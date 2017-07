Česima se „ne sviđa“ Marakana: Teren nije u najboljem stanju, ali to nije izgovor!

"Znamo da je ovde Panenka izveo najznačajniji penal u istoriji českog fudbala. Ako ih sada bude neka trener odluči ko će ga izvesti", kaže odlični golgeter

Veličina slova A A A

Iskusni češki napadač David Lafata poručuje da jedva čeka da počne utakmica sa Crvenom zvezdom, koju je oslovio kao veliki klub.

Odlični golgeter je rekao da dobro poznaje istoriju srpskog vicešampiona, kao i stadiona na kojem će igrati, ali je dodao i da nije zadovoljan podlogom na stadionu Rajko Mitić.

„Videli smo da teren nije u najboljem izdanju, ali to ne može da nam bude izgovor. Znamo da je ovde Panenka izveo najznačajniji penal u istoriji českog fudbala. Ako ih sada bude neka trener odluči ko će ga izvesti“, rekao je Lafata.

KVOTE ZA MEČ CRVENA ZVEZDA - SPARTA PRAG

Češki velikan je pretrpeo brojne promene u igračkom kadru, ali u ovom klubu to ne vide kao problem.

„Jedva smo cekali da počne sezona. Nemamo strah od neuigranosti, iako je došlo mnogo igrača. Jedva čekamo meč protiv inspirativnog rivala. Sve što znamo o Zvezdi zadržaćemo za sebe. To je veliki klub, ali ne bih o detaljima. Drago nam je što je Plavšić sa nama, on je pun potencijala. Što se mene tiče, ne znam da li ću igrati, niti na kojoj ću poziciji biti“, rekao je Lafata.

Prva utakmica trećeg kola kvalifikacija između Crvene zvezde i Sparte igra se u četvrtak od 20.30 časova.

(FOTO: Action images)