Čelsi bez pojačanja odučio Vengera od fudbala! Ospina razvalio Pedra, nasamareni Oks i Ramzi (VIDEO)

Jeste prva utakmica, rano je za analize i zaključke, međutim, ako Čelsi bez ijednog novajlije u timu doslovce oduči od fudbala Arsenala onda to na najbolji način ilustruje trenutnu razliku između engleskog šampiona i tima Arsena Vengera, nagovestivši da bi i naredne sezone mogao da bude bolji od Tobdžija.

Zasad ima u rukavu jak adut. Glatku pobedu u proveri u Pekingu - 3:0. Ispod nje se potpisao Miši Batšuaji. Napadač koji je pogotkom na Hotornsu overio titulu Plavaca danas je bio centralna figura meča u pekinškom Zmajevom gnezdu. Najpre je asistirao Brazilcu Vilijanu, a pred kraj prvog i početkom drugog poluvremena brutalno kaznio propuste odbrane Arsaenala, koja će, sva je prilika, opet biti glavni problem tima sa Emirata.

Batšuaji je sjajno iskoristio činjenicu da Konte ne računa na Dijega Kostu i da se čeka da Alvaro Morata uđe u trenažni proces. S tim da italijanski strateg, osim pojačanja iz Reala, danas nije korisito ni defanzivca Antonija Ridigera i zadnjeg veznog Tjemuea Bakajoka, pristigle iz Rome i Monaka.

Takav Čelsi, bez povređenog Edena Azara, u svakom trenutku bio je bolji od Arsenala. Toliko bolji da se najskuplji fudbaler u istoriji Tobdžija Aleksandr Lakazet ponovo, kao i u proveri sa Bajernom, „nije video“ i da Sead Kolašinac nije ostavio poseban utisak kad je ušao.

Osim golova, duel u Pekingu obeželila je strahovita povreda krilnog napadača Čelsija Pedra. Na njega je sredinom prvog poluvremena naleteo golman Arsenala David Ospina, raskrvario mu nos, pa je nekadašnji fudbaler Barselone pod hitno zamenjen i zbrinut.

Što se tiče fudbalskih poteza, kineski gledaoci mogli su da vide najmanje dva izuzetna. Oba su izveli fudbaleri Čelsija. Prvi je delo Pedrove zamene, Žeremija Boge, koji je nasamario Arona Ramzija...

A neposredno pre trećeg gola Marko Alonso je ponizio Aleksa Okslejda Čembrlejna do te mere da je engleski reprezentativac ostao nepomičan da sedi na travi, dok njegov tim prima gol.

Those clubs interested in Oxlade Chamberlain, have just withdrawn interest following this humilation by Alonso. pic.twitter.com/bKSQrWff7S