem da pozajmljuju 18-godišnjake, da se kale, ali ovo što rade je štetno po fudbal. Takođe, može da se uvede i ograničenje na broj registrovanih igrača, jer imamo klub koji pod ugovorom ima čak 103 igrača! Većina njih neće videti veliku scenu”

Pored finansijskog jaza evropsku kuću fudbala trenutno brine i situacija u Španiji, to jest pokušaj otcepljena Katalonije. Već kreću poređenja sa Kosovom.

“Pratimo situaciju, u kontaktu smo i sa savezom i sa Barselonom. Naravno da postoji mogućnost da Kataloniju jednog dana primimo kao što smo primili Kosovo. Jednačina je jednostavna, a to je da tu državu prizna većina članica Ujedinjenih nacija” pojasnio je Čeferin za slovenačku Večer.

(foto: Action Images, Starsport)