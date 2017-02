Ceo Lester plače za njim (FOTO+VIDEO)

Od uprave je dobio otkaz, a od navijača - ovacije!

Klaudio Ranijeri ostaće zauvek u srcima pristalica Lestera. Nije bilo nikakve dileme još od prošlog maja kad je doneo istorijsku titulu na King pauer stadion, a potvrđeno je na koncu 26. kola Premijer lige.

Fanovi Lisica su iskoristili meč sa Liverpulom da pokažu koliko su vezani za italijanskog stručnjaka, ali i da iskažu neslaganje sa odlukom rukovodstva da ga otpusti posle niza loših rezultata. Ispred stadiona, a i na samim tribinama, bili su jasno uočljivi znaci podrške Ranijeriju, počev od transparenata, šalova, murala pa sve do pesama.

Najorginalniji je, ipak, „izum“ koji su pojedinci smislili u vidu mrtvačkih kola koja su se pojavila ispred stadiona, a na kojima je pisala poruka koje je trebalo da ilustruje koliko pojedinci oplakuju otkaz velikom šemkeru kakav je Ranijeri.

„Fudbale, neka ti je laka crna zemlja“.

Na tribinama i staro i mlado imalo je samo hjednu poruku:

„Ranijeri, hvala ti što si naše snove pretvorio u stvarnost“.

Pogledajte atmosferu pre i za vreme meča Lester - Liverpul.

