Čelsijeva „devetka“ - Morata ili Bačuaji?

Ko će u špic Plavaca protiv Barnlija

Veličina slova A A A

Antonio Konte ima jasnu sliku o tome kako bi želeo da izgleda njegov tim u narednoj sezoni, ali se čini da pred prvu utakmicu u Premijer ligi sa Barnlijem na Stamford Brižu ipak ima malu dilemu. Ona se tiče pozicije prvog napadača. Za nju konkurišu Alvaro Morata i Miši Bačuaji.

Španac je plaćen 80.000.000 evra i jasno je da će on biti prva opcija u ovoj sezoni, ali Konte je poznat po tome da pridošlice ne gura u „vartu“ dokle god u potpunosti ne usvoje sistem igre. Sa druge strane, tamnoputi Belgijanac već dobro zna kakvi su prohtevi i zahtevi temperamentnog Italijana.

„Morata je počeo da razume šta tražim od njega tokom igre. Potrebno mu je vreme, napadač ima važnu ulogu. Kada je u pitanju to mesto u timu period adaptacije je daleko teži nego na ostalim pozicijama“, rekao je Konte.

KVOTE ZA UTAKMICU ČELSI - BARNLI

Bačuaji je prva alternativa, bez obzira što je pod ugovorom sa klubom još uvek „precrtani“ Dijego Kosta. Ovih dana su po engleskim medijima provejavale informacije da bi nestašni golgeter mogao da se vrati u prvi tim plavaca.

„Nema nikakvih novosti povodom toga. Nemam ništa da vam kažem na tu temu“, jasan je Konte.

Mnogi smatraju da Čelsi ima mali fond igrača u ovom trenutku, o čemu je govorio čak i Arsen Venger. Plavci su poslali veliki broj igrača na pozajmice, ali Konte ne smatra da to predstavlja problem njegovom timu.

„Ne tražim simpatije od bilo kog trenera u ovoj situaciji. To je moja poruka. Situacija je jasna. Ako se klub odluči za pozajmicu to onda znači da taj igrač nije bio spreman da igra za Čelsi. Mislim da sam ja trener ovog tima. Moj cilj je da pokušam da poboljšam svoje igrače i svoj tim“.

Italijan nije krio nezadovoljstvo zbog aktivnosti uprave kluba u prelaznom roku, ali pojašnjava situaciju.

„Ponavljam: moj jedini zadatak je da se fokusiram na ono što se dešva na terenu, tokom treninga i rad sa igračima. To mora biti moj fokus tokom ovog perioda. Klub dobro zna moje mišljenje i pokušava da učini sve što je na transfer tržištu“, rekao je Konte.

(FOTO: Action images)