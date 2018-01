Čelsijeva očajnička ponuda: 50.000.000 evra + Batšuaji za paket Emerson + Džeko?

Roma nije zadovoljna

Dosadašnji mandat Antonija Kontea u Čelsiju obeležile su tri stvari - titula šampiona Engleske i potraga za napadačem i levim bekom. Vraćanje Plavaca na tron došlo je kao rezultat surove dominacije ostrvskim fudbalom, dok su kadrovski nedostaci posledica Konteovog rata sa Čelsijevim direktorima - Majklom Emenalom i Marinom Granovskajom.

Ostrvski mediji i kritičari čak su postali zabrinuti zbog transfer politike koju vodi aktuelni šampion. Ako nije bilo dovoljno to što se Čelsi uopšte raspitivao za Endija Kerola protiv Konteove volje, onda je definitivno izgubio kompas sa Piterom Kraučom... To što Konte ne uspeva da angažuje Fernanda Ljorentea - to je druga stvar. Sada će Italijan pokušati da „ubije“ dve muve jednim udarcem, popuni rupe u timu i Romi ukrade Edina Džeka i Emersona Palmijerija.

Poslednjih dana mediji na Čizmi i Ostrvu danima unazad pišu da se Antonio Konte raspituje za Emersona, Roma je u međuvrenu odbila i ponudu na 25.000.000 evra za Brazilca s italijanskim pasošem, a interesovanje se proširilo i na bosanskohercegovačkog Dijamanta, koji je godinama nastupao za Mančester Siti.

Uvek dobro obavešteni novinar italijanskog Skaja Đanluka di Marcio javlja da je Čelsi dostavio upravi Rome ponudu od 50.000.000 evra, plus Mišija Batšuajia na pozajmicu za paket Džeko + Emerson. Vučica je čak stigla i da odbije ono što je Čelsi poslao i zatražila je niz bonusa vredan čak 15.000.000 evra.

Ono što je, zapravo, glavni kamen spoticanja jeste želja sportskog direktora Rome Monćija i trenera Euzebija di Frančeska da Džeko ostane u Romi. Ponajviše jer se ove zime uopšte nije razmišljalo o strategiji - ko bi mogao da nasledi Džeka, u slučaju odlaska?

Isti izvor tvrdi da je Roma kao potencijalno rešenje locirala Danijela Staridža, mada je njegov dolazak u Rim i uopšte u Italiju na dugačkom štapu.

Čelsijeve glavešine su dobile povratnu informaciju iz italijanske prestonice i sada slede dani odluke.

