Ceo svet se raduje zbog Barselone! (VIDEO)

Histerija, euforija – pobeda fudbala. Može da se komentarišu penali za Barselonu, ali kompletan učinak – ne. Katalonski gigant je još jednom pokazao da je u ovom trenutku najveći na svetu.

Zato je pobrao simpatije za kompletnog fudbalskog sveta. Radost zbog uspeha Barselone nisu krili ni legende ostvrskog fudbala. Kada je Serhi Roberto poslao loptu u mrežu Trampa, kao besni su poskočili Stiven Džerar, Majkl Oven i Geri Liniker. Možda ni oni ne simpatišu Barselonu, ali su morali da skinu kapu pred herojskim delom.

Zato su euforično reagovali u studiju. Bilo je tu dreke i iskrene radosti. Prepoznali su fudbalsku vrednost...

O reakciji španskih novinara ne treba pisati. Pogledajte i uživajte.

That is history. And this is the immediate reaction. Absolutely bloody amazing. What have we just seen?!?! #FCBPSG @btsportfootball pic.twitter.com/6e68BZVq9j