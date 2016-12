Čelsiju sa klupe 262.000.000 evra!

Od početka kalendarske 2014. godine klub sa Stamford Bridža zaradio vrtoglavu sumu novca! I to na prodaji 11 igrača, od čega je gotovo svaki put ostvario prihod...

Zimski prelazni rok još čestito nije ni počeo, a na fudbalskoj pijaci snažno je odjeknula verovatno i najveća bomba - da je Šangaj SIPG iskeširao Čelsiju astronomskih 70.000.000 evra za kupovinu Oskara.

Ekonomski uticaj koji bi najveći transfer u istoriji kineskog fudbala mogao da ima na ostatak planete nešto je o čemu je odmah počelo da se govori među dobro upućenim analitičarima. Ne treba da zanemarimo činjenicu da su Kinezi još jednom prevazišli sebe i nehotično istresli ogroman džak prepun novca kako bi još jednog Brazilca namamili na Daleki istok, ali ono što u ovom trenutku neodoljivo „bocka oči“ jeste da je i Čelsi opet izašao kao jedini pobednik!

Za igrača koji se ove sezone nalazio na margini, daleko od standardne pozicije u prvom timu Antonija Kontea, oboren je klupski rekord. I to je nešto po čemu je Čelsi verovatno svetlosnim godinama ispred ostalih. Od „iznošene robe“, ili bar od igrača koji su vremenom sve više padali u senku, emisari sa Stamford Bridža uspeli su da isposluju neverovatna obeštećenja.

Poslednji je Oskarov slučaj. A činjenica da je Čelsi od početka kalendarske 2014. godine zaradio basnoslovnih 262.000.000 evra za prodaju celog tima rezervista, nateraće mnoge da padnu na zadnjicu...

I da, dobro ste pročitali: 11 igrača - 262.000.000 evra!

Za upola manje novca Čelsi je krajem jula 2014. godine prosledio Romelua Lukakua Evertonu. Istina je da se mnogo više očekivalo od momka koga su mnogi videli kao jedinog dostojnog zamenika Didijea Drogbe, ali za nekog ko je više vremena proveo po pozajmicama (gde je igrao vrlo dobro) i upisao samo jedan ligaški nastup u startnih 11 - Čelsi je odradio fantastičan posao. Pritom još i profitirao, jer je Belgijanac iz Anderlehta stigao za 22.000.000 evra avgusta 2011.

Tu je i slučaj Andrea Širlea, koji se jednostavno nije uklapao u sistem Žozea Murinja. Nemac koji je jula 2013. godine plaćen 22.000.000 Bajeru jeste imao zapaženiju ulogu u Čelsijevom osvajanju duple krune (Premijer liga i Liga kup 2014/15), ali se isto tako brzo izgubio u Murinjovom tumbanju sastava i ostao bez svoje pozicije.

I pored toga Širle je Volfzburgu u februaru 2015. godine prodat za 32.000.000 evra!

Malo ko još može da zaboravi onu iznenadnu eksploziju, kada se kao grom iz vedra neba pojavila informacija da Ramires ide u Đijangsu za 28.000.000 evra prošle zime. A mnogi su proklinjali Murinja jer se tako lako odrekao i Kevina De Brujnea, koji je u januaru 2014. godine prešao u Volfzburg za 22.000.000 evra.

Možete li da se setite koliko je minuta De Brujne proveo na terenu u dresu Čelsija? Ili koliko je igrao Mohamed Salah, koga je Murinjo ukrao Liverpulu ispred nosa za 16.500.000 evra, samo da bi Egipćanin bio puki epizodista. Posle mnogo muka i peripetija Salah je postao punopravni igrač Rome jula ove godine i to za 15.000.000 evra.

Jedan od najvećih promašaja u novijoj Čelsijevoj istoriji je i Filipe Luis, koga je Čelsi madridskom Atletiku platio 20.000.000 evra u julu 2014, da bi se tačno godinu dana kasnije vratio na Visente Kalderon za 16.000.000 evropskih novčanica. Brazilac se, jednostavno, nije uklopio u Čelsijev sistem i nije uspeo da nadomesti ono što je Ešli Kol godinama unazad donosio klubu iz Zapadnog Londona - mirnoću po levom boku.

Sličnu sudbinu doživeo je i Rajan Bertrand, čije se role u osvajanju evropskog trona 2012. godine i dalje pamte, tek donekle, ali je uvek bio tu kao zamena za one veće zverke, počev od Kola, pa do Florana Malude nešto ofanzivnije. I on je odstranjen za sasvim pristojnih 13.500.000 evra Sautemptonu u februaru prošle godine, iako od 2014. godine nije odigrao nijednu ligašku utakmicu za Plavce.

Ne treba zaboraviti ni posao koji je Čelsi napravio prodajom Petra Čeha Arsenalu za 14.000.000 evra. I ne treba zaboraviti da je Čeh najviše bio rezervna opcija Tibu Kurtoi u svojoj poslednjoj sezoni na Stamford Bridžu, iako smo uverenja da je i Arsenal napravio dobru kupovinu.

I Bešiktaš je dobro prošao sa kaparisanjem Dembe Be, koga je kasnije odlično prodao Kinezima (13.000.000 evra), a istog je platio tek 6.500.000 evra u julu 2014. godine.

A na kraju vredi pomenuti i Papija Đilobođija i Torgana Azara, koji nisu odigrali nijedan meč za prvi tim, a prodati su za ukupno 17.500.000 evra. Posebno je interesantan slučaj nekadašnjeg štopera Nanta, koga je Sanderlend kupio za 9.500.000 evra, iako ga je Čelsi platio samo 3.350.000. I nije bio u timu, uopšte.

Jasno je svima da nijedan rukovodeći kadar najvećih evropskih klubova pri zdravoj pameti ne bi izdvojio 70.000.000 evra za Oskara. I ne zato što smatramo da su igrački kvaliteti ofanzivnog veziste sporni, već zato što za taj novac može da se pazari mnogo bolje.

Tu su i zaboravljeni Oriol Romeu i Gael Kakuta, od čijih prodaja je Čelsi inkasirao gotovo 13.000.000 evra, a gotovo da na prstima jedne ruke ne mogu da se prebroje utakmice u kojim su njih dvojica uzeli učešće.

Čelsi je apsolutni gospodar ovakve vrste poslovanja na fudbalskom tržištu!

ČELSIJEVE PRODAJE OD 2014. GODINE

Oskar - 70.000.000 evra (Šangaj SIPG)

Romelu Lukaku - 35.500.000 evra (Everton)

Andre Širle - 32.000.000 evra (Volfzburg)

Ramires - 28.000.000 evra (Đijangsu Suning)

Kevin De Brujne - 22.000.000 evra (Volfzburg)

Filipe Luis - 16.000.000 evra (Atletiko Madrid)

Mohamed Salah - 15.000.000 evra (Roma)

Petr Čeh - 14.000.000 evra (Arsenal)

Rajan Bertrand - 13.500.000 evra (Sautempton)

Papi Đilobođi - 9.500.000 evra (Sanderlend)

Demba Ba - 6.500.000 evra (Bešiktaš)

(FOTO: Action Images)