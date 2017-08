Čelsijeva glavobolja zbog „bumbara“ Koste! Ko će sada da ga kupi? (FOTO)

Nove nevolje na Stamford Bridžu

Nema kraja Čelsijevim mukama zbog Dijega Koste! Ne samo da Brazilca sa španskim pasošem ne mogu da prodaju više od pola letnjeg prelaznog roka, već se sada u pitanje dovodi njegov odlazak sa Stamford Bridža! Razlog tome je - Dijego Kosta se ozbiljno ugojio!

O tome danas bruji britanska štampa, naveliko. Doduše, njihove informacije trebalo bi uzimati sa dozom rezerve, pošto su skloni senzacionalizmu, o čemu najbolje govori pisanje pojedinih tabloida da se Kosta „ugojio kao prase“. Doduše, na Kostinim profilima na društvenim mrežama mogu se videti najsvežije fotografije koje govore da se napadač jeste malo opustio. Ali, ni približno tome o da je tako drastično.

Činjenica je, ipak, da je Čelsi došao do ćorsokaka zbog lošeg ophođenja prema čoveku koji je direktno uticao na osvajanje dve šampionske krune u poslednje tri godine. Antonio Konte nedavno je priznao da je Kostu precrtao još u januaru, ali da mu je pružao šansu kako bi zajedno stigli do konačnog cilja. Otkako se sezona završila, Kosta se više nije pojavljivao u Kobam trening centru i to po Konteovoj naredbi da više ne dolazi. Dok je Čelsi bio na predsezonskoj turneji po Dalekom Istoku, Kosta je individualno radio u Brazilu. Očigledno ne dovoljno da bi ostao u pravoj formi.

Sada je engleski šampion počeo da paniči. Dok se Kosta provodi po Brazilu i uživa u produženom odmoru, trenerski i lekarski timovi na Stamford Bridžu procenjuju da golgeter rapidno gubi na mišićnoj masi i da dobija nepotrebne kilograme, kao i da mu manjak sportskih aktivnosti utiče na brzinu.

To bi sve moglo negativno da utiče na potencijalnu prodaju, od koje i dalje nema ništa. Atletiko Madrid je donedavno važio za prvog favorita, ali od transfera vrednog 38.000.000 evra i dalje nema traga. Milan je takođe u priči, ali za Rosonere Čelsi ima posebnu cenu - 60.000.000 evra. Drastična razlika je zasnovana na tome da postoji interni dogovor između Čelsija i Atletika oko niže cene, dok je cifra predstavljena Milanu važeća i za ostale kupce.

U međuvremenu, došlo je i do novih razmirica na relaciji Čelsi - Kosta. Reprezentativac Španije tvrdi da mu Čelsi namerno ne dozvoljava transfer u Atletiko, zbog čega je čak preko svojih novinara zapretio da će tužiti klub. Antonio Konte je javno objasnio da su takve tvrdnje „obična glupost“ i da nema istine u tome.

A sve ovo samo se nadovezuje na već postojeće probleme na Stamford Bridžu - s manjkom igrača u rosteru, čudnom transfer politikom, ali i nezadovoljnim navijačima, koji su već počeli da pričaju negativne stvari o rekordnom pojačanju Alvaru Morati.

Nešto se zaista čudno dešava u Čelsiju...

(FOTO: Action Images, Via Instagram / @diego.costa)