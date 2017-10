Cela Humska pod okom kamera: Navijači, ne sme da se čuje „Šiptar“, ko bude pravio incidente, biće izbačen

Opsežne mere bezbednosti za meč sa Skenderbegom, smanjen kapacitet istoka, manje ulaznica i za zapad

Posle tačno tri meseca, navijači Partizana imaće priliku da uživo vide svoje miljenke u evropskoj utakmici. Prethodni put družili su se s njima na meču sa Olimpijakosom, 2. avgusta, dok su još postojale kakve-takve šanse za plasman u Ligu šampiona, a pošto je UEFA kaznila crno-bele zbog zbirnih incidenata na mečevima sa grčkim prvakom i Budućnosti, usledila su dva susreta iza zatvorenih vrata, na kojima je Parni valjak bio neubedljiv (0:0 sa Videotonom i 2:3 sa kijevskim Dinamom).

Sad, kad Grobari ponovo imaju šansu da vide na delu tim Miroslava Đukića, od njih se očekuje da budu pravi vetar u leđa, a ne remetilački faktor u sudaru sa Skenderbegom (četvrtak, 19.00, RTS 1).

„Navijači smeju da skandiraju Kosovu, ali nijednog trenutka ne sme da se čuje reč 'Šiptar'“. UEFA je procenila da je to uvredljiva reč i zbog toga mogu da nas kazne. Apelujemo na navijače da podržavaju Partizan i ne čine ništa što bi moglo da bude iskorišćeno protiv nas, jer mislim da nas više neće kažnjavati novčano ili igranjem bez publike, već će nas izbaciti iz Evrope“, upozorava u razgovoru za Alo Miloš Vazura, generalni direktor Partizana pred četvrto kolo Grupe B Lige Evrope.

Za duel sa liderom albanskog prvenstva na Topčiderskom brdu su pojačali mere obezbeđenja, kako bi se mogućnost ispada svela na minimum.

„Instalirano je 95 kamera koje snimaju svaki kutak na stadionu, a imaju mogućnost zuma od čak 36 puta. To znači da će svaki navijač moći da bude snimljen bukvalno kao za ličnu kartu i ko bude pravio incidente ili uzvikivao zabranjene parole biće, uz asistenciju policije, u roku od 15 minuta udaljen sa stadiona“.

Kupovina i instalacija modernog video-nadzora koštala je Partizan između 100.000 i 150.000 evra. Inače, za ovu priliku kapacitet istočne tribine smanjen je za 20 odsto, dok je i za zapadnu pušteno manje ulaznica u prodaju. Sve kako bi se predupredili eventualni incidenti.

„Kao klub, imamo pravo da takvom navijaču zabranimo ulazak na stadion na kraći ili duži rok, a nije isključeno da to bude i doživotno. Sve zavisi od vrste prekršaja koji je napravio. Da bismo to sprečili angažovaćemo oko 700 pripadnika redarske službe i obezbeđenja. Biće prisutni i policajci u civilu“, opominje Miloš Vazura, prvi operativac crno-belih.

UEFA: NOVE KAPIJE ILI SELIDBA U BUGARSKU ILI MAKEDONIJU

Crno-beli su još pre meseci i po dana naručili nove kapije, čija će kupovina i postavljanje u prstenovoima oko stadiona koštati oko 600.000 evra.

„Po ugovoru, te kapije moramo da postavimo do sredine februara. To se poklapa s početkom prolećnog dela sezone, jer smo iz UEFA dobili obeveštenje da, ukoliko to ne uradimo, a plasiramo se u eliminacionu fazu Lige Evrope, moramo svoje mečeve da igramo u Skoplju ili Sofiji“, otkrio je Vazura za Alo.

(FOTO: MN Press)